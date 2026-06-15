Welche Rechte Fluggäste künftig in der EU haben

Entschädigungen bei Flugverspätungen, Informationen über Rechte, Änderungen beim Handgepäck: Welche Regelungen für Fluggäste gelten künftig in der EU? Ein Überblick

Nach langjähriger Verhandlung in der EU über die Rechte von Flugzeugpassagieren gibt es nun eine Einigung: Entschädigungszahlungen bei Flugverspätungen bleiben erhalten. 12.06.2026 | 0:34 min

Nach jahrelangen Verhandlungen um Fluggastrechte in der EU ist klar: Es bleibt bei den bisherigen Entschädigungszahlungen bei Verspätungen. Reisende haben damit ab drei Stunden Verspätung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Geld.

Vertreter von Europaparlament und EU-Staaten haben sich aber auf einige Änderungen verständigt. Ein Überblick über die geplanten Änderungen.

Was ändert sich?

beim Suchen: Fluganbieter müssen der Einigung zufolge künftig standardmäßig den Preis mit Handgepäck anzeigen. Das soll Verbrauchern den Preisvergleich erleichtern, sagt ein hochrangiger EU-Diplomat. Der deutsche Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen (FDP) erklärte, für Verbraucher sei dann klar, dass keine weiteren Kosten für Handgepäck dazukommen.

bei Gepäck: Musiker sollen ihre Instrumente dem Diplomaten zufolge an Bord mitnehmen dürfen. Die EU-Abgeordneten wollten ursprünglich auch festlegen, dass Fluggäste immer ohne zusätzliche Kosten ein kleines Handgepäckstück (etwa einen kleinen Koffer) mit an Bord nehmen dürfen, zusätzlich zum persönlichen Gegenstand. Damit konnten sie sich nicht durchsetzen.

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bei Gebühren: Kinder dürfen im Flugzeug neben ihren Eltern sitzen, ohne dass Geld für die Sitzplatzreservierung fällig wird. Das gilt auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Fluggesellschaften müssen zudem Schreibfehler in Namen auf Tickets kostenlos korrigieren.

bei Problemen: Die Airline muss Passagiere laut einem hochrangigen EU-Diplomaten innerhalb von 96 Stunden schriftlich darüber informieren, was ihre Rechte sind und wie sie diese geltend machen können. Man lege außerdem klare Fristen fest, bis wann sie darauf reagieren muss.

Die Regeln betreffen Flüge von EU-Fluggesellschaften sowie solche von außereuropäischen Unternehmen, deren Maschinen in der EU abheben.

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Was gilt bei Verspätungen?

Über die Regeln für Verspätungen wurde lange gestritten. Die Staaten wollten ursprünglich, dass Passagiere künftig erst ab vier Stunden Verspätung eine Entschädigung und weniger Geld bekommen. Reisende sollen nun Anspruch auf eine Entschädigung haben, wenn ihr Flug mindestens drei Stunden Verspätung hat. Gestaffelt nach Entfernung sind es



250 Euro bei 1.500 Kilometern Entfernung,

400 Euro bei bis zu 3.500 Kilometern Entfernung,

600 Euro bei mehr als 3.500 Kilometern Entfernung.

Voraussetzung ist stets, dass die Airline die Verspätung zu verschulden hat. Mit der Reform soll auch aufgelistet werden, was außergewöhnliche Umstände sind, bei denen die Fluggesellschaft nicht schuld ist.

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Was sagt die Bundesregierung zu den Regeln?

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) begrüßte die Einigung. Deutschland hatte sich für die Beibehaltung der Drei-Stunden-Regelung eingesetzt.

Das Ziel Deutschlands bei der Überarbeitung war immer, eine Regelung zu treffen, die eine Balance zwischen den Interessen des Verbraucherschutzes und den wirtschaftlichen und betrieblichen Erfordernissen der Luftverkehrswirtschaft herstellt. „ Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigte sich ebenfalls zufrieden und verwies auf mehrere Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher, etwa den leichteren Preisvergleich beim Handgepäck und bessere Informationen. Dass die Höhe der Entschädigung bei Verspätung nicht angetastet werde, nannte sie einen wichtigen Verhandlungserfolg.

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Wie reagieren Verbraucherschützer?

Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, teilte mit, die Fluggastrechte seien damit weiter ein "positives Beispiel für erfolgreiche EU-Verbraucherpolitik".

Die deutsche Bundesregierung und das Europäische Parlament haben sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass das Schutzniveau für Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten bleibt. „ Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale-Bundesverbands

Die EU müsse als nächstes Individualreisende besser vor den Folgen von Insolvenzen der Fluggesellschaften schützen, forderte Pop.

Wie geht es weiter?

Voraussichtlich an diesem Montag werden die Vertreter der EU-Abgeordneten voraussichtlich der Reform zustimmen. Die getroffene Einigung muss später noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Plenum des Europaparlaments bestätigt werden. Dies gilt allerdings als Formalie. Nachdem die Regeln in Kraft getreten sind, haben die Fluggesellschaften zwölf Monate Zeit, sie umzusetzen.

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Quelle: dpa