In den nächsten 15 Jahren wird KI den Arbeitsmarkt umkrempeln, sagt BA-Chefin Andrea Nahles. Welche Bereiche das besonders trifft.

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, prognostiziert wegfallende Jobs durch KI. Quelle: dpa | Daniel Löb

Künstliche Intelligenz wird den Arbeitsmarkt umkrempeln - das erwartet die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. "Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen", sagte Nahles dem "Handelsblatt".

Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. „ Andrea Nahles, BA-Chefin

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Nahles: Mehr investieren in KI

Trotzdem wünsche sie sich, dass Deutschland mehr in KI investiere. Voraussetzung sei allerdings, dass sie Produktivität bringe und nicht nur in KI investiert werde, weil es schick ist.

"Grundsätzlich ist niemand mehr immun", sagte Nahles. Aber: Es sei nicht pauschal so, dass KI vor allem Jobs von Hochqualifizierten ersetze. "In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob - haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen."

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Handwerk relativ KI-sicher

Nicht jede Schwierigkeit bei der Stellensuche ist laut Nahles auf KI zurückzuführen. "Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust." Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. "Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen."

Die Arbeitslosigkeit macht Nahles Sorgen. Seit 2022 sei die Zahl um 580.000 Menschen gestiegen - das entspricht einem Anstieg um 24 Prozent. In fünf Jahren werde das größte Problem aber "definitiv der Fachkräftemangel" sein.

Ich warne davor, das kommende Mega-Problem mit Blick auf die aktuell noch fast drei Millionen Arbeitslosen zu unterschätzen. „ Andrea Nahles, BA-Chefin

Es kämen schon jetzt viel zu wenig Fachkräfte nach Deutschland und zu viele wandern ab. "Gerade EU‑Ausländer finden auch woanders gute Bedingungen."

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Nahles fordert Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern

Durch die Demografie verliere Deutschland netto rund 500.000 Arbeitskräfte pro Jahr. Aktuell sei die Nettozuwanderung so niedrig wie lange nicht mehr. "Deshalb müssen wir auch Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU anlocken", forderte Nahles. "Dafür brauchen wir endlich die versprochene Work-and-Stay-Agentur, die uns gegenüber anderen Einwanderungsländern konkurrenzfähig macht. Wir müssen moderner, digitaler und schneller werden."

Bedingung sei aber "Mut zu einer zentralen Lösung", sagte sie bezogen auf den Streit in der Koalition und zwischen Bund und Ländern über die Gestaltung der geplanten Agentur.

Es enttäusche sie, dass offenbar vor allem die bundesweit 550 Ausländerbehörden geschützt werden sollen. "Die waren aber nie als Welcome Center für internationale Fachkräfte gedacht", sagte Nahles. "Sie machen einen guten Job, aber das ist nicht das, was wir im Wettbewerb mit Kanada brauchen."

Quelle: dpa, ZDF