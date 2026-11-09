Klimakonferenz COP31: Dröge kritisiert Merz’ Fernbleiben

Weltklimakonferenz startet in Antalya :Dröge zu Merz’ COP-Absage: "Ein wirklich schlechtes Signal"
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert Bundeskanzler Merz für sein Fernbleiben bei der Weltklimakonferenz. Sie fordert mehr Einsatz beim Ausstieg aus fossiler Energie.
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für seine Entscheidung kritisiert, nicht zur am heutigen Montag beginnenden 31. Weltklimakonferenz (COP31) zu reisen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte sie:
Gerade angesichts der Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump müssten Europa und Deutschland zeigen, dass sie die Klimakrise ernst nähmen.
Dröge fordert Engagement des Kanzlers beim Klimaschutz
Dass Deutschland durch Bundesumweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) vertreten ist, reicht Dröge nicht aus.
Zugleich verteidigte die Grünen-Politikerin die bisherigen Klimakonferenzen. Trotz weiterhin bedrohlicher Aussichten gebe es ein gemeinsames Bemühen der Staaten, voranzukommen. Als Beispiele nannte sie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektromobilität.
Dröge fordert Abgabe auf fossile Energie
Als wesentliches Hindernis für Fortschritte beim Klimaschutz sieht Dröge wirtschaftliche Interessen. Zu viele Regierungen setzten weiterhin darauf, mit dem Verbrennen fossiler Energie Geld zu verdienen.
"Wir Grünen schlagen eine Abgabe auf fossile Energie vor", sagte Dröge. Zudem müsse die Klimakonferenz erreichen, dass die Staaten konkrete Pläne für den Ausstieg aus fossiler Energie vorlegen. Dafür müsse Deutschland eintreten.
Kritik an deutscher Klimapolitik und Finanzierung
Dröge warf der Bundesregierung vor, mit ihrer eigenen Politik die Glaubwürdigkeit Deutschlands zu schwächen. Als Beispiel nannte sie Pläne, das Heizen mit Öl und Gas über 2045 hinaus zu ermöglichen.
Handlungsbedarf sieht sie auch bei der internationalen Klimafinanzierung. Die ärmsten Länder seien besonders stark von der Klimakrise betroffen. Deutschland halte jedoch nicht einmal seine zugesagten Zahlungen ein, kritisierte sie.
Dem Einwand, Deutschland könne die Klimakrise nicht allein lösen, hielt Dröge im ZDF entgegen, genau deshalb seien internationale Konferenzen wichtig. Die reichen Länder müssten vorangehen - auch wegen ihrer historischen Verantwortung für die Erderwärmung.
Beim Klimaschutz ist die Bundesregierung nicht auf Kurs. Laut dem unabhängigen Expertenrat für Klimafragen wird Deutschland seine Ziele verfehlen - nämlich ein Absenken der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis 2030 beziehungsweise um 88 Prozent bis 2040 im Vergleich zum Basisjahr 1990. Damit hat Deutschland, das sich lange als Vorreiter beim Klimaschutz sah, aus Sicht von Umweltverbänden ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Verschärft wird dies durch jüngste Kürzungen bei Geldern für arme Staaten, damit diese Klimaschutz betreiben und sich gegen die Auswirkungen der Klimakrise wappnen und Schäden beheben können. Deutschland hat versprochen, dem Globalen Süden jährlich sechs Milliarden Euro bereitzustellen, doch waren es im vergangenen Jahr nur 4,7 Milliarden Euro, wie Brot für die Welt vorrechnet.
(Quelle: dpa)
COP31 in Antalya berät über Klimafinanzierung und Klimaschutz
Die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) beginnt am heutigen Montag im türkischen Antalya. Die Verhandlungsleitung liegt neben dem Gastgeber Türkei auch bei der australischen Ko-Präsidentschaft. Zwei Wochen lang verhandelt die Staatengemeinschaft vor allem über weitere Schritte zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sowie die internationale Klimafinanzierung. Erwartet werden in Antalya mehr als 100.000 Menschen.
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Die Rede war im Vorfeld von einer "Umsetzungs-COP". Es geht um konkrete Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen gemäß den Regeln des Pariser Klimaabkommens. Große Lücken klaffen noch hinsichtlich der Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung in den Ländern des globalen Südens. Statt ihre Beiträge zu erhöhen, wurden diese von vielen Industriestaaten gekürzt, auch von Deutschland. Vorangetrieben werden soll laut einer türkischen Initiative die Elektrifizierung des Energieverbrauchs.
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