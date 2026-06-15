Bildungsbericht zeigt weiter große Ungleichheit

Sinkende Leistungen von Schülern, zu wenig qualifiziertes Personal und viel Ungleichheit: Das Bildungssystem steht weiter vor großen Problemen, wie der neue Bildungsbericht zeigt.

Vielerorts fehlt es im Bildungssystem an qualifiziertem Personal, auch die soziale Ungleichheit bleibt groß. Ein Positivbeispiel aus Bremen zeigt, wie mehr Chancengerechtigkeit gelingen kann. 15.06.2026 | 1:30 min

Das deutsche Bildungssystem steht vor zahlreichen Herausforderungen. Das geht aus Ergebnissen des am Montag in Berlin vorgestellten aktuellen nationalen Bildungsberichts "Bildung in Deutschland 2026" hervor. Zu den Problemen gehören demnach etwa zu wenig qualifiziertes Personal, sinkende Leistungen von Schülern und eine nach wie vor hohe Bildungsungerechtigkeit.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) stellt mit Holger Hofmann und Anja Siegesmund vom Deutschen Kinderhilfswerk e. V. den Kinderreport 2026 vor. 26.05.2026 | 28:23 min

Ungleicher Bildungserfolg



Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften werden insgesamt schwächer.

Bildungserfolg hängt in Deutschland von Bedingungen im Elternhaus ab. Der Bericht erscheint seit 20 Jahren alle zwei Jahre als umfassende Bestandsaufnahme von der Kita bis zur Hochschule und Handlungsgrundlage für Bund und Länder. Auch die diesjährige Ausgabe bestätigt zwei zentrale Erkenntnisse anderer Studien:

Soziale Herkunft bleibt entscheidend

Der Bericht hebt hervor, dass Bildungschancen in Deutschland weiterhin stark mit der sozialen Herkunft zusammenhängen - also mit Bildung, Berufen und Einkommen der Eltern. Risiken zeigen sich demnach besonders häufig bei Kindern von Alleinerziehenden oder aus Familien mit Einwanderungsgeschichte.

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Unter 3-Jährige aus benachteiligten Familien besuchen laut Bericht zum Beispiel besonders selten eine Kita, obwohl gerade sie davon stark profitieren könnten. So besuchen nur 20 Prozent der kleinen Kinder von Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss eine Kindertagesbetreuung, während es bei Eltern mit hohem Abschluss 39 Prozent sind.

Beim Schulstart ließen sich rund 20 Prozent der Unterschiede in den sprachlichen Kompetenzen durch die soziale Herkunft erklären. Auch erhielten Kinder aus benachteiligten Familien selbst bei gleichen Leistungen seltener eine Gymnasialempfehlung. Die Unterschiede ziehen sich bis in die Ausbildung und ins Studium, häufigere Abbrüche sind die Folge.

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Laut Bericht haben für die Zeit 2024 bis 2026 die Länder 347 Maßnahmen und der Bund weitere 13 Maßnahmen aufgelegt, um Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft zu verringern. Nötig seien jedoch ein koordinierter Ansatz und klare Zielsetzungen, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Bericht verweist auf Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung

"Zu viele junge Menschen erreichen grundlegende Kompetenzziele nicht", bilanziert Mitautor Kai Maaz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung. "Das verweist auf längerfristige strukturelle Probleme bei der Sicherung dieser Kompetenzen und damit auf eine zentrale Schwäche des Bildungssystems."

Diese Schwäche treffe zudem auf Schwierigkeiten in der Personalgewinnung. So habe sich an Schulen der Anteil der Lehrkräfte ohne anerkannte Lehramtsqualifikation innerhalb von zehn Jahren auf etwa zwölf Prozent nahezu verdoppelt.

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Quelle: KNA, dpa