Insta, TikTok und YouTube: Viele Lehrer nutzen Soziale Medien, um Wissen im Unterricht zu vermitteln. Lehrer Reff setzt auf Clips bei TikTok, um Schülern klare Werte aufzuzeigen.

Mit innovativen Methoden unterrichtet Lehrer Reff Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule und setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing ein. 27.01.2026 | 28:36 min

Der 42-jährige Lehrer Reff unterrichtet Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule. Im Gespräch mit den Jugendlichen erfährt er, dass sie oft stundenlang nur mit ihren Handys beschäftigt sind. "Ich finde es schrecklich, wenn ich sehe, dass vieles wirklich gewalttätig ist und beleidigend und rassistisch."

Um dem etwas entgegenzusetzen, erstellt er eigene Clips für TikTok. "Ich möchte einfach den Schülern etwas anderes bieten", sagt Lehrer Reff. "Dass sie vielleicht sehen, da gibt es auch Accounts, bei denen kann man etwas lernen, auf Vorurteile hingewiesen werden."

Mit Clips Lebenswelt der Schüler verbessern

Mit seinen humorvollen und berührenden Clips versucht er, die Lebenswelt der Schüler*innen zu verbessern und sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing auf TikTok einzusetzen. Mittlerweile hat er über eine Million Follower auf allen sozialen Plattformen. Dass der Account "mal so durch die Decke geht", macht Lehrer Reff stolz.

Trotz seines Erfolges ist das Wichtigste für den 42-Jährigen, immer für seine Schüler*innen da zu sein. Seine große Nähe zu den Schüler*innen rührt daher, dass er sich gut in sie hineinversetzen kann.

Lehrer wurde in seiner Jugend selbst gemobbt

Lehrer Reff weiß, wie sich Jugendliche fühlen. Einige bekommen selten Anerkennung, was zu Minderwertigkeitsgefühlen und mangelndem Selbstbewusstsein führt.

Auch er hat als Jugendlicher darunter gelitten. Er wurde gemobbt, verprügelt und gejagt. Seinen Eltern habe er nie was gesagt. "Ich war allein. Ich habe meine Stimme verschlossen." Er begann mit Boxtraining, um sich wehren zu können.

Ein traumatisches Erlebnis hat die Familie von Lehrer Reff geprägt. Die Eltern des 42-Jährigen flohen vor seiner Geburt mit ihren beiden kleinen Söhnen aus einem der Kriegsgebiete im Nahen Osten nach Deutschland. Doch sie wurden nach einigen Monaten abgeschoben. Wieder in der Heimat schlug eine Bombe in ihr Haus ein und tötete die beiden Kinder. Die Mutter wurde schwer verletzt und fiel ins Koma.

Später wurden die verwaisten Eltern wieder in Deutschland aufgenommen. Sie bekamen drei weitere Kinder, Reff ist das Jüngste. Doch sein Vater konnte sich nie auf die neuen Kinder einlassen.

Lehrerberuf als Ziel gehabt

Schon als Jugendlicher wollte Reff unbedingt das Abitur in der Schule schaffen und später dann Lehrer werden. Dass er das trotz ungünstiger Startbedingungen auch tatsächlich geschafft hat, darauf ist er sehr stolz.

Seine unkonventionellen Unterrichtsmethoden bringen ihm viele positive Rückmeldungen. Für Reff eine Bestätigung dafür, dass er mit seinen vielen Clips auf einem guten Weg ist und jeden Tag dazu beiträgt, die Welt ein wenig besser zu machen.

