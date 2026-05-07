Apps am Bau:Wo Künstliche Intelligenz im Handwerk helfen könnte
von Alexander Schwinning
Die Kreishandwerkerkammer Paderborn-Lippe zeigt, wie Betriebe von moderner Technik profitieren können. Bislang nutzen nur wenige Handwerker KI, obwohl sie große Chancen bietet.
Zu viele Unternehmen haben noch Berührungsängste, sobald es um Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz geht. Das hat die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe bei einer Umfrage unter ihren Mitgliedsbetrieben festgestellt und deshalb den mobilen Showroom aufgebaut.
Ein Ort, an dem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erlebbar gemacht werden und die Handwerker ausprobieren können, wie die neue Technik auf die Situation in ihren Betrieben übertragen werden kann.
Holzbaubetrieb: Kaum KI im Kerngeschäft
Tina Thiele aus Bad Lippspringe ist in ihrem Holzbaubetrieb unter anderem für die strategische Entwicklung zuständig. "Künstliche Intelligenz wird bei uns nur in der Verwaltung eingesetzt", erzählt sie - im eigentlichen Kerngeschäft, dem Hausbau, aber kaum. Das könnte sich bald ändern: Tina Thiele interessiert sich für eine App, die ihre Leute vor Ort und im Büro besser vernetzen soll.
So können zum Beispiel Arbeitsaufträge direkt in die App eingegeben werden - dank KI Sprachassistenz auch in mehreren Sprachen, die direkt übersetzt werden. Die Aufträge tauchen dann als Push-Nachricht direkt auf mobilen Endgeräten (einem Tablet oder einem Handy) des Mitarbeiters auf. "Das hat ganz viel Potenzial", so Tina Thiele. "So können wir vielleicht den hohen Verwaltungsaufwand abbauen, und meine Leute können sich aufs Bauen konzentrieren."
Hausbau: Messen per App, KI analysiert Risse im Stein
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Helfer im Arbeitsalltag - darum geht es bei der Ausstellung. Eine der Anwendungen erkennt zum Beispiel Maße eines Raumes, wenn man ihn mit Handy oder Tablet abschwenkt. Eine andere App kann Steinmetzen bei der Analyse von möglichen Brüchen im Stein helfen: Eine KI analysiert Klopfgeräusche und kann so feststellen, ob sich im Inneren des Steins Risse gebildet haben.
Dass das Handwerk vor allem beim Thema "Künstliche Intelligenz" Nachholbedarf hat, zeigt eine bundesweite Umfrage des Branchenverbandes Bitkom aus dem vergangenen Jahr. Dort gaben 84 Prozent der Betriebe an, dass KI für sie kein Thema sei, und lediglich vier Prozent nutzten sie bereits.
Handwerkerschaft: KI könnte Fachkräftemangel abfedern
"Dabei haben wir einige Herausforderungen im Handwerk", so Markus Rempe, Geschäftsführer bei der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe. "Ich denke da zum Beispiel an den Fachkräftemängel, den KI und Digitalisierung abfedern können."
Also eher Chance als Gefahr? "Ich glaube eher, dass sich Arbeitsplätze verändern werden", meint Markus Rempe. "Es wird mehr Zeit für den Kontakt zum Kunden geben, aber ich glaube nicht, dass substanziell Jobs wegfallen werden."
Alexander Schwinning berichtet aus dem ZDF-Studio in Nordrhein-Westfalen.
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