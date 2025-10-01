Debatte um Bürgergeld:Keine Lust auf Arbeit? Was Jobcenter berichten
Wollen viele Bürgergeld-Empfänger wirklich nicht arbeiten? In Berlin plant die Koalition schärfere Sanktionen und spricht auch von "Totalverweigerern".
Langzeitarbeitslose zu vermitteln, ist schwer und dauert lange. Da sind sich die Fallmanager in den Jobcentern in Wiesbaden und Aachen einig. Manchmal sind sie sogar frustriert, denn ihre Aufgabe ist mühsam.
Auf faule Arbeitslose, die alles ablehnen, treffen sie aber nur selten. "Ich will unbedingt arbeiten", sagt eine junge Frau und hebt ihren sieben Monate alten Sohn im Erdgeschoss des Jobcenters in Wiesbaden aus dem Kinderwagen.
Seit vier Jahren bezieht sie Bürgergeld - zusammen mit dem Kindergeld und Mietzuschuss stehen der alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern knapp 1.500 Euro im Monat zur Verfügung. Noch ist sie in Elternzeit, aber in zweieinhalb Jahren will sie am liebsten direkt arbeiten, deshalb ist sie hier.
Kinderbetreuung und Sprache sind die größten Hürden
Eine abgeschlossene Berufsausbildung hat sie nicht, daher empfiehlt ihr ihre Fallmanagerin aus dem Jobcenter eine Ausbildung in Teilzeit. Für ihren kleinen Sohn guckt sie schon jetzt nach Betreuungsplätzen.
Die Fallmanagerin aus dem Team "Perspektiven für Familien" sagt:
Die Vermittler sprechen von Hemmnissen und meinen damit die Gründe, weshalb jemand nicht arbeitet. Ein paar Stockwerke höher betreut eine andere Fallmanagerin Geflüchtete. In ihrem Bereich ist die Sprache das größte Hemmnis, um ihre Klienten und Klientinnen in Arbeit zu bringen. "Die Arbeitgeber erwarten gute Deutschkenntnisse, und das kann ich auch verstehen", sagt sie.
Dass, so die Fallmanagerin weiter, seien die Fälle, wo es sehr lange dauern könne, bis man sie wieder in die Arbeitswelt integriert habe.
Zusammenarbeit statt Sanktionen
Von den rund 10.000 Arbeitslosen in Wiesbaden, die Bürgergeld beziehen, ist jeder Vierte ein Geflüchteter. Mit Sanktionen komme man aber in all diesen Fällen meist nicht weiter. Wenn jemand mal einen Termin vergessen habe, müsse das nicht gleich eine Kürzung des Bürgergeldes zur Folge haben, sagen sie und setzen auf Zusammenarbeit.
Wichtig sei es, die Menschen langfristig in Arbeit zu vermitteln. Die allermeisten wollen arbeiten, zeigt ihre Erfahrung. Daher seien die Verschärfungen von Sanktionen, wie sie aktuell von der Regierung in Berlin geplant seien, so auch nicht zielführend, sagt Markus Bilgram, der Leiter der Abteilung für kommunale Arbeitsvermittlung im Jobcenter Wiesbaden.
"Es gibt keine Totalverweigerer", meint er und erklärt, was dieser Begriff in der politischen Debatte besagt:
Das komme allerdings nicht vor, denn wer erstmal so weit gekommen sei, der unterschreibe in aller Regel auch den Vertrag. Den Wenigen, die das nicht täten, könnten künftig die Leistungen voll gestrichen werden.
Für die Jobcenter keine Hilfe, stimmt der Geschäftsführer des Jobcenters Aachen, Stefan Graaf, zu. Er ist gleichzeitig Sprecher des Bundesnetzwerks der Jobcenter und ergänzt:
Stefan Graaf und Markus Bilgram sind sich einig: Der Gesetzgeber sollte diejenigen stärker in den Blick nehmen, die erst gar nicht zu Beratungsgesprächen erscheinen. Das seien in ihren Augen die "Totalverweigerer".
