Nahles: Jobchancen in Deutschland so schlecht wie nie

Andrea Nahles:BA: Jobchancen auf Tiefpunkt - "Arbeitsmarkt wie ein Brett"
Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles sieht keine Gruppe mehr vor dem Jobverlust gefeit. Die Bürgergeld-Reform hält sie für problematisch.
Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sieht die Jobchancen für Arbeitslose in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Der Arbeitsmarkt sei "seit Monaten wie ein Brett", es komme kein Schwung rein, sagte Nahles dem Nachrichtenportal web.de News.
Aktuell gibt es aus Sicht der BA-Chefin keine Gruppe an Arbeitnehmern mehr, die vor Jobverlust gefeit ist. "Tatsächlich ist davon keiner mehr ausgenommen, auch Ingenieure oder Softwareentwickler nicht, die lange ihre Konditionen bestimmen konnten." Zuletzt stiegen vor allem die Arbeitslosenzahlen bei den Akademikern:
ZDFheute Infografik
"Aber die gut Ausgebildeten haben immer noch die besten Chancen am Arbeitsmarkt", sagt Nahles. Trotz des jüngsten Anstiegs ist die Arbeitslosigkeit bei ihnen geringer.
ZDFheute Infografik
Für Jobeinsteiger seien die Aussichten derzeit schlecht, so Nahles. "Wir haben so wenig junge Menschen in Ausbildung vermittelt bekommen wie seit 25 Jahren nicht."
Daten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten in allen Altersgruppen gestiegen ist:
ZDFheute Infografik
Nahles: Bürgergeld-Diskussion darf Arbeitsmarkt nicht ausblenden
Nahles äußert auch Kritik an der geplanten Bürgergeld-Reform: Mit ihr soll der sogenannte Vermittlungsvorrang für Arbeitslose gelten. Diese Regelung könne wirklich problematisch werden, wenn nicht auf das Qualifikationsprofil der einzelnen arbeitslosen Menschen geachtet werde, sagt Nahles.
"Die Bürgergeld-Diskussion darf den Arbeitsmarkt nicht ausblenden." Denn die Fähigkeiten der arbeitslosen Menschen passten oft nicht zu den freien Stellen. "Daran ändert ein Vermittlungsvorrang erst einmal nichts." Qualifizierung bleibe wichtig: "Sonst stehen die Menschen nach drei Monaten wieder beim Jobcenter vor der Tür", sagte Nahles.
