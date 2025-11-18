Trump will Visa-Verfahren für WM-Fans beschleunigen

Die USA wollen die Vergabe von Visa für ausländische Besucher mit Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft beschleunigen. Das teilte US-Präsident Donald Trump mit.

Man werde ein Terminsystem für Visa-Interviews einrichten, das ausländische Fans mit WM-Tickets bevorzuge, kündigte Präsident Donald Trump an. Quelle: epa

Fans mit Tickets für die Fußball-WM im kommenden Sommer sollen bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden. US-Präsident Donald Trump gab den sogenannten "Fifa-Pass" nach einem Treffen der Task Force für die WM 2026 im Weißen Haus bekannt.

Die Behörden hätten daran gearbeitet, "sicherzustellen, dass Fußballfans aus aller Welt ordnungsgemäß überprüft werden und im nächsten Sommer problemlos in die USA einreisen können", sagte er vor Journalisten im Oval Office.

Rubio: 400 zusätzliche Konsularbeamte eingestellt

"Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen", so Fifa-Präsident Gianni Infantino. US-Außenminister Marco Rubio sagte: "Unser Rat ist: Wenn Sie ein Ticket haben für eines der Spiele, bewerben Sie sich um einen Termin so schnell wie möglich und warten Sie nicht bis zur letzten Minute."

Das Ticket ist kein Visum, es garantiert keinen Einlass in die USA. Aber es garantiert Ihnen einen beschleunigten Termin. „ Marco Rubio, US-Außenminister

Der Überprüfungs-Prozess sei derselbe wie immer. "Der Unterschied ist, dass Sie in der Schlange weiter nach vorne kommen." Weiter erklärte Rubio, sein Ministerium habe 400 zusätzliche Konsularbeamte eingestellt.

Trump droht US-Städten mit Entzug von WM-Spielen

Trump betonte den großen wirtschaftlichen Nutzen der WM und versprach die beste Ausgabe der Geschichte. "Das ist wie viele Super Bowls. Viele Spiele sind fast wie Super Bowls. Man könnte sogar sagen, manche davon sind größer als Super Bowls", sagte der US-Präsident.

Der 79-Jährige drohte erneut damit, Gastgeberstädten ihre Spiele entziehen zu wollen, sollte es nicht sicher sein - und nannte in diesem Zusammenhang Seattle und Los Angeles. Auf die Frage, wann eine Verlegung in eine andere Stadt spätestens passieren müsste, ging Trump nicht konkret ein.

Der Republikaner behauptet seit Monaten, die Kriminalität in einigen US-Städten sei außer Kontrolle und könne nur mit seiner Hilfe in den Griff bekommen werden. Kriminalitätsstatistiken decken diese Behauptungen nicht.

Deutschland fährt sicher zur WM

Die USA sind im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern. Am 5. Dezember findet in der US-Hauptstadt Washington die Auslosung statt.

Dann weiß auch die deutsche Nationalmannschaft, auf welche Gegner sie in der Gruppenphase treffen wird. Mit ihrem 6:0-Sieg gegen die Slowakei am Montag in Leipzig hatte sich die DFB-Elf für die WM qualifiziert.

Infantino: Bisher über eine Million Eintrittskarten verkauft

Fifa-Präsident Infantino zufolge dürften fünf bis zehn Millionen Menschen zu den Spielen in die USA reisen. Laut dem Weltfußballverband wurden bisher über eine Million Eintrittskarten von Fans aus 212 Ländern gekauft. Inhaber der Tickets würden Anfang 2026 weitere Informationen über das Verfahren für bevorzugte Visa-Termine erhalten, teilte die Fifa mit.