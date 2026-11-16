Stahlindustrie: Hat deutscher Stahl noch eine Zukunft?

Hohe Energiekosten und billige Importe setzen Deutschlands Stahlindustrie unter Druck. Beim Gipfel in Salzgitter geht es auch darum, welche Produktion hierzulande noch Zukunft hat.

Wie kann Deutschland klimaneutral Stahl produzieren und dabei wettbewerbsfähig bleiben? Beim Nationalen Stahlgipfel in Salzgitter sucht die Branche nach Lösungen. 16.11.2026 | 2:34 min

Stahl der Firma Krupp, vom Unternehmer Friedrich Krupp entwickelt, galt einmal als Paradebeispiel innovativer deutscher Ingenieurskunst und Materialresilienz. Der Stahlproduzent aus Essen war lange eines der größten Unternehmen in Europa. Heute bleibt davon nur noch ein fusionierter Namensteil in der Thyssenkrupp AG, die wie alle verbliebenen Stahlproduzenten hierzulande um ihre Zukunft ringt.

Der Gegenwind kommt vor allem aus dem Ausland: Billiger Stahl aus China überschwemmt den Markt, aber auch kostengünstigere, CO2-arme Produktion aus Indien oder den Golfstaaten bedroht inzwischen das deutsche und europäische Geschäftsmodell.

Seit Juli versucht die EU mit einer neuen Stahlverordnung einen höheren Zoll-Schutzzaun um die Stahlkonzerne der Gemeinschaft zu ziehen und unfairen Wettbewerb einzudämmen. So oder so: Die Zeit der traditionellen Hochöfen am Horizont ist vorbei.

Stahlbranche fordert günstigeren Strom

Es ist ein weltweiter Wandel, den die Stahlindustrie bewältigen muss, das ist allen Teilnehmern des nationalen Krisengipfels auf dem Gelände der Salzgitter AG bewusst. Dort haben die Wirtschaftsvereinigung Stahl, die Gewerkschaft IG Metall sowie die Bundesländer mit Stahlindustrie ein "Positionspapier" an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) übergeben. Darin fordern sie unter anderem niedrigere Energiepreise, mehr Wasserstoff und "wirksamen Schutz vor unfairen Handelspraktiken".

Einer Analyse des Vergleichsportals Verivox zufolge hat Deutschland die höchsten Strompreise unter den G20-Staaten. Grund dafür sei eine hohe Steuer- und Abgabenlast. 30.08.2026 | 0:20 min

Die Bundesregierung soll in die Pflicht genommen werden. An anderer Stelle laufen die Interessen auch auseinander: So fordert die IG Metall in der laufenden Tarifrunde fünf Prozent Lohnerhöhung für die Stahlwerker; die Unternehmen halten die Forderung angesichts der Wettbewerbssituation für illusorisch.

Produktion von grünem Stahl für großen Markt noch zu teuer

Zu Beginn des Gipfels betonte der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) für die "Stahl-Allianz" aus elf Bundesländern und dort produzierenden Unternehmen die sicherheitspolitische Relevanz der deutschen Stahlindustrie. Sie sei ein Garant für Resilienz.

"Im Zuge der Investitionen in Infrastruktur und Rüstung steigt der Bedarf", so Lies in Salzgitter. "Und deswegen muss es uns gelingen, dass die Stahlmengen, die ich dort brauche, auch gesichert Stahl aus Europa, Stahl aus Deutschland sind - bestenfalls auch klimaneutral produziert."

Einen Weg in diese Zukunft probiert die Salzgitter AG im Schatten ihrer traditionellen Hochöfen aus, nicht weit vom Tagungsort. Dort steht ein Turm zur Produktion von grünem Stahl durch Eisenerzreduktion mithilfe von grün gewonnenem Wasserstoff. Das Verfahren löst die alte Methode der Verhüttung von Eisenerz ab, und es entsteht dabei kein klimaschädliches CO2 mehr als Abfallprodukt. Für den großen Markt aber ist diese Methode nach wie vor zu teuer, und für große Stahlmengen reicht in Deutschland produzierter Wasserstoff auch nicht aus.

Zum Schutz des Klimas konnte der deutsche Industriesektor seine Treibhausgase bereits deutlich reduzieren. Im Bereich Verkehr und Gebäude werden jetzt hingegen neue Investitionen nötig. 10.11.2026 | 1:40 min

Studie sieht kaum Zukunft für die Hochofenproduktion

Hat sogenannter Primärstahl, also frisch aus Eisenerz gewonnener Stahl, in Europa überhaupt noch eine Zukunft? Eine Analyse des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) kommt zu dem Schluss: So wie bisher sicher nicht mehr. Die alte "Stahlroute" via Hochofen sei kaum noch wettbewerbsfähig.

Außerdem rüsten andere Stahlanbieter weltweit ihre Produktion längst auf CO2-ärmere, gas- oder wasserstoffgetriebene Produktion von Primärstahl um und bauen sie weiter aus - wie Indien oder Oman und andere Golfstaaten. Selbst das Argument Versorgungssicherheit zähle kaum noch, um teure heimische Fertigung zu rechtfertigen oder zu subventionieren, da das Rohprodukt Eisenerz heutzutage vollständig importiert werden müsse.

Die PwC-Studie sieht Chancen für Primärstahl in und aus Europa höchstens noch in Skandinavien, Norwegen vor allem, dort durch konkurrenzfähige, billige Energie. Für Deutschland empfehlen die Analysten eine Konzentration auf Sekundärstahlgewinnung aus Stahlschrott mithilfe klimafreundlicher, moderner Technik. Da der Stahlabfall im Land und in Europa anfällt, wäre mehr von dieser Kreislaufwirtschaft auch eine "Investition in Resilienz".

"Die Stahlproduktion in Deutschland hat eine starke Geschichte", so Finn Ole Semrau vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Doch die Wettbewerbsfähigkeit sei jüngst "stark unter Druck geraten". 16.11.2026 | 4:34 min

PwC: Rüstung ist allein keine Strategie

Die verarbeitende Industrie wird dennoch nicht ganz ohne Primärstahl auskommen können. Also werden Kooperationen mit Herstellern in Teilen der Welt empfohlen, in denen erneuerbare Energie kostengünstig eingesetzt werden kann. Statt den Stahl komplett in Deutschland zu produzieren, rät PwC zum stärkeren Einkauf von Vorprodukten wie gewalztem Stahl. Die deutsche Industrie lebe vom Know-how in der wissensbasierten Weiterverarbeitung, nicht vom Rohprodukt. Diese Wertschöpfung sollte im Vordergrund stehen.

Selbst mehr Aufträge aus der heimischen Rüstungsindustrie schützten die nationale Stahlindustrie aus der Sicht der Unternehmensberatung nicht vor den Folgen der globalen Transformation: "Rüstung kann ein Katalysator sein, eine Brücke, ist aber allein keine Strategie."

Die Stahlbranche steht unter Druck, weshalb sich die Thyssenkrupp neu aufstellen will. Viele Stellen sollen abgebaut werden, gleichzeitig wurde heute die Ausschüttung einer Dividende beschlossen. 30.01.2026 | 2:02 min

Buhrufe für Wirtschaftsministerin Reiche

Beim Stahlgipfel am Montag schwingt die entscheidende Einsicht von Anfang an schon mit: dass die Einsicht in den Zustand der Industrie und mögliche Lösungen längst vorhanden ist, auf anderen Gipfeln schon beschworen, dass es aber am Handeln und an der Umsetzung immer noch fehle.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche beklagt die "heftigen Überkapazitäten weltweit", und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankt ihr für die Durchsetzung eines Industriestrompreises in Brüssel. Reiche entgegnet: "Da würde ich mir wünschen, dass der eine oder andere sagt 'gut gemacht'."

Aber so viele klimafreundliche Erwartungen darf die Vertreterin der Bundesregierung an das konzertierte Treffen in Salzgitter und 80.000 direkt in deutschen Stahlhütten Beschäftigte nicht haben. Angereiste Stahlwerker auf der Tribüne bleiben so hart wie der von ihnen gefertigte deutsche Stahl und verabschieden die Ministerin nach einer dünnen Rede von der Tribüne aus mit Buhrufen.