Vor 25 Jahren begann die Euro-Ära mit einem unscheinbaren Plastikbeutel. Heute ist das Starterkit ein Sammlerstück - und ein Symbol für eine Zeit, in der Bargeld noch König war.

17. Dezember 2001: In deutschen Bankfilialen bilden sich Schlangen. Nicht für Kredite, nicht für Aktien - sondern für kleine, versiegelte Tütchen. Inhalt: Münzen im Wert von 10,23 Euro. Preis: 20 D-Mark. Das Starterkit war geboren.

Das allererste Euro-Bargeld gab es bereits vor dem großen Wechsel am 1. Januar 2002. Die bange Frage damals: "Werden sie reichen?" Die Antwort gab der Tag selbst: In vielen Orten sind die Tütchen bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Ein damaliger Bankmitarbeiter einer Kreissparkasse in Schleswig-Holstein erinnert sich: "Die Menschen wollten den Euro anfassen, bevor er offiziell kam."

Warum die Starterkits für den Euro?

Das Starterkit sollte den Bürgerinnen und Bürgern den Übergang zur neuen Währung erleichtern und für mehr Akzeptanz werben. Denn die Einführung der Gemeinschaftswährung war mehr als ein technischer Akt - sie war ein psychologischer Kraftakt. Millionen Menschen mussten ihre gewohnte Währung aufgeben. Für die Deutschen war das besonders emotional, denn es hieß Abschied zu nehmen von einer Währung, die für den Aufstieg des Landes stand.

Das Starterkit sollte also auch Vertrauen schaffen: echtes Geld zum Anfassen, zum Ausprobieren. Händler konnten Wechselgeld vorbereiten, Verbraucher die neuen Münzen kennenlernen. Ein Stück pädagogische Währungspolitik.

Heute hat das Starterkit Sammlerwert

25 Jahre später sind die Starterkits Kult. Ungeöffnete Exemplare erzielen auf Online-Plattformen zwischen 12 und 22 Euro - seltene Kits aus Monaco oder dem Vatikan sogar ein Vielfaches. Für viele ist das Tütchen ein Symbol für europäische Integration und den Aufbruch in eine neue Ära.

Bargeld im Wandel

Ironischerweise steht das Bargeld heute selbst unter Druck. Kartenzahlungen und digitale Geldbörsen, sogenannte Wallets, dominieren den Alltag. In Deutschland sank der Anteil barer Transaktionen von rund 80 Prozent (2011) auf etwa 53 Prozent (2025).

Gleichzeitig steigt die Bargeldmenge im Umlauf - auf über 1,6 Billionen Euro im Euroraum. Warum? Viele Menschen horten Bargeld als Sicherheitsreserve. Banknoten-Paradoxon nennt das die Bundesbank. Seit der Euro-Einführung Mitte der 2000er Jahre hat sich die Menge des ausgegebenen Bargelds mehr als vervierfacht.

Bundesbank setzt sich für Erhalt des Bargelds ein

Die Bundesbank plädiert ausdrücklich dafür, Bargeld als Zahlungsmittel zu erhalten - nicht aus Nostalgie, sondern vor allem um im Notfall ein "Backup-System" zu haben. Bargeld funktioniert auch ohne Strom, Internet oder IT-Systeme. Es ist damit krisenresistent auch bei Stromausfällen oder Cyberangriffen.

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist Bargeld noch aus einem anderen Grund beliebt: Wenn man bar bezahlt, hinterlässt man keine persönlichen Daten. Und wo keine Daten gespeichert werden, können sie auch nicht gehackt oder missbraucht werden, wie es beispielsweise bei Kartenzahlungen möglich ist.

Was ist vom Starterkit geblieben?

Doch die Infrastruktur bröckelt: weniger Geldautomaten, weniger Akzeptanz im Handel. Das war vor einem Vierteljahrhundert noch anders.

Von daher erinnert das Starterkit auch daran, wie wichtig physische Nähe zu Geld einmal war - und wie schnell sich Zahlungsgewohnheiten ändern. Vielleicht wird das kleine Plastikbeutelchen bald nicht nur Sammlerstück, sondern auch Zeitzeuge einer Ära, in der Bargeld in den Geschäften oder Restaurants noch selbstverständlicher war als heute.

Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.