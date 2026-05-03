Recht für alle?:Wie KI den Zugang zum Recht demokratisiert
von Anna Möllers
Bisher war juristischer Rat oft teuer. Kann KI die Hürden nun einreißen? Wie Künstliche Intelligenz den Zugang zum Recht verändert - und wo Fallstricke und Gefahren lauern.
Wer sein Recht durchsetzen will, braucht häufig einen langen Atem und vor allem: ein entsprechendes Budget für den passenden Rechtsbeistand. Ändert sich das gerade dank Künstlicher Intelligenz?
Während die WISO-Doku "ForecastME" zeigt, wie sich der Anwaltsberuf unter Einfluss von KI-Bedingungen wandeln wird, entstehen im Schatten dieser Entwicklung auch Veränderungen für Verbraucher*innen. Rechtsexpertin Alisha Andert spricht gar von einer beginnenden "Demokratisierung des Rechts". Was hat es damit auf sich? Drei beispielhafte Entwicklungen:
1. Sein eigener Anwalt sein?
Am 1. Januar 2026 hat sich die Zuständigkeit bei Zivilstreitigkeiten geändert: Nach Paragraf 23 des Gerichtsverfahrensgesetzes (GVG) übernehmen die Amtsgerichte nun Fälle bis zu einem Streitwert in Höhe von 10.000 Euro. Vorher war bereits ab 5.000 Euro eine höhere Instanz zuständig - die Landgerichte.
Das Entscheidende für Verbraucher*innen: Vor dem Amtsgericht entfällt in Zivilsachen der sonst übliche Anwaltszwang. Wer will, kann sich selbst vertreten - jetzt auch bei höheren Streitwerten.
Mit KI als digitalem Sparringspartner könnte eine Selbstvertretung für viele realistischer erscheinen. Doch die KI-Hilfe könne zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung führen, warnen die Rechtsexpert*innen, die im Rahmen der WISO-Doku "ForecastME" interviewt wurden.
Eine KI kann zwar fundiert klingende Antworten liefern, aber nicht selten übersieht sie entscheidende juristische Details. Wer ohne Anwalt agiert, trägt das volle Risiko für versäumte Fristen oder formale Fehler, die ein Verfahren sofort beenden können. Zudem wird ein Prozess oft nicht nur durch Paragrafen gewonnen, sondern mit der richtigen Verhandlungstaktik. Algorithmen übernehmen in dieser Disziplin keine Haftung.
2. ChatGPT und Co. als juristische Türöffner
Oft beginnt es mit einer einfachen Frage an KI-Modelle wie ChatGPT, Claude oder Gemini: "Darf mein Vermieter das?" oder "Ist diese Klausel im Arbeitsvertrag zulässig?". In diesem Moment fungiert die befragte KI als Augenöffner. Klingt banal, aber viele Menschen stellen im lockeren Chat mit einem Sprachmodell (LLM) zum ersten Mal fest, dass ihnen überhaupt bestimmte Rechte zustehen könnten, weiß Rechtsanwältin Alisha Andert:
Die Hemmschwelle, sich mit "Juristendeutsch" zu beschäftigen, sinkt. Die KI übersetzt komplexe Sachverhalte und ermutigt Betroffene, ihre Ansprüche zu prüfen.
Aber: Sprachmodelle wie ChatGPT ersetzen keine rechtliche Beratung. Zwar können KIs allgemeine Orientierungshilfen liefern und juristische Grundlagen erklären. Sie bieten aber keine verbindliche Einzelfallberatung. Also alles doch nicht so positiv?
3. Rechtshilfe per Knopfdruck
Gerade bei häufig auftretenden, eher unkomplizierten Problemen gibt es niedrigschwellige Hilfe. Was früher eine kostspielige Erstberatung erforderte, erledigen heute spezialisierte - oft KI-gestützte - Online-Portale in Echtzeit. Sogenannte "Legal Tech"-Angebote ermöglichen einen einfachen, schnellen und professionellen Zugang zum Recht.
Ob es um die Prüfung von Mietverträgen, die Analyse von Arbeitszeugnissen oder die Abwicklung von Fluggastrechten geht: Algorithmen können Standardfragen präzise vorsortieren und Ansprüche in Echtzeit prüfen. Ein Service, der früher für weite Teile der Bevölkerung unerschwinglich oder schlicht zu aufwendig war, wird nun leichter zugänglich.
- Legal Tech (kurz für Legal Technology) bezeichnet den Einsatz digitaler Algorithmen und automatisierter Prozesse, um Rechtsansprüche - vor allem für Verbraucher*innen - effizient zu prüfen und auch durchzusetzen.
- Anstatt direkt zu einer Anwaltskanzlei zu gehen, wird online oder in einer App geprüft, ob bestimmte Ansprüche gegenüber Unternehmen existieren. Typische Beispiele sind das Prüfen von Erstattungen bei Flugausfällen, ob eine Mieterhöhung rechtens oder die Nebenkostenabrechnung richtig ist.
- Neben kommerziellen Dienstleistern, die im Erfolgsfall oft eine Provision einbehalten, stellen zum Beispiel die Verbraucherzentralen auch kostenlose Anwendungen bereit. Diese helfen dabei, eigene Forderungen gegenüber Unternehmen rechtssicher zu formulieren und ohne Gebühren durchzusetzen.
Doch auch diese verbrauchernahen Angebote haben Grenzen: Sie eignen sich primär für Standardfälle, während individuelle Besonderheiten oft unberücksichtigt bleiben, so zum Beispiel auch das Fazit des Bundesverbands Verbraucherzentrale.
Dennoch zeigt der aktuelle Monitor des deutschen Legal-Tech-Verbands: Der Bereich hat sich in Deutschland in den letzten Jahren rasant entwickelt, und KI-gestützte Angebote sind zu einem wichtigen Bestandteil des Rechtsdienstleistungsmarktes geworden.
Dass KI einen Rechtsbeistand in Zukunft aber ganz ersetzen wird, bleibt unwahrscheinlich.
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