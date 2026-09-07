Ausbildung von Fachkräften fördern:Bildung als Wirtschaftsfaktor: Milliarden für die Schulen
von Ronja Wurm und Claudia Krafczyk
Wenn Babyboomer in Rente gehen und weniger junge Menschen nachrücken, braucht der Arbeitsmarkt in Deutschland jede Fachkraft. Wie wichtig gute Bildung für die Wirtschaft ist.
Am Dienstag bekommen wir Gewissheit: Die neue Pisa-Studie, der internationale Schulleistungsvergleich, wird zeigen, wo gehandelt werden muss. Zwar investiert Deutschland jedes Jahr mehr in Bildung, doch bisher reichen 4,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht aus um aufzuholen, was jahrelang versäumt wurde. Seit 15 Jahren sinken laut Pisa-Studien die Schulleistungen.
Deutschland mit schwachen Leistungen im Bildungsbereich
Die Ergebnisse der letzten Pisa-Studie waren ein Schock: 2022 fehlte rund 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Basiskompetenz in Mathematik. Etwa jedes vierte Kind erreichte beim Lesen oder in den Naturwissenschaften nicht das Mindestniveau.
"Es zieht sich eine zentrale Erkenntnis durch alle Pisa-Studien", sagt Samuel Greiff vom Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) e.V. und Leiter des deutschen Pisa-Teams. In kaum einem anderen Staat seien die sozialen Unterschiede so groß wie in Deutschland.
Die schlechten Pisa-Ergebnisse ziehen sich durch alle Schulformen, in Gymnasien allerdings weniger stark als an Schulen mit großen pädagogischen und sozialen Herausforderungen.
Das Startchancen-Programm: Förderung, wo Bedarf am größten ist
Genau dort setzt das Startchancen-Programm an, laut Bundesbildungsministerium das größte Bildungsprogramm aller Zeiten. Ziel sei es dem Ministerium zufolge, die Chancen sozial benachteiligter Schüler zu verbessern.
Seit dem Schuljahr 2024/25 investieren Bund und Länder jeweils eine Milliarde Euro pro Jahr, zehn Jahre lang. Insgesamt fließen 20 Milliarden Euro an rund 4.000 Schulen in Deutschland mit etwa einer Million Kindern. Viele kommen aus armen oder bildungsfernen Familien und haben eine Zuwanderungsgeschichte.
40 Prozent der Fördermittel fließen in eine bessere Lernumgebung, jeweils 30 Prozent in Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie zusätzliches Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams.
Bildungssystem geprägt von Personalmangel und Bürokratie
Christina Anger, Bildungsökonomin am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, meint, Bildungsdefiziten und Fachkräftemangel ließen sich wirksamer begegnen, wenn Geld gezielt dorthin gelenkt werde, wo der Unterstützungsbedarf am größten sei.
Trotzdem kritisieren Schulleitungen im Onlinemagazin "News4teachers", dass Mittel über die Schulträger teils eher in Verwaltungsstrukturen als in den Unterricht gelangten. Zudem fehle qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt.
Viele Jugendliche ohne Schulabschluss
Gerade an Schulen in besonderen sozialen Lagen sind die Schulabbrecherquoten besonders hoch. Die Bertelsmann Stiftung hat die Zahlen untersucht. Bundesweit liegt demnach die Quote bei rund acht Prozent. Unter Jugendlichen mit ausländischer Herkunft ist sie laut der Studie fast dreimal so hoch. Studienautor Klaus Klemm warnt: "Angesichts der demographischen Entwicklung und des damit verbundenen Fachkräftemangels kann sich Deutschland eine derartige Entwicklung nicht leisten."
Langfristig lohnt es sich volkswirtschaftlich, frühzeitig in gute Bildung zu investieren, sind sich die Bildungsexperten einig. Mentoringprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund könnten den Schulstart erleichtern. Gefordert werden Frühförderung in Kitas und Sprachstandserhebungen. "Es hilft nicht, wenn das Kind mit sechs eingeschult wird und nicht genug Deutsch kann und die Klasse sofort wiederholen muss", sagt Anger und mahnt vor früher Frustration.
Bildung zahlt sich aus
Bessere Bildung ist gesellschaftlich wichtig und zugleich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das ifo Institut hat berechnet, wie sich bessere Bildungsleistungen langfristig auswirken würden. Das Ergebnis: Die heute geborenen Kinder könnten später produktiver arbeiten. Bis 2105 entstünden dadurch rund 21 Billionen Euro zusätzliche Wirtschaftsleistung, etwa das Fünffache von heute.
Claudia Krafczyk ist Redakteurin beim ZDF-Wirtschaftsmagazin WISO.
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