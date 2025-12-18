Deutschlandfonds: Regierung setzt Anreize für Privatinvestitionen

Bund stellt 30 Milliarden Euro:Deutschlandfonds soll private Investitionen ankurbeln
von Julia Wacket
Wenn Unternehmen zukunftsfähig bleiben wollen, brauchen sie Geld. Das meiste davon wird privat investiert – mit allen Risiken. Mit dem Deutschlandfonds will der Bund Anreize setzen.
In Zeiten von Zöllen, Lieferengpässen, geopolitischen Schwierigkeiten und schlechten Rahmenbedingungen am Standort Deutschland sind private Investoren eher zurückhaltend - doch ohne Privatinvestitionen kein nennenswerter Wirtschaftsaufschwung.
Die Bundesregierung hat sich daher einen Booster in den Koalitionsvertrag geschrieben: den Deutschlandfonds. Mindestens 130 Milliarden Euro sollen private Investoren bringen. 30 Milliarden Euro mit Risikoabsicherungen kommen als Anschub vom Bund, das soll Sicherheit geben.
Deutschlandfonds als zentrale Schaltstelle
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels stellten nun die Eckpunkte des Deutschlandfonds vor. Er solle vor allem eine einfache, zentrale Anlaufstelle sein, sagt Klingbeil:
Bundesregierung will Geld für Innovation
Der Fonds soll vor allem zukunftsgerichtete Technologien und Innovationen ermöglichen, für die die Mittel in den Unternehmen fehlen. Man wolle passgenau unterstützen, denn Startups hätten andere Bedürfnisse als Mittelständler oder Energieversorger, die in Geothermie investieren. Das Risiko, nicht genug Heißwasser-Quellen zu finden, könnte zum Beispiel durch den Fonds abgesichert werden, so dass mehr Stadtwerke in die Energieinfrastruktur investieren.
Bei den Startups liegt der Fokus auf Wagniskapital im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. So sollen Rüstungs-Startups wie Quantum Systems oder Helsing stärker unterstützt werden, wenn diese wachsen. Aber auch Tech, Künstliche Intelligenz, BioTech und ClimateTech Startups sollen besser finanziert werden. Deutschland dürfe da nichts verspielen, sagt Verena Pausder, Chefin des Startup-Verbands:
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Fonds soll auch Abhängigkeiten reduzieren
Außerdem wolle man durch die Sicherung kritischer Rohstoffe unabhängiger werden.
Verantwortlich für die Koordination und Ansprechpartnerin ist die Förderbank KfW. "Die KfW hat eine jahrzehntelange Erfahrung im Bankgeschäft. Wir sehen uns als Treuhändler der Gelder des Steuerzahlers", betont der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels.
Kritik: Fonds allein macht noch keinen Aufschwung
Für die Politik ist der Deutschlandfonds das Mittel für Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wachstum. Das ifo Institut ist da noch etwas skeptischer. Oliver Falck, Leiter für Innovationsökonomik und Digitale Transformation, sagt, der Fonds entlasse die Bundesregierung nicht aus der Pflicht, "zu deregulieren, die Bürokratie abzubauen, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern und sowohl planbare als auch verlässliche Rahmenbedingungen für eine Energiewende zu schaffen."
Helena Melnikow, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sieht es ähnlich. Es müsse auch Vertrauen in den Standort da sein. Sie fordert im ZDF-Interview mehr strukturelle Reformen:
Der Deutschlandfonds will den Weg in die Zukunft der Wirtschaft ebnen. Wie viele private Investoren diesen bereiteten Weg dann mitgehen, wird über Erfolg oder Misserfolg des Fonds entscheiden.
Julia Wacket ist Redakteurin im Team Wirtschaft und Finanzen.
Mehr zur Wirtschaft in Deutschland
Deutsche Konzerne:No risk, no money: Die China-Abhängigkeit der Wirtschaftvon Christian Hauser, Florian Neuhannmit Video2:50
Neue VW-Batteriefabrik:E-Auto-Batterien aus Deutschland: Kann das gelingen?von Richard Luttkemit Video1:37
10-Milliarden-Euro-Deal:Großauftrag sichert Zukunft der Meyer Werftvon Lisa Brockschmidtmit Video1:30
Frauen weiterhin schlechter bezahlt:Gender Pay Gap: Warum ist die Lohnlücke im Osten kleiner?von Lisa Brockschmidtmit Video1:39