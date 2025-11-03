Nach wie vor sind Frauen in Deutschland deutlich seltener in Führungspositionen als Männer. Im EU-Vergleich liegt Deutschland hinter anderen Ländern - und unter dem Durchschnitt.

Frauen an der Spitze: Kaum Veränderung seit zehn Jahren

2024 hatten rund 1,32 Millionen Männer in Deutschland eine Führungsposition inne, während nur 540.000 Frauen in Top-Positionen gezählt wurden. Quelle: Imago

Frauen sind in den deutschen Führungsetagen deutlich seltener zu finden als in anderen europäischen Ländern. Im Jahr 2024 hatten rund 1,32 Millionen Männer in Deutschland eine Führungsposition inne, während nur 540.000 Frauen in Top-Positionen gezählt wurden, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Das entspricht einem Anteil von 29,1 Prozent. "Dieser Wert lag deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union von 35,2 Prozent", so das Fazit des Bundesamtes.

EU-Vergleich: Frauen-Anteil in Führungsetagen

Den Spitzenplatz im EU-Vergleich belegt demnach wie bereits im Vorjahr Schweden mit einem Frauen-Anteil von 44,4 Prozent. Relativ hohe Quoten verzeichneten auch Lettland (43,4 Prozent) und Polen (41,8 Prozent). Das Schlusslicht bildet Zypern: Dort sind nur 25,3 Prozent der Führungskräfte weiblich.

Studien zeigen, dass Frauen beim Anlegen zurückhaltender sind und seltener in Aktien investieren. Das Phänomen nennt sich Gender Investment Gap. Warum das so ist und wie sich das ändern lässt. 30.10.2025 | 2:46 min

Deutschland: Kaum Veränderung in den letzten zehn Jahren

Seit 2014 hat sich der Anteil der weiblichen Führungskräfte in Deutschland praktisch nicht verändert: Damals lag er mit 29,0 Prozent nur 0,1 Prozentpunkte niedriger als 2024 mit 29,1 Prozent.

Anders sieht das mit Blick auf die gesamte EU aus: Im EU-Durchschnitt stieg der Anteil der Chefinnen in diesem Zeitraum um 3,4 Prozentpunkte. Besonders stark wuchs der Anteil in Schweden (+7,3 Prozentpunkte), Estland (+7,2) sowie in den Inselstaaten Zypern (+7,8) und Malta (+10,3).

Die Bedeutung der Frauen für den globalen Arbeitsmarkt. 22.01.2025 | 6:55 min

Nahezu gleich viele Männer und Frauen erwerbstätig

"Der geringe Anteil an Frauen in Leitungspositionen in Deutschland fällt besonders auf, da hier fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer", betonten die Statistiker. Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen lag 2024 bei 46,9 Prozent und damit leicht über dem EU-Durchschnitt (46,4 Prozent).

Demgegenüber war der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Italien mit 27,9 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland, allerdings bei einem niedrigeren Frauenanteil an allen Erwerbstätigen von 42,5 Prozent.

In Österreich wiederum lag der Anteil der weiblich besetzten Top-Positionen mit 36,2 Prozent deutlich höher als in Deutschland bei einem ähnlichen Anteil von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 Prozent).