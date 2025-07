Viele Influencer verlegen offenbar nur zum Schein ihren Wohnsitz nach Dubai, arbeiten aber hauptsächlich in Deutschland weiter und zahlen hier keine Steuern. Die Ermittler hätten es vor allem auf besonders erfolgreiche Influencer abgesehen, die im Monat mehrere zehntausend Euro verdienten, so Thien. Im Durchschnitt gehe es dabei um einen fünfstelligen Betrag, der den Steuerämtern fehle. In Einzelfällen um Betrug in Millionenhöhe.