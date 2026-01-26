Teilzeit-Debatte in der CDU: Zahlen und Fakten für Deutschland

Kein Rechtsanspruch auf "Lifestyle-Teilzeit" fordert die Mittelstandsunion der CDU. Was ist damit gemeint und was sagen die Zahlen? Hier die Fakten zur Teilzeit-Debatte.

Der Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels, das Recht auf Teilzeit einzuschränken, stößt auf einigen Widerstand. Auch innerhalb der CDU gibt es Kritik. 26.01.2026 | 2:26 min

Es ist eine Forderung, die sogar in den eigenen Reihen auf Kritik stößt. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU will das Recht auf Teilzeit in Deutschland deutlich einschränken. Wenn es nach der MIT ginge, hätten in Zukunft nur noch Arbeitnehmer mit "besonderen Gründen" wie Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen diesen Anspruch, heißt es in einem Antrag für den CDU-Parteitag.

Wie ist das Recht auf Teilzeit aktuell geregelt?

Nach geltendem Recht muss der Arbeitgeber dem Wunsch nach Teilzeit stattgeben, wenn keine "betrieblichen Gründe" dagegensprechen. Das wäre der Fall, wenn durch die Verringerung der Arbeitszeit etwa die Arbeitsabläufe im Unternehmen "wesentlich beeinträchtigt" werden oder "unverhältnismäßige Kosten" entstehen, schreibt das Arbeitsministerium.

Die Regelung greift für Arbeitnehmer, die mindestens sechs Monate in einem Betrieb mit mehr als 15 Angestellten beschäftigt sind.

Wie hoch ist die Teilzeitquote in Deutschland?

Hier gibt es verschiedene Zahlen. Die MIT beruft sich auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Die Experten des IAB haben errechnet, dass von Juli bis August letzten Jahres rund 40 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland in Teilzeit angestellt waren.

Der Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels zum Recht auf Teilzeit sorgt für Kritik. „Menschen sollen selbstbestimmt über ihre Arbeitszeit entscheiden“, so Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber. 26.01.2026 | 4:18 min

Geringer fällt die Zahl beim Statistischen Bundesamt aus. Hier geht man von einer Teilzeitquote von 29 Prozent für das Jahr 2024 aus. Dieser Unterschied entsteht, weil beide Einrichtungen verschiedene Daten als Berechnungsgrundlage nutzen. Es ist davon auszugehen, dass die Berechnungen des IAB aussagekräftiger für die Debatte sind, da das Institut genauere Daten erfasst.

Sowohl das IAB als auch das Statistische Bundesamt verzeichnen einen steigenden Trend der Teilzeitquote.

Wie realistisch ist, dass der Vorschlag umgesetzt wird?

Es ist wichtig zu wissen, dass es sich bei dem Vorstoß der Mittelstandsunion nicht um einen Gesetzentwurf oder eine abgestimmte Position der Koalition handelt. Die MIT wird diesen Antrag auf dem Parteitag der CDU im Februar einbringen, wo über ihn diskutiert wird.

Ob dieser Antrag dort beschlossen wird, ist unklar, da der Antrag auch in der Partei selbst für Kritik sorgt. Von einer "Schnapsidee" sprach laut Deutscher Presse-Agentur etwa Gordon Schnieder, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels sagte der Funke-Mediengruppe, dass man sich eher auf bessere Rahmenbedingungen bei Kinderbetreuung und Pflege konzentrieren müsse.

In Deutschland wünschen sich immer mehr Menschen einen Teilzeitjob. Laut einer Studie der HDI-Versicherung geht es vor allem Jüngeren um eine gute "Work-Life-Balance". 30.09.2025 | 1:30 min

Warum arbeiten Menschen in Teilzeit?

Die Zahlen zeigen, dass ein geringer Anteil der in Teilzeit arbeitenden Menschen nur aus "Lifestyle-Gründen" nicht mehr arbeitet. Eine Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2021 zeigt, dass rund 27 Prozent der Teilzeit-Kräfte sich keine Vollzeitarbeit wünschen.

In einer weiteren Studie gaben 2024 rund 23 Prozent an, sich um Kinder oder Pflegebedürftige kümmern zu müssen. Etwa zwölf Prozent der Befragten befanden sich in einer Aus- oder Weiterbildung und konnten deshalb nicht Vollzeit arbeiten. Fast fünf Prozent gaben an, schlicht keine Vollzeitanstellung gefunden zu haben.

Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da?

Im Vergleich mit anderen EU-Ländern ist Deutschland einer der Teilzeit-Spitzenreiter. Um die Zahlen mit anderen Staaten gegenüberstellen zu können, verwendet Eurostat, das EU-Statistik-Amt, die Berechnungen des Statistischen Bundesamts.

Teilzeitquoten in der EU ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mit den Niederlanden und Österreich haben nur zwei EU-Staaten eine höhere Teilzeit-Quote. Niedrig ist die besonders bei einigen Ländern in Südosteuropa. Kroatien, Rumänien und Bulgarien haben eine Quote von drei Prozent oder niedriger.

Teile der CDU wollen das Teilzeitrecht einschränken, um Wirtschaft und Sozialstaat zu stärken. Wie groß ist das Problem? ZDFheute live analysiert mit dem DIW‑Präsidenten Fratzscher. 26.01.2026 | 29:29 min

Was sagen Experten zu dem Vorschlag?

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kritisiert den Vorschlag bei ZDFheute live scharf: "Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, in die persönlichen Freiheiten, was eigentlich mit einer Demokratie und einer funktionierenden Marktwirtschaft so nicht vereinbar ist", sagt Fratzscher. Es gebe "nachvollziehbare Gründe", warum Menschen in Teilzeit arbeiten.

Im Deutschlandfunk betonte Arbeitsmarktexperte Stefan Sell, dass noch nie so viel gearbeitet werde wie zurzeit. Er bezweifle, dass es eine nennenswerte Zahl an Lifestyle-Teilzeitbeschäftigten gebe.