Glyzerin sorgt für die richtige Konsistenz von Slush-Eis-Getränken. Doch der Zusatzstoff birgt laut Bundesinstitut für Risikobewertung vor allem für Kinder gesundheitliche Risiken.

Slush-Eis ist im Sommer beliebt, kann aber Risiken bergen: Der Zusatzstoff Glycerin kann bei Kindern Kreislaufprobleme auslösen. Fachleute raten zu Vorsicht. 02.07.2026 | 0:40 min

Sommerhitze und dann ein eisgekühltes "Slushy": Besonders bei Kindern sind die in knalligen Farben angebotenen Slush-Eis-Getränke beliebt. Die meisten Hersteller setzen jedoch bei der Herstellung den Zusatzstoff Glyzerin ein.

Version in Einfacher Sprache Diesen Beitrag in Einfacher Sprache lesen

Was ist Glyzerin und was bewirkt es?

Glyzerin ist eine farblose Flüssigkeit. Sie ist in der Europäischen Union als Zusatzstoff E 422 für Lebensmittel zugelassen. In dem halbgefrorenen Trinkeis sorgt Glyzerin dafür, dass die Flüssigkeit in den Maschinen nicht verklumpt oder gar zu Eisblöcken zusammenfriert. In der Medizin wird Glyzerin zur Senkung eines erhöhten Hirndrucks eingesetzt. Und genau da liegt das Problem.

"Für die meisten Erwachsenen sind die Mengen an Glyzerin, die über Lebensmittel aufgenommen werden, unproblematisch", erklärt Daniela Krehl, Ökotrophologin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Aber: "Kinder haben ein geringeres Körpergewicht und können bereits durch vergleichsweise kleine Mengen hohe Dosen Glyzerin aufnehmen."

Welche Rolle Zusatzstoffe in Lebensmitteln spielen. 23.01.2024 | 1:37 min

Die möglichen Folgen und was man tun kann

Durch die Absenkung des Hirndrucks kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit kommen. Auch Durchfall ist eine mögliche Folge. Im Extremfall kann es sogar zu Krampfanfällen und Bewusstseinsstörungen kommen. In Großbritannien mussten in den vergangenen Jahren mehrere Kinder nach dem Konsum von Slush-Eis klinisch behandelt werden. Die gute Nachricht: Hinweise auf bleibende gesundheitliche Schäden gibt es bislang nicht.

Auch leichtere Beschwerden sollten ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden. „ Daniela Krehl, Ökotrophologin, Verbraucherzentrale Bayern

Bei starken Symptomen sollte gegebenenfalls sogar der Rettungsdienst gerufen werden. Zudem sei es hilfreich, anzugeben, welches Produkt verzehrt wurde und wann der Verzehr stattgefunden hat, ergänzt Krehl.

Das Europäische Parlament hat die Vorgaben für gentechnisch veränderte Pflanzen gelockert. Ab 2028 müssen bestimmte Produkte nicht mehr gekennzeichnet werden. 17.06.2026 | 1:39 min

Grenzwerte für Glyzerin

Für die Verwendung von Glyzerin in Lebensmitteln ist laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) keine Höchstmenge festgelegt; es darf so viel verwendet werden, wie nötig. Doch es gibt eine Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).

Sie hat im März 2026 eine Referenzdosis festgelegt, diese beträgt 125 Milligramm Glyzerin pro Kilogramm Körpergewicht. Allerdings ist für den Konsumenten in der Regel nicht ersichtlich, wie viel Glyzerin ein konkretes Produkt enthält.

Im europäischen Vergleich ist eine Kugel Eis in Deutschland noch erschwinglich: Sie kostet im Schnitt zwischen 1,80 und 2,50 Euro. In Italien oder Spanien zahle man dagegen regelmäßig drei Euro. 23.03.2026 | 0:38 min

Wie Slush-Eis zu Hause gelingt



Wasser mit Sirup in einen flachen Gefrierbehälter füllen

Für etwa zwei bis vier Stunden einfrieren

Alle 30 Minuten mit einer Gabel umrühren und die Eiskristalle aufbrechen

Sobald die Masse die typische Slush-Konsistenz hat, servieren Für die Slush-Eis-Herstellung zu Hause bieten diverse Hersteller spezielle Geräte an. Sie kosten etwa 200 Euro oder mehr. Es gibt aber auch die Gefrierfach-Methode.

Glyzerin in anderen Lebensmitteln

Glyzerin dient als Feuchthaltemittel. Es wird daher in der Herstellung von Proteinriegeln, Kaugummi, Fondant, Marzipan, Backwaren oder Trockenfrüchten eingesetzt, damit diese bei Lagerung nicht hart werden. Hier merkt Daniela Krehl an: "Bei Lebensmitteln gelangt das Glyzerin deutlich langsamer in den Körper. Auch die verzehrte Menge ist geringer."

Denn ein "Slushy" enthält in der Regel mehr Glyzerin als ein Proteinriegel oder ein Stück Gebäck, und das Glyzerin darin ist flüssig. In anderen Produkten ist das Glyzerin in eine feste Masse gebunden, die man erstmal kauen muss - da dauert die Aufnahme länger als bei Slush-Eis, das schnell getrunken werden kann.

Hochverarbeitete Lebensmittel haben bei vielen einen festen Platz in der Ernährung, doch sie wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus. Was genau hinter diesen Produkten steckt. 07.01.2025 | 5:30 min

Zutatenliste bei "loser Ware" nicht verpflichtend

Slush-Eis lässt sich auch ohne Glyzerin herstellen. Und es gibt auch Hersteller, die glyzerinfreies Slush-Eis anbieten. Ob ein "Slushy" Glyzerin enthät oder ohne auskommt, ist allerdings für den Konsumenten in der Regel nicht erkennbar. Slush-Eis ist eine sogenannte "lose Ware". Bei loser Ware besteht keine gesetzliche Pflicht, die Zutatenliste zu veröffentlichen. Daniela Krehl betont, dass die Verbraucherzentralen schon lange verpflichtende Zutatenlisten für unverpackte Ware fordern.

Das BfR empfiehlt, solange es keine gesetzliche Höchstmenge für Glyzerin in Slush-Eis-Getränken gibt, die Verzehrmenge entsprechend gering zu halten oder ganz auf den Konsum zu verzichten, um mögliche unerwünschte gesundheitliche Wirkungen zu vermeiden.

Karsten Uwe Witt ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Risiko Lebensmittelvergiftung bei Hitze : Schutz vor gefährlichen Keimen in Lebensmitteln Bei hohen Temperaturen verderben Lebensmittel rasch: Welche Speisen besonders empfindlich sind, was bei der Aufbewahrung wichtig ist und wann Keime zum Gesundheitsrisiko werden. von Annette Kanis mit Video 4:56

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.