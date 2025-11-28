Branchen, Alter, Geschlecht:Wie die Arbeitslosenzahlen in bestimmten Gruppen steigen
von Marie Ries
Die Zahl der Arbeitslosen ist seit letztem November um vier Prozent gestiegen. Wen trifft die Lage am Arbeitsmarkt derzeit besonders? Was Fachleute und Statistiken sagen.
2,89 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit arbeitslos, wie Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für November 2025 zeigen. Das sind etwa 111.000 Menschen mehr als im Vorjahresmonat, ein Anstieg um 4 Prozent.
Aber nicht für alle Gruppen am Arbeitsmarkt stiegen die Zahlen gleich stark.
Unter Menschen mit Hochschulabschluss stieg die Zahl der Arbeitslosen auf rund 336.440. Das entspricht einem Anstieg von rund 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat - und ist deutlich höher als der relative Anstieg der Arbeitslosenzahlen bei Gruppen mit betrieblichen Abschlüssen oder ohne Abschluss.
Woran liegt das?
Warum die Arbeitslosenzahlen bei Höherqualifizierten zuletzt stärker stiegen
Die Lage am Jobmarkt insgesamt ist angespannt, so Simon Janssen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Betroffen seien aber vor allem bestimmte Branchen - Personengruppen eher indirekt als Folge davon.
Dieser Wirtschaftszweig sei stark abhängig von Exporten insbesondere in die USA oder China, und die internationale Konkurrenz sei groß.
Im Vergleich zu anderen Gruppen am Arbeitsmarkt befinden sich Akademiker*innen insgesamt allerdings immer noch in einer guten Lage, wie die Zusammensetzung der Arbeitslosen zeigt.
Männer traf der Anstieg der Arbeitslosenzahlen zuletzt stärker
Nach Geschlecht zeigen sich weitere Unterschiede in der Entwicklung des Arbeitsmarkts seit November 2024: So stieg die Zahl der männlichen Arbeitslosen zuletzt etwas stärker als die der weiblichen Arbeitslosen.
Auch die unterschiedliche Betroffenheit von Männern und Frauen hängt mit der derzeitigen Lage der deutschen Industrie zusammen, wie Ökonom Moritz Kuhn erklärt.
In diesen Altersgruppen steigen die Arbeitslosenzahlen am stärksten
Vergleicht man den relativen Anstieg der Arbeitslosenzahlen nach Alter, fällt auf: Am stärksten stiegen die Arbeitslosenzahlen zuletzt bei den Ältesten.
Laut Experte Kuhn hängt dies mit dem Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zusammen.
"Wenn ich einen 64-jährigen und einen 34-jährigen Beschäftigten habe, dann ist es für mich als Unternehmen meist billiger, einen Weg für den Älteren zu finden, etwa mit Abfindungen und Arbeitslosengeld," sagt Kuhn.
Wie wirkt sich KI auf die wirtschaftliche Lage aus?
Ob und wie Künstliche Intelligenz in Entlassungen und Neueinstellungen hineinspielt, ist derzeit noch unklar.
Gute Bildung bleibe auch in Zeiten größerer Unsicherheit am Arbeitsmarkt lohnenswert. "Wir stecken gerade in dieser wirtschaftlichen Krise - um da herauszukommen, brauchen wir Innovation und ambitionierte, gute Leute. Wenn die deutsche Wirtschaft wieder auf einen guten Weg kommt, wird auch die Nachfrage nach gut ausgebildeten Arbeitskräften insgesamt steigen", so Janssen.
Redaktion: Kevin Schubert
