Grenze zu Mexiko: Trump will Grenzzaun schwarz streichen lassen

Schwarzes heizt sich bei Sonne auf - das wisse auch ihr Chef, sagt US-Heimatschutzministerin Noem. Der Grenzzaun zu Mexiko werde daher angepinselt, um das Erklimmen zu verhindern.

Soll schwarz gestrichen werden: US-Zaun an der Grenze zu Mexiko Quelle: dpa

Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden - damit er zu heiß zum Rüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.

Trump macht Ernst. Die Grenze zu Mexiko ist dicht, Migranten stranden in Notunterkünften. In den USA müssen illegale Einwanderer Abschiebungen fürchten. 29.01.2025 | 10:11 min

Ministerin: Zaun ohnehin kaum zu überwinden

Die Ministerin betonte, dass der Zaun ohnehin nur "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben. Der Zaun besteht aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen.