Jobfindung für junge Menschen:Der Druck, sich beim Beruf perfekt zu entscheiden
von Tom Littlewood
Scheinbar unzählige Möglichkeiten und trotzdem Orientierungslosigkeit. Psychologe Lukas Klaschinski erklärt, warum junge Menschen heute ihre Berufsentscheidungen anders treffen.
Die Wahl eines Berufs ist wohl eine der größten Entscheidungen im Leben. Während frühere Generationen zwischen wenigen, meist vorgezeichneten Pfaden wählen konnten, stehen junge Erwachsene heute vor schier endlosen Möglichkeiten: zwischen Ausbildung, dualem Studium, Startup-Gründung oder Sabbatical droht vielen die Orientierung verloren zu gehen.
Tatsächlich können junge Menschen heute zwischen mehr als 300 Ausbildungsberufen und mehr als 10.000 Studiengängen wählen. Diese Überforderung führt dann oft zu Entscheidungsängsten - ein Zustand, den Psychologe Lukas Klaschinski "Choice-Overload" nennt.
Was eine Berufsberaterin als Tipp parat hat
Ein Tipp, den Berufsberaterin Ronja Ebeling jungen Menschen mit auf den Weg gibt, ist zu wissen, dass sie diese Entscheidung niemals für immer treffen. Ebeling glaubt nämlich nicht mehr an Fehlentscheidungen im Jobkontext.
Mittlerweile könne man das alles gut erklären, erläutert Ebeling.
Anteil der jungen Erwerbstätigen steigt
Ein Mann hat sich letztes Jahr besonders unbeliebt bei Berufseinsteigern gemacht: Bundeskanzler Friedrich Merz. Er ist der Meinung: "Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können", sagte der 70-Jährige auf dem Wirtschaftstag der CDU im vergangenen Mai. Die Generation Z fühlt sich angesprochen, denn schon lange wird in den älteren Generationen behauptet, sie seien faul, wehleidig und ständig krank.
Allerdings wächst die Erwerbsbeteiligung bei jungen Menschen kräftig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Demnach stieg die Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen zwischen 2015 und 2023 um rund sechs Prozentpunkte.
Unterschiede zu früheren Generationen
Was klar ist: Die Ansprüche junger Beschäftigten haben sich geändert. Statt Hierarchie und traditionellen Aufstiegschangen streben sie heute deutlich stärker persönliche Entwicklung und mentales Wohlbefinden an.
Das bestätigt auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in der Studie "Global Gen Z and Millennial Survey" von 2025. Hier gaben 89 Prozent der Befragten der Gen Z an, dass Sinnhaftigkeit im Job ein wichtiger Faktor für ihre Zufriedenheit ist; nur etwa sechs Prozent nennen eine Führungsposition als primäres Karriereziel.
Der Druck steigt
Ein weiterer Faktor bei den sich ändernden Berufszielen junger Menschen ist das sinkende Sicherheitsgefühl im Job, geprägt durch wirtschaftliche Krisenzeiten. Die damit einhergehende Unsicherheit wird zusätzlich durch eine Vielzahl äußerer Erwartungen verstärkt. Was andere erreicht haben, welchen Karriereweg sie gehen oder wie sicher sie ihre Zukunft offenbar im Griff haben, erzeugt subtilen, aber wirksamen Druck, selbst Schritt halten zu müssen.
Vor allem durch Soziale Medien entsteht für junge Menschen eine Art öffentlicher Vergleichsraum, in dem Erfolge besonders sichtbar und Entscheidungen anderer besonders präsent sind. Dort werden Lebenswege, Jobwechsel und berufliche Meilensteine nicht nur geteilt, sondern bewertet - was für viele das Gefühl verstärkt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen permanent rechtfertigen müssen.
Wie junge Menschen in der neuen Arbeitswelt Halt suchen, zeigt das neue WISO-Doku-Format "My Make or Break". Es begleitet Berufseinsteiger*innen auf ihrem individuellen Weg zwischen Wunsch, Druck und Realität.
Den Pilotfilm "Wie will ich arbeiten?" können Sie am 19. Januar um 19:25 Uhr im ZDF sehen. Die einzelnen Folgen können Sie jederzeit im ZDF-Streaming-Portal anschauen.
Die Folge für Unternehmen und Gesellschaft
Blockieren Unsicherheit und Entscheidungsangst den Start ins Berufsleben, verschärft das nicht nur den Fachkräftemangel, sondern gefährdet auch Innovationskraft und Zukunftssicherheit der gesamten Wirtschaft. Gefragt sind seitens der Arbeitgeber Arbeitsmodelle und Unternehmenskulturen, die Flexibilität und Entwicklung im Job fördern statt sie zu verhindern.
Deutschland sei lange Jahre in einer Ausnahmesituation gewesen, "weil alles so smooth verlaufen ist", sagt Wirtschaftsprofessorin Alexandra Spitz-Oener. "Aber jetzt ändern sich die Zeiten und da wird mehr Flexibilität gefordert."
