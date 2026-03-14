Tipps für Ausrüstung, Anlagen und Co.:Padel-Tennis: So gelingt der Einstieg
von Thilo Hopert
Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, boomt. Doch wie legt man damit los? Welche Ausrüstung Einsteiger wirklich brauchen und wie sich Anfängerfehler vermeiden lassen.
Die Sportart Padel ist längst auch in Deutschland angekommen. Laut World Padel Report der International Padel Federation (FIP) werden hierzulande 350.000 Spielerinnen und Spieler gezählt. Das Portal Padelfinder, über das man Anlagen in seiner Umgebung suchen kann, listet 1.375 Plätze in Deutschland (Stand: März 2026). Ursprünglich stammt die Sportart aus Mexiko und hat vor allem in Südamerika und Spanien eine große Spieler- und Spielerinnenschaft.
Was Padel so erfolreich macht
Laut Steffi Steible vom Deutschen Padel Verband (DPV) sei Padel die am schnellsten wachsende Rückschlagsportart der Welt. "Sie verbindet drei Dinge perfekt: einfacher Einstieg, hoher Spaßfaktor und eine starke soziale Komponente", sagt Steible. Darüber hinaus sei aus ihrer Sicht das Schöne an Padel, dass man direkt loslegen könne.
Dadurch fühle sich das Spiel dynamisch, aber nicht überfordernd an, erklärt Steible.
Regeln und Spielfeld einfach erklärt
Gespielt wird auf einem rechteckigen Court mit zehn Meter Breite und 20 Meter Länge, womit er kleiner ist als ein Tennisplatz. Der Padel-Court ist umgeben von Glas- und Gitterwänden, von denen der Ball - ähnlich wie beim Squash - zurückprallen und weitergespielt werden kann.
Padel wird standardmäßig im Doppel gespielt. Viele Anlagen haben aber auch Plätze für zwei Spielerinnen und Spieler, die etwas schmaler sind. Regeltechnisch gibt es keinen Unterschied zwischen Doppel und Einzel.
Die wichtigsten Padel-Regeln
Wer die Wand richtig nutzen und taktisch clever spielen möchte, dem rät Steible zu einer Trainings- oder Schnupperstunde.
Ausrüstung für Einsteiger: Schläger, Bälle und Schuhe
Neben dem Platz braucht man Schläger, Bälle und passende Schuhe. "Die meisten Anlagen verleihen Schläger - das reicht für den Anfang völlig", so Steible. Niemand brauche sofort Profi-Equipment. Wichtiger als der teuerste Schläger ist laut der Padel-Spielerin die richtige Technik.
Die richtige Ausrüstung für Einsteiger
So vermeiden Sie Verletzungen
Padel wirke leicht, sei aber koordinativ anspruchsvoll, sagt Steible. Deshalb ist ein kurzes Aufwärmen - besonders der Schultern und Sprunggelenke - wichtig. Die ersten Ballwechsel sollten dann ganz locker gespielt werden.
Padel sei ein Positions- und Winkelspiel - kein Kraftsport, so Steible.
Neben Padel wird auch Pickleball immer beliebter in Deutschland. Pickleball ist eine Schlägersportart aus den USA, die Elemente aus Tennis, Badminton und Tischtennis kombiniert. Gespielt wird wie bei Padel auf kleinem Feld mit festen Schlägern - soweit die Parallelen. Beim Pickleball spielt man jedoch mit einem gelochten Kunststoffball, außerdem ist der Court nicht geschlossen. Trotz ähnlicher Einstiegsfreundlichkeit handelt es sich bei Pickleball und Padel also um zwei unterschiedliche Sportarten.
Drei Tipps für Anfänger
Um in den ersten Matches den Spielspaß zu erhöhen, rät Steible, folgende Punkte zu beachten:
- Geduld schlägt Power.
- Das Glas ist dein bester Freund - nicht dein Gegner.
- Kommunikation im Doppel ist wichtiger als der perfekte Schlag.
"Padel profitiert davon, dass Menschen heute Sport als Erlebnis suchen", sagt Steible. Es gehe nicht nur um Leistung, sondern um Gemeinschaft und schnelle Erfolgsmomente.
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