Wadephul in Tunesien: "Warum wollt ihr nach Deutschland?"

Wadephul in Tunesien:Sie sind jung, klug und wollen nach Deutschland - trotz allem
von Andreas Kynast, Tunis
Auf seiner Tunesienreise trifft Außenminister Wadephul auf wissbegierige, wählerische Jugendliche. Sie kennen Deutschlands Stärken und die Schwächen - und wollen hier studieren.
Dass die drei Stipendiaten, die man für das Treffen mit dem deutschen Außenminister ausgesucht hat, zu den klügsten Menschen Tunesiens gehören, ist nicht übertrieben. Yasmine Yaakoubi zum Beispiel hat das beste Abitur des Landes geschrieben. Jetzt sitzt sie auf einer Bühne in Tunis neben Johann Wadephul (CDU) und soll die Frage beantworten, die der Gast aus Berlin an diesem Montag immer wieder stellt:
Die Frage liegt auf der Hand. Wadephuls Gesprächspartner sind jung und hervorragend ausgebildet. Die Welt steht ihnen offen. Warum wollen sie ausgerechnet in ein Land, das in den globalen Schlüsselrankings für Wettbewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und Innovation teils deutlich zurückfällt?
In Deutschland lockt der Maschinenbau
Für Yasmine Yaakoubi ist die Antwort klar: Deutschland sei immer noch die weltweit führende Adresse im Maschinenbau. "Deshalb will ich dorthin." Die 18-Jährige plant, zunächst in Heidelberg Deutsch zu lernen und danach in München Maschinenbau zu studieren.
Sie freue sich auf das Leben in einer anderen Umgebung, wolle aber auf jeden Fall nach Tunesien zurückkehren, sagt Yaakoubi. Am besten mit einer vielversprechenden Projektidee.
Rund 7.500 junge Tunesierinnen und Tunesier studieren an deutschen Hochschulen. Wenn es nach Wadephul geht, dürfen es gern mehr werden.
Schwierige Menschenrechtslage in Tunesien
Während Deutschland hochqualifizierten Studenten und Fachkräften den roten Teppich ausrollt, sollen illegale Migranten unbedingt draußen bleiben. Vor drei Jahren hat Tunesien mit der EU ein Migrationsabkommen geschlossen. Seitdem werfen Hilfsorganisationen den tunesischen Streitkräften regelmäßig schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen vor.
Als eine deutsche Journalistin nach den Vorwürfen fragt, sagt der tunesische Außenminister Ali Nafti:
Schwierigkeiten gebe es, aber für sie seien vor allem kriminelle Schleuserbanden verantwortlich, gegen die sein Land vorgehe, sagt Nafti.
Schwierigkeiten bei der Visavergabe
Dann wenden sich die Minister wieder dem für sie wichtigeren Thema zu: Deutschland braucht Fachkräfte, Tunesien braucht Wissen. Eine tunesische Journalistin beklagt Schwierigkeiten bei der Visumsvergabe. Wadephul sagt zu, das Problem zu lösen. Eine Agentur, die das Ausstellen von Visa und die Arbeitsvermittlung verbinden soll, werde gerade eingerichtet.
"Danke, dass Sie sich für Deutschland entschieden haben", sagt Wadephul am Ende zu den jungen, hoffnungsvollen Tunesiern, die sich für ein Studium in der Bundesrepublik entschieden haben. Trotz allem.
Denn die ersten Erfahrungen mit dem Land in der Mitte Europas sind keineswegs nur positiv. Riadh Basli arbeitet in der IT-Branche und beschwert sich über die deutsche Bürokratie: "Die Datenschutzregeln sind eines der größten Probleme, die wir haben. Ich hoffe, es wird besser."
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