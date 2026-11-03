Streit um KI-Überwachung im US-Wahlkampf
von Salim Sadatt und Marie Scholl
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Ein dichtes Netz aus KI-gestützten Kameras, detaillierte Bewegungsprofile und die Erfassung sensibler Daten: In den USA wächst der Einsatz digitaler Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum.
Dabei geraten Fragen nach Datenschutz, möglichem Datenmissbrauch und der Nutzung durch staatliche Behörden zunehmend in den Fokus. Auch die Rolle der Einwanderungsbehörde ICE sorgt für Diskussionen. Wie weit reicht die Überwachung – und wo liegen die Grenzen zwischen öffentlicher Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre?
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