Eine eigens von ZDF-Magazin WISO entwickelte KI entwirft auf der Basis einer exklusiven Datenbank Prognosen für die Berufswelt von morgen. Wie funktioniert die Anwendung?

Eine KI sagt zwei Anwält*innen voraus, wie ihr Beruf in drei bis zehn Jahren aussehen könnte. Das Urteil: unbequem. Die Frage: so weitermachen oder alles verändern? ForecastME, das Experiment! 30.04.2026 | 17:06 min

Was sagt eine KI, wenn sie selbst Zukunftsszenarien für verschiedene Jobs entwerfen soll? Dieser Frage geht die WISO-Doku "ForecastME" in der ersten Folge am Beispiel des Anwaltsberufs nach.

Das Herzstück des Doku-Experiments: eine KI, die die WISO-Redaktion mit einer exklusiven, redaktionell kuratierten Wissensdatenbank ausgestattet hat. Doch was kann das Tool? Und wieso nicht einfach gängige Large Language Modelle (LLMs) wie ChatGPT, Claude oder Gemini befragen?

Large Language Model (LLM) Ein Large Language Model (LLM) ist ein KI-System, das darauf trainiert wurde, menschliche Sprache zu verstehen, zu generieren und zu verarbeiten. Aber: Ein LLM "weiß" nichts im menschlichen Sinne. Es berechnet Wahrscheinlichkeiten basierend auf Mustern in seinen Trainingsdaten.

Wieso halluzinieren LLMs?

Große Sprachmodelle schlagen keine Fakten nach, sondern berechnen Antworten nach Wahrscheinlichkeiten. Deshalb können sie Informationen liefern, die zwar täuschend echt klingen, aber nicht immer stimmen. Die erste Regel sei deshalb:

KI nicht als Suchmaschine nutzen. „ Marc Ohrendorf, KI- und Lega-Tech-Experte bei YPOG

Hinzu kommt: Jedes Modell hat ein sogenanntes Cut-Off-Date, also ein Datum, bis zu dem es trainiert wurde. Alles, was danach passiert, kennt die KI erst einmal nicht.

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KI-Tool "ForecastME" wurde mit Fachwissen ausgestattet

"Es geht daher immer darum, wie man den richtigen Kontext in die Anfrage an die KI mitgibt", erklärt KI-Experte Marc Ohrendorf. Genau hier setzt die "WISO-KI" an:

Das Tool wurde mit Fachwissen zur Zukunft der Rechtsbranche ausgestattet - in Form einer exklusiven Wissensdatenbank. Diese wurde dann mit ChatGPT verknüpft. Das bedeutet: Die "WISO-KI" nutzt die Sprach- und Analysefähigkeiten von ChatGPT, ihr Wissen bezieht sie aber in erster Linie aus der Datenbank.

Dieses Verfahren nennt sich RAG-System (Retrieval-Augmented Generation). Es funktioniert wie eine kuratierte "Fachbibliothek": Die "WISO-KI" durchsucht bei jeder Frage gezielt die "Bibliothek" und priorisiert dieses Fachwissen dann gegenüber ihrem allgemeinen Trainingswissen.

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Die Datenbasis der "WISO-KI"

Die "Fachbibliothek" besteht aus einer großen Datenbasis, die die WISO-Redaktion zusammengestellt hat: Analysen, wissenschaftliche Studien und Daten zur Transformation der Rechtsbranche.

Darüber hinaus hat die Redaktion Interviews mit insgesamt 18 Expert*innen geführt - darunter Wissenschaftler*innen und Fachleute aus Rechtsabteilungen und Kanzleien. Im Fokus: Wie wird KI die Rechtsbranche in den nächsten drei bis zehn Jahren verändern - und was bedeutet das für den Berufsalltag von Anwält*innen? Auch diese Interviews sind in die Datenbasis für die "WISO-KI" eingeflossen.

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Dafür wurden alle Informationen in kleine Container (sogenannte Chunks) zerlegt. Sie bilden die "Bücher" im Regal. Stellt man der "WISO-KI" eine Frage, durchsucht das System blitzschnell diese Bücher. Die Zukunftsszenarien und Handlungsempfehlungen, die die "WISO-KI" aus den Daten ableitet, sind dann ihre eigene Interpretation.

KI kann aus Bestehendem anderes formen. „ Marc Ohrendorf, KI- und Lega-Tech-Experte bei YPOG

Wichtig: Die Inhalte der Wissensdatenbank werden nicht in das KI-Modell eintrainiert, sondern nur bei Bedarf abgerufen. Auch Nutzereingaben werden von ChatGPT nicht für sein Trainingswissen verwendet.

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Antworten der KI werden in gesprochene Sprache umgewandelt

Die "WISO-KI" antwortet per Stimme. Dafür wurde das System an eine Stimmgenerierungs-Software angeschlossen, die die KI-Antworten in gesprochene Sprache umwandelt. Eine professionelle Sprecherin hat die Stimme zuvor eingesprochen und trainiert. Auch hier gilt: Was die KI sagt, ist von ihr generiert - basierend auf der Wissensdatenbank im Hintergrund.

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Natürlich kann eine KI die Zukunft nicht genau vorhersagen - selbst mit kuratierter Datenbank nicht. Was die "WISO-KI" aber liefern kann: fundierte Szenarien, die auf heute verfügbarem Fachwissen basieren. Was die Menschen daraus machen, müssen sie dann selbst entscheiden.

Die Experten der "WISO-KI" Karsten U. Bartels, LL.M., IT-Rechtsanwalt

Prof. Dr. Martin Ebers, Präsident Robotics & AI Law Society

Prof. Dr. Matthias Grabmair, LL.M., Assistant Professor LegalTech, TU München

Dr. Daniel Halft, Rechtsanwalt, Experte für digitale Transformation in der Rechtsberatung

Prof. Niko Härting, Vorstand Deutscher Anwaltverein Reinhard Karger, Unternehmenssprecher Deutsches Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz

Lina Keßler, Legal Design Ventures Dr. Leif-Nissen Lundbæk, CEO & Co-Founder, Noxtua

Prof. Dr. Sarah Rachut, Direktorin Institut für Rechtswissenschaften, TU Braunschweig

Dr. Frank Remmertz, Rechtsanwalt und Experte der Bundesrechtsanwaltskammer

Prof. Dr. Michael M. Resch, Direktor Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart

Nathalie Schomerus, Leiterin Rechtsinnovation, Legora

Prof. Christian Solmecke, LL.M., Partner Medienrechtskanzlei, WBS.LEGAL

Lukas Treichl, LL.M., Partner und Co-Head Lab, Freshfields

Achim Tschauder, Experte Legal Operations

Dr. Hariolf Wenzler, Direktor des Bucerius Center on the Legal Profession

Marc Ohrendorf, LL.M., Rechtsanwalt, KI- & Legal-Tech-Experte, YPOG

Alisha Andert, LL.M., Vorständin Legal Tech Verband