Nahles: Jobchancen in Deutschland so schlecht wie nie

Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles sieht keine Gruppe mehr vor dem Jobverlust gefeit. Die Bürgergeld-Reform hält sie für problematisch.

Die Arbeitslosenquote lag im November bei 6,1 Prozent. Im Jahresvergleich sind mehr Menschen ohne Arbeit. 28.11.2025 | 0:18 min

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sieht die Jobchancen für Arbeitslose in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Der Arbeitsmarkt sei "seit Monaten wie ein Brett", es komme kein Schwung rein, sagte Nahles dem Nachrichtenportal web.de News.

Wir haben einen Indikator, der anzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für arbeitslose Menschen ist, wieder einen Job zu finden. Der Wert liegt meist um sieben, jetzt aber bei 5,7 - so niedrig wie nie zuvor. „ Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit

Aktuell gibt es aus Sicht der BA-Chefin keine Gruppe an Arbeitnehmern mehr, die vor Jobverlust gefeit ist. "Tatsächlich ist davon keiner mehr ausgenommen, auch Ingenieure oder Softwareentwickler nicht, die lange ihre Konditionen bestimmen konnten." Zuletzt stiegen vor allem die Arbeitslosenzahlen bei den Akademikern:

So steigen die Arbeitslosenzahlen nach Abschluss ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"Aber die gut Ausgebildeten haben immer noch die besten Chancen am Arbeitsmarkt", sagt Nahles. Trotz des jüngsten Anstiegs ist die Arbeitslosigkeit bei ihnen geringer.

Weniger Höherqualifizierte sind arbeitslos ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Für Jobeinsteiger seien die Aussichten derzeit schlecht, so Nahles. "Wir haben so wenig junge Menschen in Ausbildung vermittelt bekommen wie seit 25 Jahren nicht."

Daten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten in allen Altersgruppen gestiegen ist:

So steigen die Arbeitslosenzahlen nach Alter ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nahles: Bürgergeld-Diskussion darf Arbeitsmarkt nicht ausblenden

Nahles äußert auch Kritik an der geplanten Bürgergeld-Reform: Mit ihr soll der sogenannte Vermittlungsvorrang für Arbeitslose gelten. Diese Regelung könne wirklich problematisch werden, wenn nicht auf das Qualifikationsprofil der einzelnen arbeitslosen Menschen geachtet werde, sagt Nahles.

Aus Bürgergeld wird Grundsicherung: Diese Reform hat das Kabinett beschlossen. 17.12.2025 | 2:54 min

"Die Bürgergeld-Diskussion darf den Arbeitsmarkt nicht ausblenden." Denn die Fähigkeiten der arbeitslosen Menschen passten oft nicht zu den freien Stellen. "Daran ändert ein Vermittlungsvorrang erst einmal nichts." Qualifizierung bleibe wichtig: "Sonst stehen die Menschen nach drei Monaten wieder beim Jobcenter vor der Tür", sagte Nahles.

Quelle: dpa, ZDF