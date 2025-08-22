USA: Trump-Regierung überprüft mehr als 55 Millionen Visa-Inhaber

Millionen Menschen mit gültigem US-Visum geraten ins Visier der amerikanischen Behörden. Verstöße können zum Widerruf des Visums oder zur Abschiebung führen.

Das US-Außenministerium intensiviert die Überprüfung gültiger Visa. Quelle: AP

Das US-Außenministerium will mehr als 55 Millionen Menschen mit gültigen Visa auf mögliche Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen überprüfen. Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, solche Verstöße könnten zu einem Widerruf des Visums oder einer Abschiebung führen.

Als Beispiele für mögliche Verstöße nannte das Ministerium Überschreitungen der Aufenthaltserlaubnis, kriminelle Aktivitäten, Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, Beteiligung an terroristischen Aktivitäten oder Unterstützung einer terroristischen Organisation.

Ausländische Studenten können wieder Visa für die USA beantragen, das teilte das US-Außenministerium mit. Aber nur, wenn sie ihre Social-Media-Konten zur Überprüfung freigeben. Das schreckt manche ab. 19.06.2025 | 1:50 min

Visa-Überprüfungen werden deutlich ausgeweitet

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP erklärte das State Department, alle Inhaber eines US-Visums würden einer kontinuierlichen Überprüfung unterzogen.

"Wir sichten im Rahmen unserer Überprüfung alle verfügbaren Informationen, einschließlich Strafverfolgungs- oder Einwanderungsunterlagen sowie alle anderen Informationen, die nach der Visumerteilung ans Licht kommen und auf eine mögliche Nichtberechtigung hinweisen", hieß es in der Mitteilung.

Neue Wahlkreise, streng kontrollierte Museen und die Nationalgarde in der Hauptstadt: Präsident Trump sorgt mit seinen Entscheidungen für eine bedenkliche Entwicklung in den USA. 20.08.2025 | 3:04 min

Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar hat sich die Regierung in den USA vor allem auf die Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsstatus sowie von Inhabern von Studenten- und Besuchervisa konzentriert. Die Angaben des Außenministeriums deuten darauf hin, dass der Überprüfungsprozess jedoch deutlich ausgeweitet worden ist.

Trump-Regierung nimmt vor allem Studentenvisa ins Visier

Das Ministerium teilte mit, seit Trumps Amtsübernahme seien mehr als doppelt so viele Visa widerrufen worden wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders stark betroffen seien Studentenvisa, deren Zahl sich fast vervierfacht habe.

Etwa 6.800 Harvard-Studenten sind keine amerikanischen Staatsbürger. Trumps Plan: Sie müssen an eine andere Universität wechseln oder sie verlieren ihre Aufenthaltserlaubnis. 23.05.2025 | 1:02 min

In dieser Woche erklärte das Außenministerium, es habe seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus mehr als 6.000 Studentenvisa wegen Überschreitung der Aufenthaltsdauer und Gesetzesverstößen widerrufen. In den meisten Fällen ging es dabei um Körperverletzung, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und Unterstützung des Terrorismus.