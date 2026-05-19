Dänisch-norwegische Popband:"Barbie Girl" tourt nicht mehr: Aqua beendet Live-Karriere
"I'm a Barbie Girl, in a Barbie World …": Mit ihrem Popsong schuf Aqua einen der größten Ohrwürmer der 90er Jahre. Jetzt hat die skandinavische Band ihre Konzert-Karriere beendet.
Sie schufen mit "Barbie Girl" einen der größten Ohrwürmer der 90er Jahre. Jetzt hat die dänisch-norwegische Popband Aqua ihre Konzert-Karriere beendet. Die Gruppe teilte auf Instagram mit:
"Aqua war ein riesiger Teil unseres Lebens, und gemeinsam durften wir mehr erleben, als wir jemals zu träumen gewagt hätten", schrieb die Gruppe weiter. Jetzt fühle es sich richtig an, aufzuhören, "solange die Erinnerungen noch frisch sind und die Liebe zur Musik, zur gemeinsamen Geschichte und zueinander noch intakt ist".
Aqua 1996 gegründet - und mehrfach getrennt
Aqua wurde 1996 gegründet und hatte ursprünglich vier Mitglieder. Nachdem Claus Norreen die Popband 2016 verlassen hatte, bestand sie zuletzt noch aus Lene Nystrøm, René Dif und Søren Rasted.
In ihrer Karriere hat sich die Band laut der Nachrichtenagentur Ritzau mehrfach aufgelöst und wieder zusammengefunden.
"Barbie"-Film brachte Plastik-Pop-Revival
Ob die Bandmitglieder in Zukunft auch ohne Live-Gigs noch gemeinsam Musik machen werden, schrieb Aqua in dem Instagram-Post nicht. Ihr letztes Studioalbum hatte die Gruppe 2011 herausgebracht. Ritzau zufolge ist Aqua nach wie vor die dänische Band, die im Ausland die meisten Alben und Singles verkauft hat.
Mit dem "Barbie"-Film hatte der Kultsong "Barbie Girl" 2023 ein Revival erlebt. 2028 soll ein Aqua-Musical Premiere in Kopenhagen feiern.
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