Sommermärchen-Prozess: DFB wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der Deutsche Fußball-Bund ist im Sommermärchen-Prozess schuldig gesprochen und wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von mehr als 100.000 Euro verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler verkündete das Urteil am 34. und letzten Verhandlungstag vor dem Landgericht Frankfurt.

In dem Prozess geht es um dubiose Zahlungsflüsse rund um die WM 2006. Die Staatsanwaltschaft warf dem DFB vor, rund 2,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben und forderte eine Strafe in Höhe von 270.000 Euro. In ihrem Plädoyer zu Wochenbeginn sprach sie von einer hohen kriminellen Energie.