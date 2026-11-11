Helsing: Deutsche Firma bringt KI aufs Gefechtsfeld

Das Rüstungsunternehmen Helsing hat eine neue KI-Software für das Gefechtsfeld vorgestellt. Sie soll schneller Ziele erkennen und Europa unabhängiger von US-Technologie machen.

Schnelle Datenanalysen bringen auf dem Gefechtsfeld einen entscheidenden Vorteil. Dafür hat das Münchner Start-up Helsing eine neue KI-Plattform entwickelt. 11.11.2026 | 0:39 min

Auf dem Schlachtfeld zählt jede Minute. Drohnen liefern Bilder, Satelliten überwachen Truppenbewegungen, Sensoren erfassen mögliche Bedrohungen. Doch was nützen all diese Informationen, wenn ihre Auswertung zu lange dauert? Genau hier setzt das deutsche Rüstungsunternehmen Helsing an. Mit einer neuen KI-Software namens "Clarity", zu Deutsch Klarheit, die das Start-up am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat.

"Wir haben keinen Informationsmangel, sondern einen Informationsüberschuss", sagt Helsing-Co-Chef Gundbert Scherf. Der Krieg in der Ukraine zeige, wie sehr die schiere Menge an Daten Militärs überfordern könne.

Was bringen uns Terabytes an Daten, wenn wir Stunden brauchen, um sie auszuwerten, aber der Gegner schon in Minuten verlegen kann? „ Gundbert Scherf, Helsing-Co-Chef

KI-Software soll Informationen in Sekunden auswerten

"Clarity" soll genau das ermöglichen: Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammenführen, auswerten und daraus ein aktuelles Lagebild erstellen. Spezialisierte KI-Agenten analysieren dazu etwa Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen, Funksignale und schriftliche Berichte. Sie können gegnerische Stellungen erkennen, Truppenbewegungen verfolgen und mögliche Angriffsziele identifizieren.

Was bislang Stunden oder gar Tage dauern konnte, soll künftig in Minuten, teils sogar Sekunden möglich sein. "Kein Militär hat heute die Fähigkeiten, das händisch zu tun", sagt Helsings Technologiechef Robert Fink. "Diese Fähigkeit hat nur Künstliche Intelligenz." Für Helsing ist die Technologie deshalb weit mehr als eine technische Ergänzung. Militärische KI sei "kein Nice-to-have", betont Scherf, sondern eine "absolute operationelle Voraussetzung".

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Europas Antwort auf US-Technologie

Doch hinter der neuen Software steht auch ein geopolitischer Anspruch: Europa soll bei einer militärisch entscheidenden Technologie unabhängiger von den USA werden. Bislang gilt der amerikanische Datenanalysekonzern Palantir mit seiner Software Maven als führend auf diesem Gebiet.

Doch die Unberechenbarkeit der US-Regierung unter Donald Trump hat in Europa Zweifel an der Verlässlichkeit amerikanischer Technologie wachsen lassen. Auch die Erfahrungen mit US-gestützter Satellitenkommunikation und die Sorge vor einem möglichen "Kill Switch", mit dem ein Anbieter Systeme aus der Ferne abschalten könnte, befeuern die Debatte.

Helsing wirbt deshalb mit einem Gegenmodell: entwickelt in Europa, betrieben auf eigener Infrastruktur der Streitkräfte, unter deren alleiniger Kontrolle. Einen externen Abschaltmechanismus soll es nicht geben. "Ich bin überzeugt, diese Fähigkeit muss eine Fähigkeit sein, die wir souverän europäisch organisieren können", sagt Scherf. Militärische Handlungsfähigkeit soll nicht von politischen Entscheidungen in Washington abhängen.

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KI auf dem Gefechtsfeld umstritten

Doch der Einsatz von KI auf dem Gefechtsfeld wirft auch ethische Fragen auf. Wenn Algorithmen mögliche Ziele identifizieren und die Zeit bis zum Waffeneinsatz immer kürzer wird: Entscheidet am Ende die Maschine über Leben und Tod?

Helsing tritt dieser Sorge ausdrücklich entgegen. Die Software soll Informationen aus mehreren unabhängigen Quellen abgleichen und ihre Ergebnisse nachvollziehbar machen. Ein Mensch allerdings muss die vorgeschlagenen Ziele überprüfen und jede Weitergabe an ein Waffensystem autorisieren. "Der menschliche Entscheider ist für ein System wie Clarity am Ende maßgeblich und das muss auch so sein", betont Programmleiter Simon Pfeiffer. Schließlich gehe es um die Verantwortung für den Einsatz von Waffengewalt.

Bei Clarity machen Agenten die Arbeit und wir Menschen entscheiden. „ Robert Fink, Mitgründer des Münchner Rüstungsunternehmens Helsing

Ob die menschliche Kontrolle auch unter extremem Zeitdruck zuverlässig funktioniert, muss sich allerdings erst in der Praxis zeigen.

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Setzt bald auch die Bundeswehr auf Clarity?

Auch die Bundeswehr will ihre Fähigkeiten zur KI-gestützten Auswertung militärischer Informationen ausbauen. Das Verteidigungsministerium prüft derzeit entsprechende Angebote. Nach Informationen des "Spiegel" wird Clarity bereits im Rahmen eines technischen Auswahlverfahrens getestet. Helsing wollte sich zum Stand des Verfahrens nicht äußern.

Das Unternehmen hält einen Einsatz bei der Bundeswehr dennoch bereits "binnen Monaten" für möglich. Ein denkbares Einsatzgebiet wäre die Panzerbrigade 45 in Litauen, der erste dauerhaft im Ausland stationierte Kampfverband der Bundeswehr. Noch ist offen, ob Helsing den Zuschlag erhält. Klar ist aber: Der Wettlauf um die militärische KI hat längst begonnen. Und mit ihm die Frage, wer künftig die Kontrolle über die entscheidenden Informationen auf dem Gefechtsfeld besitzt.

Ines Trams ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.