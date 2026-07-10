Farbig-süße Eis-Getränke in der Kritik:Warnung vor Gesundheitsrisiken durch Glyzerin in Slush-Eis
von Karsten Uwe Witt
Glyzerin sorgt für die richtige Konsistenz von Slush-Eis-Getränken. Doch der Zusatzstoff birgt laut Bundesinstitut für Risikobewertung vor allem für Kinder gesundheitliche Risiken.
Sommerhitze und dann ein eisgekühltes "Slushy": Besonders bei Kindern sind die in knalligen Farben angebotenen Slush-Eis-Getränke beliebt. Die meisten Hersteller setzen jedoch bei der Herstellung den Zusatzstoff Glyzerin ein.
Was ist Glyzerin und was bewirkt es?
Glyzerin ist eine farblose Flüssigkeit. Sie ist in der Europäischen Union als Zusatzstoff E 422 für Lebensmittel zugelassen. In dem halbgefrorenen Trinkeis sorgt Glyzerin dafür, dass die Flüssigkeit in den Maschinen nicht verklumpt oder gar zu Eisblöcken zusammenfriert. In der Medizin wird Glyzerin zur Senkung eines erhöhten Hirndrucks eingesetzt. Und genau da liegt das Problem.
"Für die meisten Erwachsenen sind die Mengen an Glyzerin, die über Lebensmittel aufgenommen werden, unproblematisch", erklärt Daniela Krehl, Ökotrophologin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Aber: "Kinder haben ein geringeres Körpergewicht und können bereits durch vergleichsweise kleine Mengen hohe Dosen Glyzerin aufnehmen."
Die möglichen Folgen und was man tun kann
Durch die Absenkung des Hirndrucks kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit kommen. Auch Durchfall ist eine mögliche Folge. Im Extremfall kann es sogar zu Krampfanfällen und Bewusstseinsstörungen kommen. In Großbritannien mussten in den vergangenen Jahren mehrere Kinder nach dem Konsum von Slush-Eis klinisch behandelt werden. Die gute Nachricht: Hinweise auf bleibende gesundheitliche Schäden gibt es bislang nicht.
Bei starken Symptomen sollte gegebenenfalls sogar der Rettungsdienst gerufen werden. Zudem sei es hilfreich, anzugeben, welches Produkt verzehrt wurde und wann der Verzehr stattgefunden hat, ergänzt Krehl.
Grenzwerte für Glyzerin
Für die Verwendung von Glyzerin in Lebensmitteln ist laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) keine Höchstmenge festgelegt; es darf so viel verwendet werden, wie nötig. Doch es gibt eine Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).
Sie hat im März 2026 eine Referenzdosis festgelegt, diese beträgt 125 Milligramm Glyzerin pro Kilogramm Körpergewicht. Allerdings ist für den Konsumenten in der Regel nicht ersichtlich, wie viel Glyzerin ein konkretes Produkt enthält.
- Wasser mit Sirup in einen flachen Gefrierbehälter füllen
- Für etwa zwei bis vier Stunden einfrieren
- Alle 30 Minuten mit einer Gabel umrühren und die Eiskristalle aufbrechen
- Sobald die Masse die typische Slush-Konsistenz hat, servieren
Glyzerin in anderen Lebensmitteln
Glyzerin dient als Feuchthaltemittel. Es wird daher in der Herstellung von Proteinriegeln, Kaugummi, Fondant, Marzipan, Backwaren oder Trockenfrüchten eingesetzt, damit diese bei Lagerung nicht hart werden. Hier merkt Daniela Krehl an: "Bei Lebensmitteln gelangt das Glyzerin deutlich langsamer in den Körper. Auch die verzehrte Menge ist geringer."
Denn ein "Slushy" enthält in der Regel mehr Glyzerin als ein Proteinriegel oder ein Stück Gebäck, und das Glyzerin darin ist flüssig. In anderen Produkten ist das Glyzerin in eine feste Masse gebunden, die man erstmal kauen muss - da dauert die Aufnahme länger als bei Slush-Eis, das schnell getrunken werden kann.
Zutatenliste bei "loser Ware" nicht verpflichtend
Slush-Eis lässt sich auch ohne Glyzerin herstellen. Und es gibt auch Hersteller, die glyzerinfreies Slush-Eis anbieten. Ob ein "Slushy" Glyzerin enthät oder ohne auskommt, ist allerdings für den Konsumenten in der Regel nicht erkennbar. Slush-Eis ist eine sogenannte "lose Ware". Bei loser Ware besteht keine gesetzliche Pflicht, die Zutatenliste zu veröffentlichen. Daniela Krehl betont, dass die Verbraucherzentralen schon lange verpflichtende Zutatenlisten für unverpackte Ware fordern.
Das BfR empfiehlt, solange es keine gesetzliche Höchstmenge für Glyzerin in Slush-Eis-Getränken gibt, die Verzehrmenge entsprechend gering zu halten oder ganz auf den Konsum zu verzichten, um mögliche unerwünschte gesundheitliche Wirkungen zu vermeiden.
Karsten Uwe Witt ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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