Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Lebensbereiche vor, verändert auch die Berufswelt. Laut Politbarometer erwartet eine große Mehrheit den Abbau von Arbeitsplätzen.

KI schreibt Texte, analysiert Verträge und programmiert Code – sie verändert die Arbeitswelt rasant. Wie bedroht sind unsere Jobs? Florian Neuhann geht der Frage nach, auch mit einem Avatar. 01.05.2026 | 53:44 min

Genau zwei Drittel (66 Prozent) der Deutschen erwarten, dass Künstliche Intelligenz zu einem Abbau von Jobs in Deutschland führen wird: Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?".

Dass durch KI mehr Jobs geschaffen werden, erwarten lediglich fünf Prozent der Befragten. 24 Prozent erwarten "keine Auswirkungen". Im ZDF-Politbarometer zeigen sich bei Beantwortung der Frage zwischen den verschiedenen Altersgruppen kaum Unterschiede.

Sendehinweis Sehen Sie die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?" am 1. Mai um 19:20 Uhr im ZDF oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.



Das ZDF setzt sich in einem umfangreichen Programmangebot ab dem 29. April mit Chancen und Risiken der KI in der Arbeitswelt auseinander. Wie weit ist menschliche Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzbar? Welche Rolle wird KI im Arbeitsleben einnehmen?

Mehrheit für eigenen Job gelassen

Hinsichtlich der Frage, ob ihr eigener Job durch KI wegfällt, gibt sich die Mehrheit jedoch gelassen: 58 Prozent der Befragten befürchten demnach nicht, dass ihr eigener Job der KI zum Opfer fällt. Lediglich sechs Prozent äußern diese Sorge in der Umfrage des ZDF-Politbarometers.

Wie können KI und Roboter unseren Arbeitsalltag wirklich besser machen? Und wie erfinden wir Arbeit so neu, dass Maschinen zu Helfern werden, statt unsere Jobs zu übernehmen? 26.04.2026 | 43:30 min

Während in der öffentlichen Debatte vor allem über den Abbau von Jobs von Wissensarbeitern durch KI spekuliert wird, zeigt sich in der Umfrage ein anderes Bild. Vor allem Menschen mit Hochschulreife (68 Prozent) und Hochschulabschluss (71 Prozent) haben keine Sorge, dass ihr eigener Job durch KI verdrängt wird. Bei Menschen mit Hauptschulbildung (37 Prozent) und Mittlerer Reife (59 Prozent) ist diese Sicherheit deutlich geringer ausgeprägt.

Die Umfrage wurde im März 2026 durchgeführt. Die Ergebnisse sind für die Gesamtbevölkerung repräsentativ.