Die USA bleiben ein Traumreiseziel - doch politische Debatten und mögliche neue Einreiseregeln sorgen teils für Verunsicherung. Was derzeit gilt und worauf Reisende achten sollten.

2026 in die USA reisen, oder lieber doch nicht?

Was bei der Einreise gilt

USA-Urlaub geplant? Neue Vorschläge der US-Regierung sorgen für Verunsicherung bei einigen Reisenden - etwa wegen möglicher Social-Media-Abfragen. 11.01.2026 | 1:07 min

Ein Städtetrip nach New York, ein Roadtrip entlang der Küste von Maine - zuletzt vom Reiseführer-Verlag "Lonely Planet" als Top-Reiseziel 2026 gekürt - oder vielleicht eine Reise zur Fußball-WM im Sommer. Urlaub in den USA bleibt beliebt. Doch was gilt derzeit bei der Einreise? Ein Überblick.

Was hat sich für Touristen bei der Einreise in die USA verändert?

Seit dem erneuten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump verfolgt die US-Regierung insgesamt einen deutlich härteren Kurs in der Migrations- und Sicherheitspolitik. Für bestimmte Personengruppen wurden Regeln verschärft, teils auch durch Einreiseverbote für Staatsangehörige einzelner Länder wie Syrien oder die palästinensischen Gebiete.

Für deutsche Reisende und andere EU-Bürger gelten solche generellen Verbote nicht. Eine touristische Einreise ist weiterhin mit gültiger ESTA-Genehmigung möglich, längere Aufenthalte erfordern wie bisher ein Visum. Bei einzelnen Visa-Kategorien hat die US-Regierung Änderungen beschlossen oder angekündigt. Mehr dazu:

Die Trump-Regierung will Visa für Studierende und Journalisten drastisch verkürzen. Europäische Medien, darunter das ZDF, kritisieren die Pläne scharf. 11.09.2025 | 1:41 min

Werden deutsche Touristen häufiger abgewiesen?

Politische Debatten über Einreisebestimmungen und mögliche Verschärfungen führen bei manchen Reisenden zur Sorge, bei der "Immigration" am US-Flughafen abgewiesen zu werden. In den vorliegenden Daten spiegelt sich diese Befürchtung bisher jedoch nicht wider.

Der ADAC erklärt gegenüber ZDFheute:

Dem ADAC liegen in seiner Rechtsberatung keine Fälle vor, in denen sich Reisende nach einer tatsächlich verweigerten Einreise in die USA an uns gewandt haben. „ Alexander Römer, ADAC

Martin Schäfer vom Deutscher Reiseverband (DRV) betont ebenso auf Anfrage von ZDFheute:

Uns sind seitens der Reiseveranstalter keine Probleme oder Zurückweisungen bei der Einreise in die USA bekannt. „ Torsten Schäfer, Deutscher Reiseverband

Auch die Lufthansa sieht keine Zunahme von Zurückweisungen bei der US-Einreise: Laut Konzernvorstandsmitglied Dieter Vranckx sank der Anteil zurückgewiesener Passagiere bis Mitte Mai 2025 sogar leicht - von 17 auf 16 Fälle pro 100.000. Gründe seien meist unvollständige Reisedokumente oder Unstimmigkeiten bei Befragungen. Aktuellere Zahlen liegen bisher nicht vor.

Seit Donald Trump US-Präsident ist, reisen weniger Menschen in die USA. Im Mai waren es nach Zahlen der US-Handelsbehörde fast 20 Prozent weniger - im Juni knapp vier Prozent. 10.07.2025 | 1:40 min

USA-Einreise bald nur noch mit Social-Media-Check?

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt derzeit eine neue Anordnung des US-Heimatschutzministeriums. Darin wird geprüft, ob im ESTA-Verfahren künftig zusätzliche Angaben abgefragt werden sollen. Diskutiert wird unter anderem, dass Antragsteller künftig "ihre sozialen Medien der vergangenen fünf Jahre vorlegen" müssten, wie es in der Anordnung heißt.

Dabei handelt es sich nach derzeitigem Stand um kein geltendes Recht. Details und eine mögliche Umsetzung sind offen. Außerdem könnte die Regelung juristisch angefochten werden - etwa von Datenschützern. Das Prüfungsverfahren soll bis mindestens Mitte Februar dauern.

Die Sparpolitik von US-Präsident Trump gefährdet auch Amerikas Nationalparks. Auf immer weniger Ranger wartet immer mehr Arbeit. Die Folge: Mehr Müll und weniger Sicherheit für Touristen. 20.08.2025 | 6:36 min

Wollen noch viele in die USA reisen?

In den Zahlen zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz: Nach Daten des Statistischen Bundesamts flogen von Januar bis September 2025 rund 1,3 Prozent weniger Passagiere von deutschen Flughäfen in die USA als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem blieben die Vereinigten Staaten das beliebteste außereuropäische Reiseziel ab Deutschland.

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands waren USA-Reisen für den Sommer 2025 zunächst stark nachgefragt, verloren im weiteren Jahresverlauf jedoch etwas an Nachfrage. Im Umsatz liege der Sommer rund ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau.

Trotz der verhaltenen Neubuchungen gehört das Land weiterhin zu den beliebtesten und nachgefragtesten Fernreisezielen in diesem Jahr (2025). „ Torsten Schäfer, Deutscher Reiseverband

Bemerkbar in New York: Trump sorgt für Angst und Protest bei Reisenden

Mit 10,5 Millionen Fluggästen war Spanien im Sommer 2025 laut Statistischem Bundesamt das beliebteste Ziel. Insgesamt stieg die Zahl der Passagiere an deutschen Flughäfen gegenüber dem Vorjahr. 01.12.2025 | 0:24 min

Was wird für die Einreise in die USA geraten?

Reisenden wird empfohlen, sich vor der Abreise sorgfältig über die geltenden Einreisebestimmungen zu informieren und die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtiges Amts zu beachten.

Strenge Einreisekontrollen und Überprüfungen für die USA gibt es schon immer und seit Jahren - nicht erst in jüngster Zeit. „ Torsten Schäfer, Deutscher Reiseverband

Wichtig ist, die Vorgaben der US-Einreisebehörden einzuhalten und alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen, etwa zum Aufenthaltsort und zum Zweck der Reise.