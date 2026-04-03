Museums-Rabatte, Bus- und Bahnticket und mehr: Citypässe bündeln verschiedene Leistungen für Städtereisende. Ein Überblick über mögliche Vorteile und wichtige Punkte vor dem Kauf.

In vielen Reise-Metropolen werden Citypässe angeboten. Die sollen eine Stadttour für Touristen einfacher und günstiger machen. Doch lohnen sich diese Angebote wirklich? 19.03.2026 | 0:53 min

Ob München, Lissabon oder Rom: In vielen Metropolen gibt es sogenannte Citypässe oder Citycards, die Touristen das Erkunden der Stadt erleichtern sollen. Sie bündeln Leistungen wie vergünstigte Eintritte und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in einem einzigen Ticket. Doch für wen lohnt sich das Angebot wirklich?

Was Citypässe bieten

Aus Sicht des Deutschen Tourismusverbands (DTV) sind Kombitickets dann besonders attraktiv, wenn sie die kostenfreie Nutzung des ÖPNV mit Ermäßigungen für Sehenswürdigkeiten, Touren, Gastronomie und Shops verbinden. Neben finanziellen Vorteilen sparen sie oft auch Zeit - etwa durch das Umgehen von Warteschlangen bei beliebten Attraktionen.

Sind Fahrten im Nahverkehr inkludiert, fördere der Citypass zudem die nachhaltige Mobilität, sagt DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz. "Wer unkompliziert Bus und Bahn nutzen kann, lässt das Auto eher stehen." Außerdem könnten Citypässe zu Unternehmungen anregen, die Touristen sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Ein weiterer Vorteil: Man muss sich nicht mehr um einzelne Tickets kümmern - das spart Zeit und Nerven.

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Für wen sich ein Citypass lohnt

Ein Citypass sei ideal für alle, die eine Stadt zum ersten Mal erleben und viele Sehenswürdigkeiten besuchen möchten, erklärt Kunz. Auch wer die Wege per ÖPNV zurücklegen möchte, sei laut Rechtsanwältin Beatrix Kaschel von der Schlichtungsstelle Nahverkehr meist gut beraten. Den größten Nutzen haben Citypässe Kaschel zufolge in größeren Städten, wo die Sehenswürdigkeiten weit auseinanderliegen oder die Unterkunft außerhalb des Zentrums liegt.

Wozu beide raten: Vor dem Kauf die enthaltenen Leistungen mit den eigenen Interessen und regulären Ticketpreisen vergleichen.

Für die optimale Nutzung lohnt es sich, den Aufenthalt gut zu planen, früh am Tag zu starten und sich eine Route zu überlegen, um mehrere Attraktionen an einem Tag zu besuchen.

Schnellcheck: Ein Citypass ist sinnvoll, wenn … … man mehrere Tage in der Stadt bleibt.

… man mehrere kostenpflichtige Sehenswürdigkeiten pro Tag besuchen möchte.

… man den ÖPNV häufig nutzt, weil die Unterkunft dezentral liegt und die Sehenswürdigkeiten nicht fußläufig zu erreichen sind.

… es echte Preisvorteile gibt - denn: Kinder, Studierende, Senioren oder Schwerbehinderte haben ohnehin häufig freien oder rabattierten Eintritt.

… man ein organisiertes Kulturprogramm erleben möchte.

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Worauf vor dem Kauf zu achten ist

Wer bereits ein Deutschlandticket besitzt, sollte genau rechnen, denn ÖPNV-Kosten in deutschen Städten sind dann meist abgedeckt.

Gruppen müssen beachten: Die Karte sei Kaschel zufolge personengebunden und nicht teilbar. Die auf der Karte eingetragene Person muss zudem anwesend sein, da die Karte nicht aufgeteilt oder von einzelnen Gruppenmitgliedern separat verwendet werden darf. Auch Screenshots helfen nicht weiter. Bei Aufteilung sollten Einzelpersonen eigene Pässe kaufen.

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Ebenso wichtig: Die Startzeit wirkt sich unmittelbar auf die Gültigkeitsdauer aus. Diese sollte immer im Blick behalten werden.

Beispiele aus Städten

In Frankfurt lohne sich eine Citycard weniger, wenn die Unterkunft in der Innenstadt liege und man viele Wege zu Fuß erledigen könne, so Kaschel. Hinzu kommt: Wer sich nicht für Museen interessiere, profitiere kaum, da die größten Rabatte dort liegen.

In Rom hingegen lohne sich der Citypass allein deshalb, weil er Zugang zu den Vatikanischen Museen samt Umgehung der Warteschlangen bietet, sagt Kaschel.

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Beliebte Metropolen haben in der Regel mehr als nur einen Citypass im Angebot - so hat das Pariser Tourismusbüro "Paris je t’aime" für Touristen zum Beispiel drei Citypass-Varianten im Programm:

Discover ab 59 Euro: drei Aktivitäten innerhalb von drei Tagen

City ab 109 Euro: fünf Aktivitäten innerhalb von fünf Tagen

Explore ab 179 Euro: sechs Aktivitäten innerhalb von zehn Tagen

Zudem gibt es ein Kombiangebot von fünf Aktivitäten und zehn Fahrten im ÖPNV ab 131,90 Euro. Neben den Fremdenverkehrsämtern bieten auch private Unternehmen Sightseeing-Pässe an, die meist als App auf das Smartphone geladen werden können.

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