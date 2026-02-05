Urlaub: Reiselust der Deutschen trotz Krisen ungebrochen

Die Deutschen reisen so viel wie lange nicht mehr. Warum Urlaub weiter Priorität hat und welche Ziele 2025 besonders gefragt waren.

Trotz aller Krisen ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen. In einer repräsentativen Umfrage für die Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) sagten 64 Prozent der Befragten, sie hätten im vergangenen Jahr mindestens eine fünftägige Reise unternommen. Das sei der höchste Wert seit 2006, teilte die Stiftung in Hamburg mit.

Bei einer ähnlichen Umfrage vor einem Jahr hatten sich 63 Prozent der Befragten so reisefreudig gezeigt, 2006 waren es 65 Prozent gewesen. Fast jeder zweite Befragte (44 Prozent) gab sogar an, mehrmals unterwegs gewesen zu sein. Vor zehn Jahren traf dies lediglich auf 15 Prozent der Deutschen zu.

"Die Strategie 'Je öfter, desto besser' hat sich als wirksame Bewältigung gegen die Verdichtung und Beschleunigung des Alltags durchgesetzt", sagt Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung.

Man gönnt sich diese Auszeiten bewusst als Gegenpol zu beruflichen Belastungen und globalen Unsicherheiten. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung

Die durchschnittliche Urlaubsdauer lag im Jahr 2025 auf Vorjahresniveau bei knapp 13 Tagen.

Bayern beliebtestes Reiseziel in Deutschland, Spanien in Europa

2025 blieben die Reisenden zu gut einem Drittel (rund 35 Prozent) im eigenen Land. Am beliebtesten war Bayern, dann folgten Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, wie die Umfrage zeigt.

Beliebteste Inlandsreiseziele 2025

Besonders Baden-Württemberg musste einen deutlichen Rückgang in der Gunst der Urlaubsreisenden verzeichnen. Verbrachten 2024 noch fast 5 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub im Südwesten, waren es im vergangenen Jahr nur noch 2,8 Prozent. Reinhardt erinnert:

Der innerdeutsche Tourismus ist kein Selbstläufer, und jede Region muss sich permanent weiterentwickeln, um attraktiv zu bleiben. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung

In Europa blieb Spanien das Lieblingsreiseland der Deutschen. Die Plätze dahinter belegten Italien, die Türkei und Griechenland. 17,4 Prozent der Befragten unternahmen eine Fernreise, meistens in asiatische Länder.

Beliebteste Reiseziele in Europa 2025

Deutsche geben mehr Geld für Urlaubsreisen aus

Das Geld für Urlaubsreisen saß im vergangenen Jahr derweil erneut lockerer. Die durchschnittlichen Kosten beliefen sich auf 1.636 Euro pro Person - fast 100 Euro über dem Vorjahreswert und mehr als 500 Euro über dem Wert von 2015 (1.109 Euro).

Gesamtausgaben bei der Haupturlaubsreise

Statistikamt erwartet neuen Rekord bei Übernachtungszahl

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bleibt der Deutschland-Tourismus auf seinem Rekordkurs. 465,5 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres.

Das waren 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der mit 465,1 Millionen Übernachtungen einen Höchstwert brachte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor, der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.

