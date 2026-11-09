Klimagipfel in der Türkei: Wird 2027 das heißeste Jahr jemals?

2027 könnte das wärmste je gemessene Jahr werden. Davor warnte die WMO zum Auftakt der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya.

Ein Temperaturextrem jagt das nächste – die Ausgangslage vor der Weltklimakonferenz ist alles andere als gut. In Antalya geht es um die Frage, wie die Klimakrise noch eingedämmt werden kann. 09.11.2026 | 1:34 min

Nach einem Jahr der Klimakatastrophen steuert die Welt mutmaßlich auf ein weiteres Extremjahr zu. Die Menschheit müsse sich darauf einstellen, dass 2027 das wärmste je gemessene Jahr werden könnte, warnte die Weltwetterorganisation (WMO) zum Auftakt der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya.

El Niño: Verstärker für Klimawandel-Folgen

Das natürliche Klimaphänomen El Niño, das diesmal beispiellos stark ausfällt, wirke wie ein Risikoverstärker für die vom Menschen gemachte Erderwärmung, erklärte WMO-Chefin Celeste Saulo. "Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und Unwetter mit Starkregen verschärfen sich schneller, als unsere historischen Basislinien es erwarten lassen."

Der aktuelle El Niño, der bis ins Frühjahr dauert, werde wohl der stärkste seit 1950 sein. Das alle paar Jahre auftretende Phänomen sorgt für Extremwetter und steigende Temperaturen.

Guterres: Neues Zeitalter der Klimaextreme

Nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres ist ein neues Zeitalter der Klimaextreme angebrochen.

Und diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, leiden als Erste und am stärksten darunter. „ António Guterres, UN-Generalsekretär

An die Regierungsvertreter auf der Klimakonferenz appellierte Guterres, nun ernst zu machen: Sie müssten schädliche Emissionen schneller senken, die beschlossene Abkehr von Öl, Gas und Kohle beschleunigen sowie den gefährdeten Staaten die nötigen Finanzen und Schutz bereitstellen.

"Es gibt keine neuen Ziele", sagt Winnie Heescher, ZDF-Reporterin, zur Eröffnung der COP31 in Antalya. "Das alte Ziel, das sogenannte 1,5 Grad-Ziel, wurde nicht erreicht. Die Erde erwärmt sich zu stark". 09.11.2026 | 3:02 min

Auch die Gastgeber der Konferenz, die diesmal von der Türkei und Australien gemeinsam ausgerichtet wird, riefen zu Tempo auf. Verzögerungen beim Klimaschutz seien teuer, sagte der türkische Umweltminister und Gipfelpräsident Murat Kurum. Klimapolitik sei heute zugleich Politik für Entwicklung, Ernährung, Energie und Gesundheit. "Und vor allem ist sie eine Politik zum Schutz der menschlichen Zukunft", so Kurum.

Eine Dürre in einem Teil der Welt spürt man am Abendbrottisch in einem anderen. „ Murat Kurum, türkischer Umweltminister und Gipfelpräsident

"Overshoot" laut WMO unausweichlich

Laut WMO waren die vergangenen vier Jahre die vier wärmsten überhaupt. Eigentlich wollte die Welt die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit stoppen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden.

Mittlerweile ist den Vereinten Nationen zufolge ein "Overshoot" unausweichlich - also dass die Marke zumindest zeitweise überschritten wird, da die Welt dem Pariser Klimaabkommen zum Trotz zu viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen hat.

Im türkischen Antalya startet am Montag die Weltklimakonferenz. Der Druck auf die Verhandler ist groß – denn das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel liegt momentan in weiter Ferne. 08.11.2026 | 1:37 min

Nun wird angestrebt, die Überschreitung der kritischen Marke möglichst kurz zu halten. Derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm UNEP zufolge mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu.

Vertrauen zwischen armen und reichen Ländern angeknackst

Derzeit fahren viele Länder - darunter auch Deutschland - ihre Ausgaben für Klimahilfen eher zurück, obwohl der Bedarf deutlich steigt. Auch durch den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ist das Geld knapp geworden: Die Vereinigten Staaten waren zuvor der größte Geldgeber für Entwicklungsfinanzierung. Bei den ärmeren Ländern sorgt das für Empörung und einen großen Vertrauensverlust - auch das dürfte in den Verhandlungen spürbar werden.

Trotzdem rief Deutschland am ersten Gipfeltag gemeinsam mit besonders betroffenen Inselstaaten dazu auf, das 1,5-Grad-Ziel nicht aufzugeben. "Der Erfolg dieser Konferenz wird daran gemessen werden, wie gut wir auf die drohende Gefahr eines Overshoots reagieren", heißt es in einer unter anderem von Umweltminister Carsten Schneider (SPD) unterzeichneten Erklärung der "High Ambition Coalition" - einer Allianz von Deutschland und rund 20 anderen Staaten.

Merz kommt nicht zur COP31

Personell macht sich Deutschland in diesem Jahr dagegen rar auf dem Gipfel: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht nach Antalya reisen, was Klimaschützer hart kritisieren. Als einziger deutscher Minister reist Schneider in der zweiten Woche der Konferenz an.

Quelle: dpa