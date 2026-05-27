Internationale Konzerttickets werden immer teurer - mitunter in Echtzeit. Denn: Algorithmen passen den Preis an die Nachfrage an. Was Dynamic Pricing ist und wo es einem begegnet.

Was ist Dynamic Pricing? Ist das in Deutschland legal?

Was in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, ist international ein großes Thema: Dynamische Preisgestaltung von Ticketpreisen. Je gefragter Konzerte sind, umso teurer wird das Ticket. 27.05.2026 | 1:33 min

Wer große Megastars einmal live sehen will, muss unter Umständen tief in die Tasche greifen. Tickets für ein Harry-Styles-Konzert in Amsterdam im Juni 2026 erzielten Preise von mehr als 800 Euro. Bisher ein Phänomen vor allem bei internationalen Konzerten: Die Preise auf den Ticketportalen schwanken je nach Tageszeit, sind teils abends bedeutend teurer als noch am Morgen zuvor. Die Fans erleben Dynamic Pricing.

Was genau ist Dynamic Pricing?

"Dynamic Pricing ist eine dynamische Preissetzung für ein Produkt", erklärt Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Der Preis orientiert sich an objektiven Maßstäben wie Nachfrage, Tageszeit, Lagerbeständen oder der Saison und schwankt dementsprechend."

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Wer nach einem Ticket für ein bestimmtes Konzert sucht, hinterlässt dabei kleine Datensätze auf der Ticketplattform. Die werden als sogenannte Cookies gespeichert. Je mehr Menschen nach genau diesem Konzert suchen, desto höher wird unter Umständen der Preis. Denn Algorithmen erkennen die steigende Nachfrage und erhöhen den Preis automatisch sukzessive.

Preisalgorithmen funktionieren regelbasiert. Als Händler kann ich vorher festlegen, ab wann und in welcher Höhe der Preis steigen soll. „ Dr. Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherschutz und Datenschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Welche weiteren Beispiele gibt es für Dynamic Pricing?

Wer einmal online einen Flug oder ein Hotel gebucht hat, ist wahrscheinlich bereits mit dynamischen Preisanpassungen in Berührung gekommen. Insbesondere Saison und Nachfrage können die Preise für Reisebuchungen stark beeinflussen. Auch Rohstoffkosten, etwa für Kerosin, können eine Rolle spielen.

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Dynamische Preise sind auch in vielen Onlineshops gängig: "Es gibt ein berühmtes Beispiel von einem antiquarischen Buch, für das online am Ende 23 Millionen Dollar aufgerufen wurden, weil zwei Preisalgorithmen miteinander konkurriert haben", verdeutlicht Julia Gerhards.

Unterschied zu Personal Pricing Im Unterschied zur dynamischen Preissetzung wird beim Personal Pricing (also einer personalisierten Preisanpassung) das individuelle Kaufinteresse der jeweiligen Person und deren Kaufbereitschaft genau analysiert. Das bedeutet, der Algorithmus macht den Preis nicht allein von der Suchanfrage abhängig. Entscheidend ist vielmehr, was die Person in der Vergangenheit auf der Website gekauft hat, ob sich bereits etwas in ihrem Warenkorb befindet und ob sie eventuell durch Rabattaktionen auf die Seite gefunden hat.

Ist Dynamic Pricing in Deutschland legal?

"Es ist das Grundprinzip unseres Wirtschaftssystems, dass Unternehmen frei sind in ihrer Preisgestaltung", erklärt Gerhards. "Deshalb findet fast keine gerichtliche Preiskontrolle in Deutschland statt", erklärt Expertin Gerhards.

Für Dynamic Pricing gibt es in Deutschland also kein Gesetz. Ausnahme: die sogenannte Preisangabenverordnung. Die allerdings schreibt nur vor, dass Preise für ein Produkt klar erkennbar sein müssen. Außerdem muss der Preis ausgewiesen werden, der auch am Ende bezahlt wird. Steuern und Zusatzkosten müssen also bereits im Preis enthalten sein.

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Wie kann man sich vor Dynamic Pricing schützen?

Es kann hilfreich sein, vor einer Suchanfrage für Konzerttickets oder Reisen sämtliche Cookies zu löschen und im Incognitomodus zu surfen. Wer besonders gewitzt sein will, kann Endgeräte von Freunden nutzen, die dieselbe Suchanfrage noch nicht gestellt haben. Wenn es sich um eine "Erstanfrage" handelt, fällt der Preis mit etwas Glück niedriger aus.

Für Produkte in Onlineshops können Preisvergleichsportale im Internet helfen, auf einen Blick den Durchschnittspreis zu sehen. Denn:

Um sich vor Dynamic Pricing zu schützen, bleibt hauptsächlich der objektive Preisvergleich. „ Dr. Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherschutz und Datenschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Was für Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale wichtig ist: "Dass ich mir klar eine Grenze setze und für mich festlege, welchen Preis ich bereit bin zu zahlen."