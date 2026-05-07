Die Kreishandwerkerkammer Paderborn-Lippe zeigt, wie Betriebe von moderner Technik profitieren können. Bislang nutzen nur wenige Handwerker KI, obwohl sie große Chancen bietet.

KI ist in Verwaltungen längst etabliert, im Handwerk bisher jedoch selten im Einsatz. Ein Holzbaubetrieb in Bad Lippspringe plant nun eine KI-App, um alle Beschäftigten sprachlich zu vernetzen. 05.05.2026 | 1:30 min

Zu viele Unternehmen haben noch Berührungsängste, sobald es um Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz geht. Das hat die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe bei einer Umfrage unter ihren Mitgliedsbetrieben festgestellt und deshalb den mobilen Showroom aufgebaut.

Ein Ort, an dem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erlebbar gemacht werden und die Handwerker ausprobieren können, wie die neue Technik auf die Situation in ihren Betrieben übertragen werden kann.

Viele Handwerksbetriebe haben Berührungsängste mit Künstlicher Intelligenz. Die Handwerkskammer Paderborn-Lippe möchte mit einem Showroom über das Potenzial von KI aufklären. Quelle: Alexander Schwinning, ZDF

Holzbaubetrieb: Kaum KI im Kerngeschäft

Tina Thiele aus Bad Lippspringe ist in ihrem Holzbaubetrieb unter anderem für die strategische Entwicklung zuständig. "Künstliche Intelligenz wird bei uns nur in der Verwaltung eingesetzt", erzählt sie - im eigentlichen Kerngeschäft, dem Hausbau, aber kaum. Das könnte sich bald ändern: Tina Thiele interessiert sich für eine App, die ihre Leute vor Ort und im Büro besser vernetzen soll.

In immer mehr Handwerksbetrieben drängt das Thema Künstliche Intelligenz nach vorne. Daneben spielt für die Branche aber auch der Abbau bürokratischer Hürden eine wichtige Rolle. 12.06.2025 | 1:32 min

So können zum Beispiel Arbeitsaufträge direkt in die App eingegeben werden - dank KI Sprachassistenz auch in mehreren Sprachen, die direkt übersetzt werden. Die Aufträge tauchen dann als Push-Nachricht direkt auf mobilen Endgeräten (einem Tablet oder einem Handy) des Mitarbeiters auf. "Das hat ganz viel Potenzial", so Tina Thiele. "So können wir vielleicht den hohen Verwaltungsaufwand abbauen, und meine Leute können sich aufs Bauen konzentrieren."

Hausbau: Messen per App, KI analysiert Risse im Stein

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Helfer im Arbeitsalltag - darum geht es bei der Ausstellung. Eine der Anwendungen erkennt zum Beispiel Maße eines Raumes, wenn man ihn mit Handy oder Tablet abschwenkt. Eine andere App kann Steinmetzen bei der Analyse von möglichen Brüchen im Stein helfen: Eine KI analysiert Klopfgeräusche und kann so feststellen, ob sich im Inneren des Steins Risse gebildet haben.

KI beeinflusst zunehmend den Alltag und den Arbeitsmarkt. In den USA bauen Tech-Unternehmen bereits Arbeitsstellen ab, die jetzt von der Künstlichen Intelligenz übernommen werden. 01.05.2026 | 1:38 min

Dass das Handwerk vor allem beim Thema "Künstliche Intelligenz" Nachholbedarf hat, zeigt eine bundesweite Umfrage des Branchenverbandes Bitkom aus dem vergangenen Jahr. Dort gaben 84 Prozent der Betriebe an, dass KI für sie kein Thema sei, und lediglich vier Prozent nutzten sie bereits.

Im Handwerk fehlen rund 200.000 Fachkräfte. Auf der Handwerksmesse in München geht es auch darum, mehr Frauen für den Beruf zu gewinnen. 2024 lag ihr Anteil unter den Azubis bei etwa 17 Prozent. 05.03.2026 | 2:29 min

Handwerkerschaft: KI könnte Fachkräftemangel abfedern

"Dabei haben wir einige Herausforderungen im Handwerk", so Markus Rempe, Geschäftsführer bei der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe. "Ich denke da zum Beispiel an den Fachkräftemängel, den KI und Digitalisierung abfedern können."

Also eher Chance als Gefahr? "Ich glaube eher, dass sich Arbeitsplätze verändern werden", meint Markus Rempe. "Es wird mehr Zeit für den Kontakt zum Kunden geben, aber ich glaube nicht, dass substanziell Jobs wegfallen werden."

Illustratoren und Dolmetscher berichten : "Kein Werkzeug. Es ist ein Ersatz": Wie KI Jobs verändert Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Was bedeutet das konkret für Menschen in kreativen und sprachbasierten Berufen? Drei Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen. von Hanna Günther mit Video 53:44

Alexander Schwinning berichtet aus dem ZDF-Studio in Nordrhein-Westfalen.

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