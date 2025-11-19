Kampf gegen Steuerhinterziehung mit Steuer- und Betriebsprüfungen

Steuer- und Betriebsprüfungen:"Milliarden, die uns fehlen": Kampf gegen Steuerbetrug
von Stefan Hanf
Der Bundeshaushalt 2026 sieht 180 Milliarden Euro neue Schulden vor. Was läge also näher, als bei Steuer- und Betriebsprüfungen genauer hinzuschauen und so mehr Geld reinzuholen?
Malte Magold ist ein erfahrener Strafverteidiger, spezialisiert auf Wirtschaftsstrafsachen, insbesondere Fälle von Steuerhinterziehungen. Über mehrere Jahre verteidigte er in einem aufwendigen Prozess einen fränkischen Gastronomen, dem "strafbare Steuerverkürzung" in Millionenhöhe vorgeworfen wurde.
Milliarden aus Steuernachzahlungen - aber weniger Prüfer im Einsatz
Betriebs- und Steuerprüfungen wirken also. Vor allem durch sie gehen Steuerhinterzieher ins Netz. Und die Erfolgsbilanz kann sich auch in nackten Zahlen sehen lassen: Bundesweit gab es Ende 2023 exakt 12.394 Betriebsprüfer und Betriebsprüferinnen in Deutschland.
Laut Bundesministerium der Finanzen erzielten sie mit ihrer Arbeit ein "Mehrergebnis" von 13,2 Milliarden Euro. Heißt im Klartext: Jeder Prüfer holte dem Staat durchschnittlich 1.065.031 Euro pro Jahr an Steuernachzahlungen herein.
Tatsache ist allerdings auch: Die Zahl von Betriebsprüferinnen und -prüfern sinkt seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich. Die Folge: Laut Bundesfinanzministerium wurden im vergangenen Jahr gerade einmal 16 von 1.000 Betrieben einer Prüfung unterzogen, also nicht einmal jeder sechzigste.
Kritik an mangelnder Ausstattung der Steuerbehörden
Dass die Zahl der Betriebsprüfer und der Kontrollen durch die Finanzbehörden sinken, kritisiert Anne Brorhilker scharf. Bekannt geworden ist Brorhilker als Oberstaatsanwältin in den großen Cum-Ex-Prozessen. Seit ihrem freiwilligen Ausscheiden aus dem Staatsdienst arbeitet sie bei Finanzwende - einer Initiative, die sich dem Kampf gegen Finanzkriminalität verschrieben hat.
"Finanzkriminalität wird in Deutschland noch zu häufig als Kavaliersdelikt angesehen", sagt Brorhilker.
Sie bemängelt insbesondere das erfolgreiche Lobbying der Finanzbranche. Allein die Betrügereien mit Dividendenzahlungen (Cum-Ex und Cum-Cum) haben die Steuerzahler wohl mehrere Dutzend Milliarden Euro gekostet - nur ein Bruchteil davon wurde bislang erfolgreich zurückgefordert.
Milliardenverluste durch fehlendes Personal bei Steuerfahndung
Warum aber gibt es immer weniger Betriebsprüfer und Steuerfahnder? Ein Grund ist - wie fast überall - der Fachkräftemangel. Ein weiterer, dass Betriebsprüfer und Steuerfahnder in der Regel Mitarbeiter der Bundesländer sind und von diesen bezahlt werden müssen.
Von den zusätzlichen Steuereinnahmen profitieren die Bundesländer aber nur zum Teil, denn viele Steuerarten werden zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Wenig attraktiv also für die Länder, viele neue Prüfer und Prüferinnen einzustellen - trotzdem sei das keine Entschuldigung, meint die Ex-Oberstaatsanwältin Brorhilker:
Dass die Strafverfolgungsbehörden im Zweifel hart durchgreifen können, musste dagegen der fränkische Gastwirt und Imbissbetreiber erfahren. Er wurde in einem jahrelangen Strafprozess schließlich zu zwei Jahren Haft auf Bewährung plus Schadenswiedergutmachung verurteilt.
Am Ende werden der Staatskasse allein durch dieses Verfahren weit mehr als eine halbe Million Euro zufließen.
