Fachkräftemangel: Joblinge bringt junge Menschen in Ausbildung

Der Arbeitsmarkt braucht dringend Nachwuchs. Zahlreiche junge Menschen gehen weder einer Ausbildung noch einer Beschäftigung nach. Die Organisation Joblinge will das ändern.

Joblinge vermittelt Ausbildungsplätze und unterstützt Berufseinsteiger bei der Jobsuche. 28.08.2025 | 2:56 min

630.000 junge Menschen befinden sich derzeit weder in der Schule, noch in einer Beschäftigung oder in einer Ausbildung. Dabei würden sie auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht.

Die Organisation Joblinge bringt junge Menschen mit Ausbildungsbetrieben zusammen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

Endlich im Traumberuf

Emir Sadikovic ist überglücklich. Zwei Jahre suchte er vergeblich nach einem Ausbildungsplatz. Jetzt hat es endlich geklappt. Seit August macht er bei der Sparkasse Essen in Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

Ich bin sehr froh, das war auf jeden Fall einer meiner großen Träume. „ Emir Sadikovic, Auszubildender der Sparkasse Essen

Zuvor hatte der 20-Jährige auf seine rund 50 Bewerbungen fast nur Absagen kassiert. Warum er trotz einer Abiturnote von 2,5 nicht gut ankam bei den Betrieben, konnte er sich erst mit Hilfe der Organisation Joblinge in Essen erklären.

Ausbildungsmanager unterstützen bei der Jobsuche

Dort zeigte ihm Ausbildungsmanager Slava, wie er seine Bewerbungsunterlagen ansprechender gestaltet. So war aus diesen nicht hervorgegangen, dass Emir sein Abitur bereits bestanden hatte. Die Unterstützung gab Emir Sadikovic neuen Auftrieb:

Slava gab mir das Gefühl, es ist nicht vorbei, es gibt auf alle Fälle noch Möglichkeiten für mich. „ Emir Sadikovic, Auszubildender der Sparkasse Essen

Wie bei Emir Sadikovic hapert es oft an kleinen, aber grundlegenden Dingen. "Wir haben bei vielen Teilnehmenden gesehen, dass der Schulabschluss noch so gut sein kann, ich muss trotzdem wissen, wie und bei wem ich mich bewerbe", so Raphael Karrasch, Managing Director der Joblinge Ruhr.

Ein Konzept mit Modellcharakter

Die Joblinge mobilisieren Potenziale, die sonst dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft verloren gingen. Damit erfüllen sie eine Forderung, die auch Fachleute stellen.

Denn der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften wird sich in den kommenden Jahren verschärfen, prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Bis 2028 werden 768.000 Fachkräfte fehlen, heißt es in einer aktuellen Studie.

Experte fordert mehr Zeit für Berufsorientierung an Schulen

Jurek Tiedemann vom Institut der deutschen Wirtschaft sieht es daher als eine der großen Herausforderungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure, dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken.

"Es ist wichtig, der Berufsorientierung mehr Raum und Zeit in Schulen einzuräumen und dass Beschäftigungschancen und Karrierechancen in Engpassberufen aufgezeigt werden und auch, dass die Ausbildung wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird", so Tiedemann.

Der Azubi von heute ist die Fachkraft von morgen

Bei der Sparkasse Essen sieht man das ähnlich. "Wir decken unseren Personalbedarf zum großen Teil über unsere Ausbildung", so Ausbildungsleiter Christoph Höing. Gerade in Zeiten, wo die Boomer bald in Rente gehen, sei das so wichtig wie nie.

Emir Sadikovic konnte am Ende mit seinem persönlichen Auftreten punkten. Bei einer von den Joblingen organisierten Jobmesse kam er mit den Mitarbeitern der Sparkasse ins Gespräch. Jetzt ist er Teil des Teams.