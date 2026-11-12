Mirko Drotschmann erklärt:Kriegen wir die Klima-Kurve?

Kann die UN-Weltklimakonferenz eine Trendwende für den Klimaschutz bringen? Wie sich die Lage aktuell global darstellt, wie Deutschland abschneidet und was Hoffnung macht.

Hitzetote, Waldbrände, das 1,5-Grad-Ziel wohl verfehlt. Die schlechten Nachrichten im Zusammenhang mit dem Klimawandel reißen nicht ab. @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie es um den Klimaschutz steht, welche Rolle Deutschland spielt und ob bei der aktuellen Klimakonferenz COP31 eine Trendwende zu erwarten ist.

Wie entwickelt sich der Temperaturanstieg?

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP geht davon aus, dass die 1,5-Grad-Marke längerfristig überschritten wird. Selbst in einem optimistischen Szenario gäbe es eine Erhöhung um 1,8 Grad zur Mitte des Jahrhunderts, es droht sogar eine Erhöhung um bis zu 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Jetzt schlagen die Vereinten Nationen - gezwungenermaßen - einen Strategiewechsel vor: Der Temperaturanstieg soll nach dem Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze abgebremst werden, einen Höhepunkt erreichen, und wieder sinken. Also: Schadensbegrenzung.

Was passiert bei der COP31?

Die COP31 ("Conference of the Parties") ist die 31. UN-Weltklimakonferenz. Vertreter von rund 200 Staaten treffen sich derzeit in Antalya in der Türkei. Klimaschützer sind aber skeptisch, dass dort ehrgeizige Ziele beschlossen werden. Laut der Initiative "35 by 35" soll der Anteil von Strom am weltweiten Energieverbrauch von derzeit 23 Prozent auf 35 Prozent im Jahr 2035 angehoben werden. Außerdem geht es um die Finanzierung von Maßnahmen gegen Folgen des Klimawandels. Hier sollen wohlhabende Industriestaaten betroffene Entwicklungsländer unterstützen.

Wie steht Deutschland beim Klimaschutz da?

"Mäßig". In diese Kategorie wird Deutschland zumindest im aktuellen Klima-Ranking von Germanwatch und NewClimate Institute eingeteilt. Deutschland rutscht dort von Platz 22 auf Platz 25 ab. Die aktuelle schwarz-rote Regierung hat das "Aus vom Verbrenner-Aus" befürwortet, das Heizungsgesetz einkassiert und sich damit nicht gerade einen Namen als Klimakoalition gemacht. Der unabhängige Expertenrat für Klimafragen hat ihr bescheinigt: Die selbst gesetzten Klimaziele werden wohl verfehlt.

Gibt es auch positive Nachrichten für den Klimaschutz?

China könnte den Höhepunkt seiner Emissionen erreicht haben. Damit dürften laut Klimaforscher Niklas Höhne auch die globalen Emissionen sinken. Laut Greenpeace werden immer mehr Elektroautos und Wärmepumpen gekauft, die Erneuerbaren Energien wüchsen.

Auch aktuelle Wahlergebnisse werden von Klimaschützern positiv bewertet: Trumps Republikaner haben die Midterm-Wahlen verloren, die USA könnten nach seiner Amtszeit den Kampf gegen den Klimawandel wieder aufnehmen. In Brasilien hat der im Amt bestätigte linke Präsident Lula da Silva einen Plan für den Ausstieg aus fossilen Energien vorgelegt.