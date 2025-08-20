Grenze zu Mexiko:Trump will Grenzzaun schwarz streichen lassen
Schwarzes heizt sich bei Sonne auf - das wisse auch ihr Chef, sagt US-Heimatschutzministerin Noem. Der Grenzzaun zu Mexiko werde daher angepinselt, um das Erklimmen zu verhindern.
Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden - damit er zu heiß zum Rüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem.
Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.
Ministerin: Zaun ohnehin kaum zu überwinden
Die Ministerin betonte, dass der Zaun ohnehin nur "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben. Der Zaun besteht aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen.
Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschließen.
Steffanie Riess, Tijuana
