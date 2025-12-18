Deutschlandfonds: Regierung setzt Anreize für Privatinvestitionen

Wenn Unternehmen zukunftsfähig bleiben wollen, brauchen sie Geld. Das meiste davon wird privat investiert – mit allen Risiken. Mit dem Deutschlandfonds will der Bund Anreize setzen.

Lars Klingbeil und Katherina Reiche haben den sogenannten Deutschlandfonds vorgestellt. 18.12.2025 | 0:25 min

In Zeiten von Zöllen, Lieferengpässen, geopolitischen Schwierigkeiten und schlechten Rahmenbedingungen am Standort Deutschland sind private Investoren eher zurückhaltend - doch ohne Privatinvestitionen kein nennenswerter Wirtschaftsaufschwung.

Die Bundesregierung hat sich daher einen Booster in den Koalitionsvertrag geschrieben: den Deutschlandfonds. Mindestens 130 Milliarden Euro sollen private Investoren bringen. 30 Milliarden Euro mit Risikoabsicherungen kommen als Anschub vom Bund, das soll Sicherheit geben.

Deutschlandfonds als zentrale Schaltstelle

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels stellten nun die Eckpunkte des Deutschlandfonds vor. Er solle vor allem eine einfache, zentrale Anlaufstelle sein, sagt Klingbeil:

Der Deutschlandfonds ist wie eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse für Investoren, damit die Jobs und Ideen von morgen hier entstehen „ Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister, SPD

Finanzminister Klingbeil stellt den sogenannten Deutschlandfonds vor. Was steckt dahinter? Dazu ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz. 18.12.2025 | 1:00 min

Bundesregierung will Geld für Innovation

Der Fonds soll vor allem zukunftsgerichtete Technologien und Innovationen ermöglichen, für die die Mittel in den Unternehmen fehlen. Man wolle passgenau unterstützen, denn Startups hätten andere Bedürfnisse als Mittelständler oder Energieversorger, die in Geothermie investieren. Das Risiko, nicht genug Heißwasser-Quellen zu finden, könnte zum Beispiel durch den Fonds abgesichert werden, so dass mehr Stadtwerke in die Energieinfrastruktur investieren.

"Eigentlich stehen wir sehr gut da – wir machen es uns nur schwer", bemängelt die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbandes, Verena Pausder. 11.12.2025 | 4:38 min

Bei den Startups liegt der Fokus auf Wagniskapital im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. So sollen Rüstungs-Startups wie Quantum Systems oder Helsing stärker unterstützt werden, wenn diese wachsen. Aber auch Tech, Künstliche Intelligenz, BioTech und ClimateTech Startups sollen besser finanziert werden. Deutschland dürfe da nichts verspielen, sagt Verena Pausder, Chefin des Startup-Verbands:

Wir wollen, dass diese Unternehmen in Deutschland bleiben. „ Verena Pausder, Chefin Startup-Verband

So hat sich die Wirtschaft entwickelt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Fonds soll auch Abhängigkeiten reduzieren

Außerdem wolle man durch die Sicherung kritischer Rohstoffe unabhängiger werden.

Der Rohstofffonds verringert Abhängigkeiten von Rohstoffen aus dem Ausland. Etwa indem man Lithium in Deutschland gewinnt, aber auch in Australien oder Kanada. „ Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

Verantwortlich für die Koordination und Ansprechpartnerin ist die Förderbank KfW. "Die KfW hat eine jahrzehntelange Erfahrung im Bankgeschäft. Wir sehen uns als Treuhändler der Gelder des Steuerzahlers", betont der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels.

Laut dem Ifo-Institut wird in den kommenden Jahren ein geringeres Wirtschaftswachstum erwartet, als zuvor. 11.12.2025 | 0:26 min

Kritik: Fonds allein macht noch keinen Aufschwung

Für die Politik ist der Deutschlandfonds das Mittel für Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wachstum. Das ifo Institut ist da noch etwas skeptischer. Oliver Falck, Leiter für Innovationsökonomik und Digitale Transformation, sagt, der Fonds entlasse die Bundesregierung nicht aus der Pflicht, "zu deregulieren, die Bürokratie abzubauen, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern und sowohl planbare als auch verlässliche Rahmenbedingungen für eine Energiewende zu schaffen."

Helena Melnikow, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sieht es ähnlich. Es müsse auch Vertrauen in den Standort da sein. Sie fordert im ZDF-Interview mehr strukturelle Reformen:

Dafür brauche ich gute Standortbedingungen, geringe Energiekosten, geringere Arbeitskosten, bessere steuerliche Rahmenbedingungen" „ Helena Melnikow, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer

Der Deutschlandfonds will den Weg in die Zukunft der Wirtschaft ebnen. Wie viele private Investoren diesen bereiteten Weg dann mitgehen, wird über Erfolg oder Misserfolg des Fonds entscheiden.

Julia Wacket ist Redakteurin im Team Wirtschaft und Finanzen.