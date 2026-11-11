Die Wirtschaftsweisen erwarten 2026 ein höheres Wachstum als bisher angenommen. Sie warnen aber vor weiteren Schulden für die Bundeswehr und sehen "historischen" Handlungsbedarf.

Höhere Wachstumsaussichten erwartet: Die Wirtschaftsweisen haben ihr Jahresgutachten vorgestellt und den Schuldenkurs der Bundesregierung kritisiert. 11.11.2026 | 0:20 min

Deutschlands Wirtschaft erholt sich weiter. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 zum ersten Mal seit vier Jahren wieder deutlich steigen. Die sogenannten Wirtschaftsweisen prognostizieren für das laufende Jahr ein BIP-Wachstum um 1,3 Prozent, für 2027 dann 1,0 Prozent. Das geht aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hervor.

Prognose: Wirtschaftswachstum in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Frühjahrsgutachten hatten die Experten ihre Prognosen noch gesenkt. Damals rechneten sie mit einem preisbereinigten Wachstum von 0,5 Prozent (2026) und 0,8 Prozent (2027).

Die Energiepreise in Deutschland seien seitdem zwar gestiegen. Besonders aber die Exporte und staatlichen Konsumausgaben treiben laut den Experten die Konjunktur.

Die neue Wachstumsprognose führender Wirtschaftsinstitute in Deutschland liegt nun bei bis zu 1,4 Prozent. ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz erläutert die Gründe für die positivere Bewertung. 03.09.2026 | 1:03 min

Wirtschaftsweise warnen vor Entwicklung bei Staatsfinanzen

Grund zum Jubel sind die neuen Zahlen laut dem Gutachten aber nicht. Die fünf Wirtschaftsweisen warnen:

Trotz der konjunkturellen Erholung sind Deutschlands Staatsfinanzen zunehmend unter Druck. „ Wirtschaftsweise in einer Mitteilung

Im Bundeshaushalt und in den Sozialversicherungen überstiegen mittelfristig die absehbaren Ausgaben die absehbaren Einnahmen deutlich, schreibt das Gremium in einer Mitteilung.

"Eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt ist unausweichlich", sagt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates. Allerdings dürfe eine Konsolidierung nicht das Wachstum abwürgen und müsse fair zwischen den Generationen und gesellschaftlichen Gruppen verteilt werden.

Die Wirtschaftsweisen warnen vor steigenden Sozialbeiträgen in den nächsten Jahren. Sollte die Politik nicht reagieren, hätte das "gravierende Konsequenzen", so Gabriel Felbermayr. 27.05.2026 | 5:45 min

Warnung vor dauerhaften Verteidigungsausgaben auf Pump

Kritisch sehen die Wirtschaftsweisen, dass in den nächsten Jahren steigende kreditfinanzierte Verteidigungs- und Zinsausgaben den Haushalt belasten. Die Ökonomen schreiben von einem "Handlungsbedarf von historischem Ausmaß".

Die mit dem sogenannten Sondervermögen zusätzlich aufgenommenen Schulden lassen die Schuldenstandsquote weiter steigen. Das sei keine Dauerlösung, warnt Schnitzer:

Deutschland muss seine Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Die Verteidigungsausgaben dauerhaft über zusätzliche Schulden zu finanzieren, ist aber nicht tragfähig. „ Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen

Schnitzer mahnt daher an, die Verteidigungsausgaben künftig wieder aus vorhandenen Mitteln statt per Kredit zu finanzieren. Dies solle im Grundgesetz verankert werden.

Im Mai hatten die sogenannten Wirtschaftsweisen aufgrund des Iran-Kriegs für dieses Jahr nur ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Sie warnten zudem vor hohen Sozialabgaben und einer steigenden Inflation. 27.05.2026 | 1:42 min

Wirtschaftsweise: Unternehmen müssen produktiver werden

Gebremst werde das Wirtschaftswachstum auch, weil Deutschlands Unternehmen zu wenig produktiv seien. Die Produktivität zwischen Firmen unterscheide sich zum Teil "erheblich", oft auch innerhalb eines Wirtschaftszweigs:

In Deutschland sei ein Spitzenunternehmen im Verarbeitenden Gewerbe durchschnittlich rund 3,5-mal so produktiv wie ein Unternehmen am unteren Ende der Skala.

Im Dienstleistungssektor liege dieser Unterschied sogar beim Faktor fünf.

"Wenn es den weniger produktiven Unternehmen gelingen würde, ihren Produktivitätsrückstand aufzuholen, könnte dies einen deutlichen positiven Wachstumseffekt haben", so das Gremium aus Ökonominnen und Ökonomen. Neue Technologien und Geschäftsmodelle könnten die Produktivität erhöhen und neue hochproduktive Unternehmen entstehen lassen.