Trotz Wirtschaftsflaute:Warum der Tourismus in Deutschland boomt
von Arlette Geburtig
Inmitten der Wirtschaftsflaute boomt der Tourismus in Deutschland. Besonders Inlandsreisen sind gefragt. Doch das Wachstum hat auch seine Schattenseiten.
Volle Campingplätze, gut gebuchte Hotels, lebendige Innenstädte: Der Tourismus in Deutschland zeigt sich bemerkenswert stabil. Laut Statistischem Bundesamt wurden von Januar bis November 2025 rund 465,5 Millionen Übernachtungen gezählt - ein Rekordwert, leicht über dem Vorjahr. Auffällig: Der Boom wird vor allem von Inlandsreisenden getragen.
Rund 84 Prozent aller Übernachtungen entfallen auf einheimische Gäste. "Wir erwarten, dass sich die Zahlen auf dem Rekordniveau von 2019 und 2024 einpendeln", sagt Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes.
Deutsche bleiben ihrem Land treu
Anders sieht es bei internationalen Gästen aus: Die Übernachtungen aus dem Ausland liegen weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau. Deutschland bleibt also stark, aber weniger international geprägt als früher.
Deutschland profitiere von strukturellen Vorteilen: kurze Wege, gute Erreichbarkeit, ein dichtes Angebot an Kultur, Natur und Freizeitmöglichkeiten, so Kunz. Für viele Menschen ist Urlaub im eigenen Land planbarer und bezahlbarer geworden - ein Argument, das gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zählt.
Camping und Ferienwohnungen im Aufwind
Besonders dynamisch entwickelt sich das Camping. Im Jahr 2024 lagen die Übernachtungen auf Campingplätzen 19,9 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Gleichzeitig weist Kunz darauf hin, dass die amtliche Statistik nur Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten erfasst.
Ferienwohnungen und -häuser bleiben oft unberücksichtigt - die tatsächliche Nachfrage dürfte also höher liegen, als es die Zahlen abbilden.
Wirtschaftlich wieder auf Kurs
Auffällig ist, dass die Reiselust trotz Inflation, hoher Lebenshaltungskosten und konjunktureller Unsicherheiten kaum nachlässt. Der Grund: Reisen gilt für viele Menschen nicht mehr als verzichtbarer Luxus, sondern als fester Bestandteil von Lebensqualität.
Statt Fernreisen werden häufiger kürzere, näher gelegene Trips gebucht - ein Vorteil für deutsche Destinationen.
Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
Tourismus trägt laut Statistischem Bundesamt 140 bis 150 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei. Besonders profitieren Regionen ohne starke Industrie: Küsten, Mittelgebirge und ländliche Räume. Hotels, Gastronomie, Verkehr und Einzelhandel sichern dort Einkommen und Arbeitsplätze.
Wachstum mit Schattenseiten
Doch der Boom hat Grenzen. Viele Arbeitsplätze sind saisonal und vergleichsweise niedrig entlohnt. In beliebten Städten steigen Mieten, Infrastruktur wird stärker belastet. Der wirtschaftliche Nutzen verteilt sich ungleich - nicht jeder touristische Euro bleibt vor Ort.
Der Tourismusverband bleibt aber optimistisch, dass die Reiselust der Deutschen bei Urlauben im eigenen Land auch in diesem Jahr unvermindert anhält.
