Die Energiewende kostet Milliarden. Doch was würde es kosten, wenn Deutschland darauf verzichtet? Warum Ökonomen vor einer gewaltigen Rechnung warnen.

Energiewende oder keine Energiewende - was ist teurer?

Zum Schutz des Klimas konnte der deutsche Industriesektor seine Treibhausgase bereits deutlich reduzieren. Im Bereich Verkehr und Gebäude werden jetzt hingegen neue Investitionen nötig. 10.11.2026 | 1:40 min

Es sind atemberaubende Zahlen, die in Zusammenhang mit der Energiewende in Deutschland stehen. Milliarden gehen in Elektrifizierung, Stromnetze und Wasserstoff. Im Hinblick auf den Spruch "Sonne und Wind schicken keine Rechnung" stellt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann klar:

Dass die Energiewende nichts kostet, ist schlicht und ergreifend falsch. „ Florian Neuhann, ZDF-Wirtschaftsexperte

Eine Studie im Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer beziffert die Kosten der energiewendebedingten Investitionen von 2020 bis 2024 im Mittel auf rund 82 Milliarden Euro jährlich. Es stellt sich die Frage, was teurer ist: die Energiewende oder der Verzicht auf eben diese?

Kann Indien in Sachen Klimaneutralität Vorreiter für die EU werden? Das Land hat sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien für Projekte der Superlative entschieden, aus rein ökonomischen Gründen 11.11.2026 | 2:05 min

Modellrechnung vergleicht Kosten mit und ohne Klimaschutz

Forschende des Ariadne-Projekts, bei der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Forschungseinrichtungen beteiligt waren, haben 2025 eine Modellrechnung durchgeführt.

Szenario eins: Hätte Deutschland schon seit 2020 keine weiteren Klimaschutzmaßnahmen mehr unternommen, würden die Emissionen von 2025 bis 2045 Schadenskosten von rund 2.400 Milliarden Euro verursachen.

Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklärt: "Jede Tonne CO2, die wir emittieren, führt zu einer weiteren Einheit an dauerhafter globaler Erwärmung." Dies könne auch in Mark und Pfennig ausgedrückt werden, so Luderer.

Rekordhitze, Waldbrände und Niedrigwasser: Wie teuer der Klimawandel jetzt schon ist und in Zukunft noch werden kann, analysiert ZDFheute live. 06.08.2026 | 12:58 min

Das zeigt der Vergleich mit Szenario zwei: Mit weitreichenden Maßnahmen der Energiewende, wie dem umfassenden Ausbau erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung von Verkehr und Wärme sowie der Umstellung der Industrie auf klimafreundliche Technologien wie grünen Wasserstoff, ließen sich diese Kosten etwa halbieren.

Würde man die weiteren Ausgaben für Klimaschutz von etwa 500 Milliarden Euro addieren, fiele die Gesamtrechnung mit etwa 1.600 Milliarden Euro verbliebener Schadenskosten damit deutlich geringer aus.

Luderer verweist darauf, dass hohe Investitionen in erneuerbaren Energien nicht automatisch genauso hohe volkswirtschaftliche Kosten bedeuten. Einsparungen bei fossilen Energieträgern müssten gegengerechnet werden.

Einerseits erfordere der steigende Stromverbrauch den Ausbau erneuerbarer Energien, andererseits könne KI industrielle Prozesse viel effizienter machen, so Prof. Peter Radgen bei ZDFheute live. 10.11.2026 | 13:34 min

Was die Energiewende für Export und Import bedeutet

Zwei weitere Gründe sprechen aus Sicht des ZDF-Wirtschaftsexperten Florian Neuhann für die Energiewende. Zum einen wachse der Markt für grüne Technologien rasant und eröffne Deutschland neue Exportchancen.

Zum anderen müsse man auch den Import von fossilen Energieträgern und mögliche Preisschwankungen beachten.

Allein um die Abhängigkeit zu reduzieren, lohnt sich wohl jede Investition in die Energiewende. „ Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Hohe Umbaukosten belasten Unternehmen

Die hohen Transformationskosten bereiten jedoch vielen Unternehmen Sorgen. Bei Comet, einem Hersteller von Schleifscheiben im Saarland, spart ein innovativer Energiespeicher etwa zehn Prozent des verbrauchten Gases und rechnet sich nach wenigen Jahren - ein vergleichsweise einfacher Schritt bei der Energiewende.

Laut UN-Klimabericht wird die Erderwärmung das 1,5-Grad-Limit zumindest zeitweise überschreiten. Wie lässt sich diese dennoch begrenzen und welche Rolle spielen erneuerbare Energien? 21.10.2026 | 2:01 min

Aufgrund der ambitionierten Klimaziele und der hohen Kosten für die Transformation schwingt hier nichtsdestotrotz wie bei vielen die Angst vor Deindustrialisierung mit.

Ingo Seidel, Geschäftsführer des mittelständischen Betriebs, bringt die Sorge vieler auf den Punkt: "Uns ist nicht geholfen, wenn wir hierzulande Industrien verlieren und dadurch weniger CO2 ausstoßen, diese Industrien aber anschließend woanders genauso viel CO2 produzieren und wir gleichzeitig die Arbeitsplätze verloren haben."

Deindustrialisierung Bei einer Deindustrialisierung kommt es zu einem Bedeutungsverlust von industriellen Bereichen, wie der Schwer- oder Chemieindustrie. Produktionsstätten, zum Beispiel für Stahl oder chemische Produkte, verlagern den Standort oder werden ganz stillgelegt. Im Zuge dessen gehen Arbeitsplätze verloren und der Wohlstand der betroffenen Region kann sinken.

Grüner Wasserstoff: Weg für Industrie noch weit

Im Industriesektor lag der Anteil fossiler Energien nach Angaben des Umweltbundesamts 2024 bei über 50 Prozent. Besonders in energieintensiven Branchen, wie der Stahl- und Chemieindustrie, ist eine Elektrifizierung schwer möglich.

Grüner Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger der Energiewende. Er ermöglicht klimaneutrale Prozesse in Industriebranchen und dient als Speicher für überschüssigen erneuerbaren Strom. 09.05.2026 | 0:36 min

Hier können neue Technologien wie grüner Wasserstoff zur Dekarbonisierung beitragen. Bis deren Bereitstellung über entsprechende Infrastruktur und zu wettbewerbsfähigen Preisen möglich ist, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Auch Strompreise sind im internationalen Vergleich in Deutschland hoch. Die Wettbewerbsfähigkeit leidet unter diesen Voraussetzungen.

Für Deutschland wird es teuer, egal wie, das legen die Studienergebnisse nahe. Dabei sind Investitionen, Einsparungen und verbleibende Klimaschäden zu berücksichtigen. Deutschlands Herausforderung bleibt, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit unter einen Hut zu bringen.

Christian Hauser ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.