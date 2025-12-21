Weihnachtsgeschäft: Viele Händler unzufrieden

Weniger Kundschaft, niedrige Umsätze: Der Einzelhandel ist bislang unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Die Branche hoffe auf einen starken Endspurt bis Heiligabend, so der HDE.

Der Einzelhandel ist bislang unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. (Archivbild) Quelle: dpa

Das Weihnachtsgeschäft bleibt für den Einzelhandel auch kurz vor dem vierten Advent überwiegend enttäuschend.

Wie aus einer aktuellen Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter rund 300 Unternehmen hervorgeht, zeigen sich 62 Prozent der Händlerinnen und Händler mit den Umsätzen der vergangenen Tage unzufrieden. Nur 23 Prozent bewerten die Entwicklung positiv.

Laut einer Studie ist die Konsumfreude deutscher Verbraucher so niedrig wie zuletzt bei der Finanzkrise 2008. Sina Mainitz mit den Aussichten fürs kommende Jahr. 19.12.2025 | 0:57 min

Handel: Weihnachtsgeschäft kommt nicht in Schwung

Bereits in den vorangegangenen Adventswochen kam das Geschäft demnach nicht richtig in Schwung. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sprach von einem anhaltend niedrigen Umsatzniveau und einer deutlich spürbaren Konsumzurückhaltung. Die Branche setze nun auf einen starken Endspurt bis Heiligabend sowie auf zusätzliche Impulse durch Einkäufe zwischen den Jahren.

Sparen statt Ausgeben: Zukunftsangst schlägt sich auf Konsum nieder

Etwas bessere Geschäfte verzeichnete der Handel laut HDE vor allem am Samstag vor dem vierten Advent in Innenstädten, Vororten und Stadtteilzentren. Davon profitierten insbesondere Spielwaren-, Buch- und Bekleidungshändler.

Konsumlaune in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Weniger Kundschaft - viele Händler unzufrieden

Belastend wirkten jedoch weiterhin sinkende Kundenfrequenzen: 71 Prozent der Befragten berichteten von weniger Besucherinnen und Besuchern als im Vorjahr. Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden, 66 Prozent sind unzufrieden.

Regeln, Fristen und Rechte: Weihnachtsgeschenke stressfrei umtauschen

Hoffnung macht der Zeitraum nach den Feiertagen. Erfahrungsgemäß seien die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, teils auch bis Dreikönig, umsatzstark, da viele Menschen Urlaub hätten und Bargeldgeschenke oder Gutscheine einlösten, so Genth.

Beliebteste Geschenke: Gutscheine, Spielwaren, Bücher

Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler von großer Bedeutung - mit Spielwaren, Büchern, Unterhaltungselektronik, Uhren und Schmuck wird laut HDE deutlich über 20 Prozent des Jahresumsatzes gemacht. Die beliebtesten Geschenke in diesem Jahr sind laut Umfrage des Verbands unter Verbrauchern Geschenkgutscheine, Spielwaren, Bücher, Kosmetik und Kleidung.

Die Händlerinnen und Händler wurden vom 19. bis 21. Dezember 2025 befragt. Für die Monate November und Dezember erwartet der HDE einen Einzelhandelsumsatz von insgesamt 126,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Black Friday und Weihnachten: Der Jahresausklang ist die wichtigste Zeit für den Handel, doch die Kauflaune der Deutschen ist seit Jahren mies. Warum? 27.11.2025 | 1:20 min

Quelle: dpa, AFP