Aufheben statt Ausgeben: Warum die Bargeld-Menge weiter steigt

Schätzung: 400 Milliarden Euro Bargeld in Privathaushalten

Nach Zahlen der Bundesbank liegt der Anteil der in Deutschland zur "Wertaufbewahrung" gehaltenen Banknoten bei etwa 42 Prozent, knapp zweieinhalbmal so hoch wie noch 2013. In absoluten Zahlen: Ende 2024 lagerten nach Schätzung der Bundesbanker 395 Milliarden Euro in Deutschlands Privathaushalten - sehr ungleich verteilt, da Umfragen zufolge viele Haushalte keine oder nur geringe Barreserven haben.