Arbeitslosigkeit: Schwierige Jobsuche für Arbeitslose

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Vermittlungshemmnisse erschweren die Jobsuche

Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland abgenommen . Massenarbeitslosigkeit gibt es nicht mehr, stattdessen hat sich ein Sockel an verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit gebildet. Viele der Menschen gelten mittlerweile als "marktfern".

Bei den Arbeitslosen im Bürgergeld fallen fast neun von zehn Personen in mindestens eine dieser Kategorien. Und fast die Hälfte der Menschen sogar in mindestens zwei. Muss man sich also damit abfinden, dass viele dieser Menschen den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt kaum wieder schaffen können?