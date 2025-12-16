Frauen weiterhin schlechter bezahlt:Gender Pay Gap unverändert bei 16 Prozent
Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern nahm in Deutschland in diesem Jahr nicht ab. Dabei fallen die Verdienstunterschiede im Westen höher aus als im Osten des Landes.
Frauen haben auch im laufenden Jahr in Deutschland deutlich weniger verdient als Männer. Pro Stunde erhielten sie mit 22,81 Euro einen um 4,24 Euro geringeren Lohn, wie das Statistische Bundesamt berichtet.
Die Lohnlücke betrug damit unverändert 16 Prozent. 2024 war dieser auch als Gender Pay Gap bezeichnete Wert im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte geschrumpft. 2006 hatte der Verdienstunterschied noch 23 Prozent betragen.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Gender Pay Gap aufgrund von mehr Frauen in Teilzeit
Knapp zwei Drittel der Lohnlücke (60 Prozent) erklärt das Statistikamt mit höheren Teilzeitquoten bei den Frauen und geringeren Gehältern in frauentypischen Berufen.
Es bleibt eine Lücke, der bereinigte Gender Pay Gap, von 1,71 Euro oder rund 6 Prozent des Brutto-Stundenlohns ohne eindeutige Erklärung. Dieser Wert blieb auch 2025 unverändert.
Auch bereinigt bleibt eine Lohnlücke
Auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienten also Frauen 6 Prozent weniger als Männer, die auf einen Stundenlohn von 27,05 Euro kommen. Die Behörde vermutet, dass hier Erwerbsunterbrechungen etwa bei Schwangerschaften, zur Kindererziehung oder zur Pflege von Angehörigen eine Rolle spielen, die aber nicht näher erfasst werden.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Man gehe davon aus, dass sich damit weitere Anteile des Lohnunterschieds erklären lassen. Die 6 Prozent stellten insofern eine Obergrenze für eine mögliche Verdienstdiskriminierung durch die Arbeitgeber dar.
Mehr Gehaltsgerechtigkeit im Osten
Der unbereinigte Gender Pay Gap fällt im Osten Deutschlands mit 5 Prozent deutlich geringer aus als im Westen, wo 17 Prozent verzeichnet werden. In sämtlichen Berechnungen sind nach europäischen Statistikvorgaben die Bereiche "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" sowie "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung" ausgenommen.
Vor allem im Öffentlichen Dienst gibt es mit 4 Prozent eine deutlich kleinere Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern. Würde dieser Bereich einbezogen, sinkt die unbereinigte Lohnlücke bundesweit auf 15 Prozent.
Tipps zur Geldanlage
Sparen für die Rente:Altersvorsorge ist ein (doppelter) Dreiklangvon Frank Bethmannmit Video8:04
Tagesgeld, Sparbuch, ETF:Sparen für Kinder: Was sich am meisten lohntvon Zarah Reindersmit Video11:09
- FAQ
Wissenswertes fürs Investieren:Was man zum Aktienmarkt wissen solltevon Gregor Lischkamit Video1:32
Sparen mit Strategie:Das Einmaleins der Finanzplanungvon Zarah Reindersmit Video3:08
Weitere Tipps aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen
Stichtag nicht verpassen:Kfz-Versicherung: Wechsel kann sich lohnenvon Kai Dietrichmit Video1:13
Hausbau wird immer teurer :Wie Bauherren trotz steigender Kosten sparen könnenvon Anne Sophie Feil
Untersuchungen und Leistungen:Schwangerschaftsvorsorge: Das zahlt die Kassevon Zarah Reinders
Von Krankheit bis Kinderwunsch:Gute Antworten auf unangenehme Fragen im Jobvon Zarah Reinders