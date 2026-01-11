Was bei der Einreise gilt:2026 in die USA reisen, oder lieber doch nicht?
von Fränzi Meyer, Washington D.C.
Die USA bleiben ein Traumreiseziel - doch politische Debatten und mögliche neue Einreiseregeln sorgen teils für Verunsicherung. Was derzeit gilt und worauf Reisende achten sollten.
Ein Städtetrip nach New York, ein Roadtrip entlang der Küste von Maine - zuletzt vom Reiseführer-Verlag "Lonely Planet" als Top-Reiseziel 2026 gekürt - oder vielleicht eine Reise zur Fußball-WM im Sommer. Urlaub in den USA bleibt beliebt. Doch was gilt derzeit bei der Einreise? Ein Überblick.
Was hat sich für Touristen bei der Einreise in die USA verändert?
Seit dem erneuten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump verfolgt die US-Regierung insgesamt einen deutlich härteren Kurs in der Migrations- und Sicherheitspolitik. Für bestimmte Personengruppen wurden Regeln verschärft, teils auch durch Einreiseverbote für Staatsangehörige einzelner Länder wie Syrien oder die palästinensischen Gebiete.
Für deutsche Reisende und andere EU-Bürger gelten solche generellen Verbote nicht. Eine touristische Einreise ist weiterhin mit gültiger ESTA-Genehmigung möglich, längere Aufenthalte erfordern wie bisher ein Visum. Bei einzelnen Visa-Kategorien hat die US-Regierung Änderungen beschlossen oder angekündigt. Mehr dazu:
Werden deutsche Touristen häufiger abgewiesen?
Politische Debatten über Einreisebestimmungen und mögliche Verschärfungen führen bei manchen Reisenden zur Sorge, bei der "Immigration" am US-Flughafen abgewiesen zu werden. In den vorliegenden Daten spiegelt sich diese Befürchtung bisher jedoch nicht wider.
Der ADAC erklärt gegenüber ZDFheute:
Martin Schäfer vom Deutscher Reiseverband (DRV) betont ebenso auf Anfrage von ZDFheute:
Auch die Lufthansa sieht keine Zunahme von Zurückweisungen bei der US-Einreise: Laut Konzernvorstandsmitglied Dieter Vranckx sank der Anteil zurückgewiesener Passagiere bis Mitte Mai 2025 sogar leicht - von 17 auf 16 Fälle pro 100.000. Gründe seien meist unvollständige Reisedokumente oder Unstimmigkeiten bei Befragungen. Aktuellere Zahlen liegen bisher nicht vor.
USA-Einreise bald nur noch mit Social-Media-Check?
Für besondere Aufmerksamkeit sorgt derzeit eine neue Anordnung des US-Heimatschutzministeriums. Darin wird geprüft, ob im ESTA-Verfahren künftig zusätzliche Angaben abgefragt werden sollen. Diskutiert wird unter anderem, dass Antragsteller künftig "ihre sozialen Medien der vergangenen fünf Jahre vorlegen" müssten, wie es in der Anordnung heißt.
Dabei handelt es sich nach derzeitigem Stand um kein geltendes Recht. Details und eine mögliche Umsetzung sind offen. Außerdem könnte die Regelung juristisch angefochten werden - etwa von Datenschützern. Das Prüfungsverfahren soll bis mindestens Mitte Februar dauern.
- US-Reisen: Werden Handys auf Antifa-Inhalte geprüft?
Wollen noch viele in die USA reisen?
In den Zahlen zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz: Nach Daten des Statistischen Bundesamts flogen von Januar bis September 2025 rund 1,3 Prozent weniger Passagiere von deutschen Flughäfen in die USA als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem blieben die Vereinigten Staaten das beliebteste außereuropäische Reiseziel ab Deutschland.
Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands waren USA-Reisen für den Sommer 2025 zunächst stark nachgefragt, verloren im weiteren Jahresverlauf jedoch etwas an Nachfrage. Im Umsatz liege der Sommer rund ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau.
- Bemerkbar in New York: Trump sorgt für Angst und Protest bei Reisenden
Was wird für die Einreise in die USA geraten?
Reisenden wird empfohlen, sich vor der Abreise sorgfältig über die geltenden Einreisebestimmungen zu informieren und die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtiges Amts zu beachten.
Wichtig ist, die Vorgaben der US-Einreisebehörden einzuhalten und alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen, etwa zum Aufenthaltsort und zum Zweck der Reise.
Fränzi Meyer ist Reporterin im ZDF-Studio Washington D.C.
