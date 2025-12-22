Konkjunktur: Deutsche Wirtschaft zwischen Stillstand und Hoffnung

Deutsche Firmen blicken skeptisch ins kommende Jahr. Trotz leichter Stabilisierung der Wirtschaftslage fehlen echte Impulse. Industrie, Handel und Bau stehen unter Anpassungsdruck.

Die deutsche Wirtschaft findet nur mühsam aus ihrer Schwächephase. Umfrageergebnisse des Ifo-Instituts zeigen: Die Stimmung in den Führungsetagen bleibt weiterhin gedämpft.

Zurückhaltung statt Aufbruchstimmung

"Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend - von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu sehen", sagt Klaus Wohlrabe, der die Befragungen des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts leitet.

Demnach rechnet nur jedes siebte Unternehmen mit einer verbesserten Geschäftslage. Jedes vierte Unternehmen befürchtet hingegen eine weitere Verschlechterung. Fast 60 Prozent der Betriebe erwarten eine unveränderte wirtschaftliche Lage.

Wirklich optimistisch blickt kaum eine Branche auf 2026. „ Klaus Wohlrabe, Stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik

Industrie leidet unter Export-Einbruch

In der Industrie erwartet die Mehrheit der Unternehmen eine gleichbleibende Entwicklung. 26,5 Prozent der Firmen gehen von einer Verschlechterung der Geschäftslage aus und 18,2 Prozent erwarten, dass die Geschäfte 2026 wieder besser laufen. Zu den Optimisten gehört dabei vor allem die Elektrobranche.

So haben sich die Exporte entwickelt

Insgesamt leidet die stark exportabhängige Industrie unter starkem internationalem Wettbewerb und hohen Zöllen beim Export in die USA. Ausfuhren in die Vereinigten Staaten brachen in den ersten drei Quartalen um knapp acht Prozent gegenüber dem Vorjahr ein, errechnete das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Besonders stark traf es demnach die Autoindustrie.

Die Industrie müsse die Abhängigkeit von den USA reduzieren und sich auf andere Märkte konzentrieren - zu diesem Ergebnis kommt das IW. Zugleich müsse der Standort Deutschland international wettbewerbsfähiger werden, betont IW-Expertin Samina Sultan.

Für die Chemiebranche ist der Standort Deutschland das Kernproblem - die US-Zölle haben den Rückgang beschleunigt, aber nicht verursacht. „ Samina Sultan, Senior Economist für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel des IW Köln

Stellenabbau in der Industrie hält wohl an

Die Probleme der Industrie schlagen auch auf den Arbeitsmarkt durch. Zum Ende des dritten Quartals 2025 wurden binnen eines Jahres 120.300 Stellen in der Branche abgebaut, ermittelte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY.

Ein Trend, der sich wohl fortsetzt: Laut einer IW-Konjunkturumfrage planen vier von zehn Industriefirmen, im Jahr 2026 weitere Stellen abzubauen. Nur etwa jeder siebte Industriebetrieb will demzufolge neue Arbeitsplätze schaffen.

Zähe Nachfrage im Handel

Bei den Dienstleistern rechnen laut Ifo-Umfrage 23,2 Prozent mit einer ungünstigeren Entwicklung, im Handel ist es jede dritte Firma. Die Branche leidet unter der schwachen Kauflaune der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK führt den schwachen Konsum auf Unsicherheiten in Bezug auf den Arbeitsmarkt, die zukünftige Preisentwicklung und die aktuelle Rentendebatte zurück.

Auch im Baugewerbe bleibt der Ausblick verhalten. Nur jeder zehnte Betrieb hofft auf bessere Geschäfte im kommenden Jahr, etwa jeder dritte Betrieb erwartet eine schlechtere Lage. Überraschend sei, dass das angekündigte Infrastrukturpaket keine Euphorie in der Branche auslöse, sagt Wirtschaftsforscher Wohlrabe.

Konsumlaune in Deutschland

Prognosen: Deutsche Wirtschaft erholt sich nur langsam

Sowohl das Ifo-Institut als auch andere Wirtschaftsforschungsinstitute und die Bundesbank erwarten wegen des Konjunkturpakets der Bundesregierung 2026 und 2027 nach dreijähriger Stagnation wieder etwas Wachstum der Wirtschaftsleistung.

