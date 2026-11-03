Dabei geraten Fragen nach Datenschutz, möglichem Datenmissbrauch und der Nutzung durch staatliche Behörden zunehmend in den Fokus. Auch die Rolle der Einwanderungsbehörde ICE sorgt für Diskussionen. Wie weit reicht die Überwachung – und wo liegen die Grenzen zwischen öffentlicher Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre?