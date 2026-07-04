Reisebudget im Rahmen halten:Wo man in Europa günstig Urlaub machen kann
von Jenna Busanny
Wer Reisekosten sparen will, sollte nicht nur auf den Flugpreis schauen: In vielen Ländern sind Hotels und Restaurants günstiger als hierzulande. Worauf es sich lohnt, zu achten.
Oft startet die Reiseplanung mit einem Blick auf die Flugpreise. Dabei lohnt es sich auch, die Preise vor Ort in die Rechnung einzubeziehen, denn die Unterschiede sind groß. Das Statistische Bundesamt hat das Preisniveau für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in europäischen Urlaubsländern mit Deutschland verglichen.
Die größten Preisvorteile liegen 2026 in Südosteuropa: Nordmazedonien ist 52 Prozent günstiger als Deutschland, Bulgarien 47 Prozent. Danach folgen Montenegro (minus 39 Prozent), Portugal (minus 30 Prozent) und Spanien (minus 22 Prozent). Auch Malta (minus 20 Prozent), Zypern (minus 19 Prozent) und Griechenland (minus 18 Prozent) liegen deutlich darunter. Selbst in Kroatien (minus neun Prozent) und Italien (minus zwei Prozent) ist das Preisniveau niedriger als hierzulande.
Der Preisniveau-Vergleich des Statistischen Bundesamts zeigt, wie viel die gleichen Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in einem anderen Land kosten - jeweils im Vergleich zu Deutschland. Ein Beispiel: Während man hierzulande im April für eine Restaurant- und Hotelleistung 100 Euro bezahlt hat, hätten Reisende in Spanien bei einem um 22 Prozent niedrigeren Preisniveau dafür im Schnitt nur 78 Euro ausgegeben.
Das passende Ziel für den Urlaub
Günstig bedeutet nicht für alle dasselbe, sagt Andreas Neumann, Geschäftsführer des ADAC-Reisevertriebs. Für Familien, die vor allem Badeurlaub suchen, seien klassische Pauschalreiseziele in Bulgarien oder der Türkei oft attraktiv - gerade, wenn All-inclusive-Angebote das Budget planbar machen.
Auch Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband (DRV) beobachtet den Trend der Pauschalreisen: "Es wird stärker auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Absicherung geachtet." Die Nachfrage konzentriere sich aktuell mehr auf westliche Mittelmeerländer.
Für Citytrips zählt neben dem Land vor allem die Lage. "Im Stadtzentrum sind Preise tendenziell höher, außerhalb in der Umgebung billiger", erklärt Neumann. Urlaubende, die Wege mit dem ÖPNV in Kauf nehmen, können in der Regel sparen.
Günstiger reisen: Saison und Buchungszeitpunkt beachten
Entscheidend ist die Gesamtrechnung - und die hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens die Reisezeit: Reiseexperte Andreas Neumann warnt davor, die teuersten Zeitfenster zu unterschätzen. Lange Wochenenden und Ferienzeiten treiben die Preise nach oben. Wer ausweichen kann, sollte eher unter der Woche oder in der Nebensaison verreisen.
Zweitens der Buchungszeitpunkt: "Möglichst früh buchen ist oft ein guter Weg, um zu sparen", sagt Tourismus-Expertin Kerstin Heinen - dann habe man das komplette Angebot zur Auswahl und könne Frühbucherrabatte nutzen. Gerade wer an Schulferien gebunden sei, profitiere davon. Last Minute könne punktuell Schnäppchen bringen, sei aber nicht planbar; tendenziell stiegen die Preise kurzfristig eher, weil weniger Restplätze übrigblieben.
Kosten für Verkehrsmittel realistisch einschätzen
Ob Auto oder Flug - das Verkehrsmittel kann ein Kostentreiber sein: Bei Autoreisen kommen Maut, Vignetten, Parkkosten und mögliche Zwischenübernachtungen dazu, die es laut Neumann mit einzuplanen gilt. Bei weiter entfernten Zielen wie Portugal oder Spanien hält Neumann die Autoanreise aus Deutschland meist für wenig sinnvoll. Sein Tipp: lieber fliegen - und sich nur für ein paar Tage einen Mietwagen nehmen statt für die ganze Urlaubszeit.
Heinen rät außerdem, bei Flügen nicht nur den nächstgelegenen Flughafen zu prüfen: Manchmal sei ein anderer Abflughafen günstiger und bei Pauschalreisen meist die Anreise mit dem Zug zum Flughafen im Reisepreis eingeschlossen. Auch der Abflugtag könne einen Unterschied machen - in der Woche sei es meist günstiger als am Freitag oder am Wochenende. Und:
Der teure Norden Europas
In Nordeuropa müssen Urlauber deutlich tiefer in die Tasche greifen als in Deutschland: In Dänemark liegen Hotel- und Restaurantpreise laut Statistischem Bundesamt 29 Prozent höher, in Norwegen sogar 34 Prozent. Auch Finnland (plus zehn Prozent) und Schweden (plus zwölf Prozent) sind teurer. Am stärksten weichen Island und die Schweiz ab: Dort kosten Hotel und Gastro im Schnitt 49 Prozent mehr als in Deutschland. Wer dorthin reisen will, spart am ehesten in der Vor- oder Nachsaison.
Budgetfallen vermeiden
Oft unterschätzt werden Touristensteuern und Kurtaxen, Transfer, Gepäck- und Sitzplatzgebühren sowie Mietwagenkosten inklusive Versicherung und Kaution. "Dazu kommen Parkgebühren am Flughafen, Auslandseinsatzgebühren von Kreditkarten oder Kosten für Strandliegen und Sonnenschirme", sagt Heinen.
Ihr Tipp: "Im Reisebüro helfen Beraterinnen und Berater dabei, die Reise passend auf die individuellen Wünsche und das Budget abzustimmen." Wer nicht vor Ort sein kann, findet Beratung bei den Reisebüros auch online, per Videochat oder per WhatsApp.
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