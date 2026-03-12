Fachkräftemangel in mittelständischen Unternehmen

Der Fachkräftemangel trifft zunehmend Mittelständler. Ein Brandenburger Unternehmen berichtet von eigenen Lösungen. Die Bundesregierung startet die "Fachkräftewerkstatt 2026".

"Vor drei Jahren haben wir aufgrund des Alters unserer Mitarbeitenden mehrere Abgänge im Unternehmen gehabt und gemerkt, dass es schwieriger wird", sagt Egle Tonn von bip technology in Brandenburg an der Havel. Geeignete Bewerber zu finden, sei für sie zunehmend schwieriger geworden.

Diese Erfahrung spiegelt ein Problem wider, das viele Betriebe in Deutschland betrifft: Erfahrene Mitarbeitende gehen nach und nach in Rente, während weniger junge Fachkräfte nachrücken.

Mehr als ein Drittel der Unternehmen können Stellen nicht nachbesetzen

Doch es fehlen nicht nur Arbeitskräfte, oft passen auch die vorhandenen Fähigkeiten nicht zu den Anforderungen, die durch Digitalisierung, Automatisierung und technische Neuerungen dazukommen. Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer aus dem Herbst 2025 ergab, dass rund 36 Prozent der fast 22.000 befragten Unternehmen Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen.

Zudem betreffen Arbeits- und Fachkräfteengpässe zunehmend auch den Mittelstand, während zuvor vor allem Großunternehmen betroffen waren. Von den Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitenden gaben über 40 Prozent an, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen zu haben.

Immer mehr mittelständische Unternehmen betroffen

Der Maschinenbauer bip technology ist mit 45 Angestellten eines dieser mittelständischen Unternehmen. Und verkauft seine Maschinen auf der ganzen Welt: etwa in Europa, Asien und Amerika. Bei Bewerbungsgesprächen mit Bewerberinnen und Bewerbern aus der Region stellte sich jedoch heraus, dass nur wenige bereit waren, für das Unternehmen ins Ausland zu reisen, erzählt Geschäftsführerin Tonn weiter.

Deshalb mussten wir nach neuen Wegen suchen. „ Egle Tonn, Geschäftsführerin bip technology



Über die Stellenbörse der Agentur für Arbeit bekamen sie viele Bewerbungen aus dem Ausland.

Bewerbungen aus Marokko oder dem Iran waren oft vollständig vorbereitet, inklusive Übersetzungen, Anerkennungen und Deutschkursen. „ Egle Tonn, Geschäftsführerin bip technology

"Sie kommen mit einer Mappe und sagen: nimm mich, ich bin bereit." Acht Monate dauerte es, bis der erste Bewerber, ein Mechatroniker, aus Iran einreisen konnte. Dabei gab es einige Hürden zu bewältigen: Wohnungssuche, Behördengänge, Bankkonto- und Telefon-Anmeldungen.

DIHK und Agentur für Arbeit unterstützen Auslandsrecruiting

Hilfe bekamen sie dabei auch durch das Projekt "Hand in Hand for International Talents" der DIHK und der Bundesagentur für Arbeit. Dieses Projekt organisiert das Recruiting der Fachkräfte im Ausland und begleitet den gesamten Prozess bis zur Einreise in Deutschland.

Nach der Einreise unterstützt die IHK die mittelständischen Unternehmen zudem bei den nötigen bürokratischen Prozessen. Mittlerweile hat ein Viertel der Angestellten im Betrieb einen Migrationshintergrund, darunter auch der 25-Jährige Elektrotechniker Ayoub Ouali aus Marokko.

Für mich war Deutschland beruflich schon immer interessant. „ Ayoub Ouali, Elektrotechniker

Bundesregierung mit neuer Fachkräftestrategie

Doch nicht nur die Einwanderung von Fachkräften soll dem Mangel entgegenwirken. Die Bundesregierung hat im Oktober 2022 eine neue Fachkräftestrategie vorgestellt, die ressortübergreifend mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales entwickelt wurde.

Sie definiert fünf zentrale Handlungsfelder: Ausbildung flexibler zu gestalten, Weiterbildung zu fördern, bislang ungenutzte Erwerbspotenziale zu nutzen, Fachkräftezuwanderung zu erleichtern und regionale sowie sektorale Engpässe gezielt zu adressieren.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas plant nun mit der Dialogreihe "Fachkräftewerkstatt 2026" eine Anpassung der Strategie an aktuelle Herausforderungen wie den demografischen Wandel. Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. März, beim Rolls-Royce-Triebwerke Werk südlich von Berlin statt. Hier sollen Unternehmen Erfahrungen austauschen, Hindernisse aufzeigen und mögliche Lösungen diskutieren.

Bürokratieabbau und Weiterbildungsmöglichkeiten fördern

Auch Egle Tonn von bip technology sieht Verbesserungsbedarf: bürokratische Hürden für internationale Mitarbeitende müssten abgebaut werden. Zudem sei die Herausforderung nicht, Fachkräfte zu gewinnen, sondern langfristig zu halten.

Oft fühlten sich neue Mitarbeitende allein gelassen, könnten den Überblick verlieren und im schlimmsten Fall wieder abreisen. Wichtig sei daher, sie in ihrer Anfangszeit kontinuierlich zu begleiten. Der Elektrotechniker Ayoub Ouali schätzt dort vor allem die Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können: "Wenn du den Wunsch hast, dich weiterzubilden, also andere Qualifikationen zu machen, hilft die Firma damit. Deswegen sehe ich mich hier in Zukunft."