Umschulung gegen Personalmangel: Pflegekraft wird Busfahrerin

Bundesweit fehlen etwa 20.000 Busfahrer im ÖPNV. Ein Hamburger Verkehrsunternehmen macht das zu einer Chance für Quereinsteiger: In vier Monaten kann man hier Busfahrer werden.

Das Warnschild an der Brücke zeigt eine maximale Durchfahrtshöhe von 3,40 Metern. Nervös beißt sich Fahrschülerin Antje Siddique auf die Unterlippe.

Soll sie sich trauen und durchfahren, wie es ihr Fahrlehrer Dominik Wülfken gesagt hat? Obwohl der Bus, den die 47-Jährige steuert, offiziell eine Höhe von 3,50 Metern hat.

Bei Antje war das Spannende zu sehen, dass sie am Anfang extrem viel Respekt hatte. Man musste erst mal rauskitzeln bei ihr, dass sie das kann. „ Dominik Wülfken, Fahrlehrer

Mit jeder Fahrstunde wächst bei der vorherigen Pflegekraft das Vertrauen in sich selbst. Ganz langsam und vorsichtig tastet sie sich mit dem Bus unter der Brücke durch und Antje hat gelernt: Mit Geduld und ganz viel Gefühl schafft es auch ein Bus unter solchen Brücken durch.

Es sind die letzten Wochen vor der praktischen Fahrprüfung. Bald schon muss Antje beweisen, dass sie geeignet ist, einen Bus mit bis zu 18 Metern Länge und 130 Passagieren durch den Hamburger Stadtverkehr zu befördern.

Mit Quereinsteigenden gegen den Fachkräftemangel im ÖPNV

Möglich wird der berufliche Neustart durch ein spezielles Programm für Quereinsteigende des Hamburger Verkehrsunternehmens vhh.mobility. In nur vier Monaten können Menschen mit dem Wunsch nach einem beruflichen Neustart zu Busfahrerinnen und Busfahrern ausgebildet werden.

Antje Siddique (ganz links) mit weiteren Quereinsteigern während einer Fahrstunde.

Antje Siddique ist eine von ihnen. Die vierfache Mutter hat zuvor in der ambulanten Pflege gearbeitet. Doch der Schichtdienst, die vielen unplanbaren Überstunden und die emotionale Belastung haben ihr im Laufe der Jahre zugesetzt.

Es ist Stress, Stress pur. Die Leute tun einem leid, vor allem, wenn die allein sind. Das geht schon sehr nah. „ Antje Siddique, Fahrschülerin

Vom Jobwechsel erhofft sich die vierfache Mutter geregeltere Arbeitszeiten und damit mehr Zeit für die Familie.

Volles Gehalt während der Umschulung

Die Qualifizierungsmaßnahme dauert in der Regel vier Monate. Dazu gehören der theoretische und praktische Unterricht für die Führerscheinklasse D und eine Schulung der IHK mit dem sperrigen Namen "beschleunigte Grundqualifikation Personenverkehr und das Erlernen des Streckennetzes für den Einsatzort in Hamburg".

Besonderes Plus für alle Umsteigewilligen: Schon ab dem ersten Tag der Ausbildung zahlt das Verkehrsunternehmen ein volles Gehalt von circa 3.200 Euro brutto im Monat. Schätzungsweise 20.000 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen aktuell in Deutschland, Tendenz steigend, so der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Mit Quereinsteigenden wie Antje könnte der Fachkräftemangel wenigstens gedämpft werden.

Voraussetzungen für eine Umschulung zum Busfahrer Grundvoraussetzung ist ein gültiger Führerschein der Klasse B

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

ein erweitertes Führungszeugnis

Alle Bewerber müssen eine Probefahrt im Pkw absolvieren, um ihr vorausschauendes und rücksichtsvolles Fahrverhalten zu belegen.

Herausforderungen auch abseits der Fahrstunden

Für Antje Siddique hält die Zeit des Quereinstiegs viele Herausforderungen bereit. In einer Modulschulung zum Thema Deeskalation lernen die Teilnehmenden wie sie mit aggressiven Fahrgästen umgehen können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Für die 47-jährige ehemalige Pflegekraft Antje Siddique ein Schreckensszenario.

Also ich würde mich nicht vor ihn stellen, wenn es ein Mann wäre oder wenn er eine Waffe hat oder sonst irgendwas. „ Antje Siddique, Fahrschülerin

Und auch als bei einer Brandschutzübung das Löschen einer brennenden Person geübt werden soll, hält sie sich zurück. Zu schwierig ist der Gedanke als Busfahrerin vor einer solchen Herausforderung zu stehen.

Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. „ Antje Siddique, Fahrschülerin

Kern der Ausbildung ist es aber mit dem Linienbus von der Hamburger Innenstadt bis zur Autobahn fahren zu lernen. Wie schwierig es werden kann, ein Fahrzeug mit einer Breite von 2,55 Meter durch enge Gassen zu manövrieren, lernen die Quereinsteiger in einem anspruchsvollen Parcours auf dem Betriebsgelände.

Eine Aufgabe, an der Antje Siddique scheitert - und das kurz vor der anstehenden Prüfung.

Wenn ich weiß, ich habe in drei Wochen Prüfung und die Zeit rückt immer näher, dann werde ich nervös. „ Antje Siddique, Fahrschülerin

Doch trotz dieser Rückschläge zeigt sich Fahrlehrer Dominik Wülfken überzeugt, dass seine Fahrschülerin es schaffen kann.

Also sie hat eine extreme Leistungssteigerung hier hingelegt und ich denke auch da nicht nur beruflich, sondern für ihr Leben wirklich ganz viel mitgenommen. „ Dominik Wülfken, Fahrlehrer

Ein Gewinn für alle, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind und auch für die neuen Busfahrerinnen und Busfahrer. Antje Siddique ist glücklich, dass sie den Schritt gewagt hat und sich von der Pflegekraft zur Busfahrerin ausbilden lässt.

