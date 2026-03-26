Höhere Eintrittspreise, Änderungen bei der Maut und bei ETA: Urlauber erwarten in diesem Jahr unter anderem höhere Kosten. Auf welche Veränderungen sich Reisende einstellen müssen.

Urlauber, die nach Großbritannien reisen möchten, benötigen neben einem gültigen Reisepass auch eine elektronische Einreisegenehmigung, kurz ETA. Das sollten Sie bei der Beantragung beachten. 19.03.2026 | 1:06 min

Das Jahr 2026 bringt für Reisende einige Änderungen und Neuerungen mit sich, etwa in Bezug auf Einreise, Verkehr und Sehenswürdigkeiten. Was man beachten sollte und weitere wissenswerte Punkte finden sich im folgenden Überblick.

Bulgarien: Bezahlen mit dem Euro

Wer in diesem Jahr nach Bulgarien reist, muss dort nicht mehr als erstes in die Wechselstube, denn seit dem 1. Januar wird dort auch mit Euro gezahlt. Wer noch die alte bulgarische Währung Lew aus vergangenen Urlauben im Portemonnaie hat, sollte sie mitnehmen und vor Ort umtauschen. Das ist in Deutschland nicht mehr möglich.

Seit dem 01.01.2026 ist der Euro die neue Währung in Bulgarien. Doch die Umstellung verläuft holprig, viele müssen sich noch daran gewöhnen - in einem Land, das tief gespalten ist. 19.01.2026 | 2:32 min

Großbritannien: Einreise mit ETA

Aufwendig wird es bei Reisen nach Großbritannien. Dort ist die elektronische Einreisegenehmigung ETA (Electronic Travel Authorisation) für visumfreie Einreisen, etwa von EU-Bürgern, zwar schon seit April 2025 Pflicht, kontrolliert wurde dies bislang jedoch selten. Laut einer Mitteilung der Regierung wird das System ab Ende Februar jetzt strikt umgesetzt.

Die ETA ist an einen gültigen Reisepass gekoppelt und kostet ungefähr 19 Pfund (circa 22 Euro). Am besten beantragt man sie über die "UK ETA"-App. Karolina Wojtal, Co-Leiterin und Pressesprecherin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland (EVZ Deutschland), weist darauf hin:

Die britische Regierung empfiehlt, den Antrag mindestens drei Werktage vor der Reise zu stellen. „ Karolina Wojtal, Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland

Zwar werde die Genehmigung in der Regel innerhalb kürzester Zeit (oft Minuten bis Stunden) automatisch erteilt, dennoch könne es in Einzelfällen länger dauern. Außerdem gilt: "Pauschalreiseveranstalter sind rechtlich verpflichtet, über das Erfordernis einer ETA zu informieren", sagt Wojtal. Es liege aber in der Verantwortung des Reisenden, sie rechtzeitig zu beantragen.

Seit 2. April 2025 braucht jeder EU-Reisende nach Großbritannien eine elektronische Einreisegenehmigung. Touristen, Airlines und Hoteliers schlagen Alarm - der Brexit zeigt neue Folgen. 29.03.2025 | 1:58 min

Wojtal warnt auch vor Betrug und überteuerten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der ETA: "Leider haben uns in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden von Verbrauchern erreicht, die bei der Onlinesuche nach der Möglichkeit, eine ETA zu beantragen, nicht auf der offiziellen Seite gelandet sind, sondern auf der eines Dienstleisters." In der Regel bedeuteten diese Angebote, dass Verbraucher am Ende viel mehr für die ETA bezahlen als notwendig, so Wojtal.

Daran erkennen Sie unseriöse ETA-Anbieter Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland benennt unter anderem folgende Punkte, anhand derer man nicht offizielle Websites zur ETA-Beantragung erkennen kann:

Die Internetseite hat nicht die Endung der offiziellen britischen Regierungsseiten ".gov.uk.".

Ein Blick ins Impressum lässt oft erkennen, dass es sich nicht um die offizielle Seite handelt. Gibt es kein Impressum: Finger weg.

Unseriöse Seiten geben oft nicht an, dass sie Zwischenhändler sind oder keinen offiziellen Regierungsauftrag haben.

Vage Datenschutzhinweise oder fehlende AGB.

Werbung mit garantierter Genehmigung oder Express-Service.

Welche Optionen haben Reisende, die einen Urlaub im Nahen Osten gebucht haben oder deren Flug über eines der dortigen Drehkreuze führt? Reiserechtsexperte Kay P. Rodegra im Gespräch. 19.03.2026 | 4:26 min

Italien: Mehrkosten durch neue Eintrittspreise

Mehrkosten warten auf Urlauber in Italien. Besucher von Venedig müssen an 60 Tagen zwischen Anfang April und Ende Juli zehn Euro Eintritt für die Lagunenstadt zahlen. Wer das Eintrittsticket mindestens drei Tage vorher kauft, kann fünf Euro sparen. Übernachtungsgäste sind von dem Eintritt befreit, weil sie bereits Kurtaxe zahlen.

Am berühmten Trevi-Brunnen in Rom werden hingegen alle Besucher mit zwei Euro zur Kasse gebeten. Die Tickets kann man auf der offiziellen Website des Brunnens kaufen oder vor Ort.

Rom kämpft gegen Überfüllung: Seit Februar zahlen Touristen zwei Euro Eintritt am Trevi-Brunnen. Dies gilt auch für andere Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt. Für Römer bleibt der Besuch kostenfrei. 02.02.2026 | 2:01 min

Spanien und Italien: Neue Regelungen im Straßenverkehr

Doch Urlaub in Italien heißt vielleicht auch, Geld zurückzubekommen - zumindest für diejenigen, die im Stau stehen. Die Verkehrsbehörde plant, ab Juni die Maut teilweise oder ganz zu erstatten, wenn die Fahrt etwa aufgrund von Baustellen länger dauert als üblich. Laut dem ADAC ist diesbezüglich aber noch einiges offen - zum Beispiel, ob auch Autofahrer aus dem Ausland die Rückerstattung beantragen können.

Mautpflicht in Urlaubsländern Reisende sollten sich vorab über Mautbestimmungen, Vignettenpflicht und deren Preise im Urlaubsland informieren. In Österreich erhöhen sich etwa 2026 die Vignettenpreise laut dem Auto Club Europa um 2,9 Prozent. In Kroatien ist im Herbst die Einführung einer digitalen Maut geplant. Wer hier Mautstrecken nutzen möchte, braucht dann eine E-Vignette oder eine elektronische Mautbox. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland weist darauf hin, Vignetten nicht bei Drittanbietern zu bestellen. Dort sind sie meist überteuert. Autobahn-Vignetten sollten immer bei den offiziellen Stellen im jeweiligen Land gekauft werden.

Hat man in Spanien eine Panne oder einen Unfall, dann ist das Warndreieck nicht mehr der richtige Weg, andere darauf hinzuweisen. Seit diesem Jahr muss dann eine V16-Warnleuchte auf dem Dach platziert werden, die mit einem gelben oder orangefarbenen Licht blinkt.

Aber: Wer mit dem eigenen, in Deutschland zugelassenen Auto nach Spanien reist, ist nicht davon betroffen und darf weiter das Warndreieck verwenden. Wer sich vor Ort einen Mietwagen nimmt, sollte darauf achten, dass die Warnleuchte an Bord ist und sich deren Gebrauch erläutern lassen.

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