Klimakonferenz COP31: Dröge kritisiert Merz’ Fernbleiben

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert Bundeskanzler Merz für sein Fernbleiben bei der Weltklimakonferenz. Sie fordert mehr Einsatz beim Ausstieg aus fossiler Energie.

Die COP31 müsse "konkret machen, dass die Staaten einen Plan zum Ausstieg aus fossiler Energie vorlegen", so die Grünen- Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge zum Start der Weltklimakonferenz. 09.11.2026 | 5:08 min

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für seine Entscheidung kritisiert, nicht zur am heutigen Montag beginnenden 31. Weltklimakonferenz (COP31) zu reisen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte sie:

Das ist ein wirklich schlechtes Signal. „ Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

Gerade angesichts der Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump müssten Europa und Deutschland zeigen, dass sie die Klimakrise ernst nähmen.

Bei der COP31 in Antalya verhandeln fast 200 Länder über Klimaschutz, Finanzierung und fossile Energien. Trotz geteilter Präsidentschaft von Türkei und Australien sind viele Konflikte ungelöst. 09.11.2026 | 2:26 min

Dröge fordert Engagement des Kanzlers beim Klimaschutz

Dass Deutschland durch Bundesumweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) vertreten ist, reicht Dröge nicht aus.

Ein Bundeskanzler würde dem Ganzen das Gewicht geben, dass Deutschland das von der Spitze ernst nimmt. „ Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

Zugleich verteidigte die Grünen-Politikerin die bisherigen Klimakonferenzen. Trotz weiterhin bedrohlicher Aussichten gebe es ein gemeinsames Bemühen der Staaten, voranzukommen. Als Beispiele nannte sie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektromobilität.

"Es gibt keine neuen Ziele", sagt Winnie Heescher, ZDF-Reporterin, zur Eröffnung der COP31 in Antalya. "Das alte Ziel, das sogenannte 1,5 Grad-Ziel, wurde nicht erreicht. Die Erde erwärmt sich zu stark." 09.11.2026 | 3:02 min

Dröge fordert Abgabe auf fossile Energie

Als wesentliches Hindernis für Fortschritte beim Klimaschutz sieht Dröge wirtschaftliche Interessen. Zu viele Regierungen setzten weiterhin darauf, mit dem Verbrennen fossiler Energie Geld zu verdienen.

Und deswegen wäre es so wichtig, dass man beispielsweise den Schritt geht zu sagen, die schlimmsten Verursacher der Klimakrise, die werden zur Verantwortung gezogen, die müssen einen Beitrag leisten. „ Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

"Wir Grünen schlagen eine Abgabe auf fossile Energie vor", sagte Dröge. Zudem müsse die Klimakonferenz erreichen, dass die Staaten konkrete Pläne für den Ausstieg aus fossiler Energie vorlegen. Dafür müsse Deutschland eintreten.

Durch die Klimakrise habe es im Sommer "enorme Produktionsausfälle" gegeben, so Klimaforscher Niklas Höhne. Die Bundesregierung sei "rückwärtsgewandt" angesichts des Problems. 08.11.2026 | 6:00 min

Kritik an deutscher Klimapolitik und Finanzierung

Dröge warf der Bundesregierung vor, mit ihrer eigenen Politik die Glaubwürdigkeit Deutschlands zu schwächen. Als Beispiel nannte sie Pläne, das Heizen mit Öl und Gas über 2045 hinaus zu ermöglichen.

Handlungsbedarf sieht sie auch bei der internationalen Klimafinanzierung. Die ärmsten Länder seien besonders stark von der Klimakrise betroffen. Deutschland halte jedoch nicht einmal seine zugesagten Zahlungen ein, kritisierte sie.

Dem Einwand, Deutschland könne die Klimakrise nicht allein lösen, hielt Dröge im ZDF entgegen, genau deshalb seien internationale Konferenzen wichtig. Die reichen Länder müssten vorangehen - auch wegen ihrer historischen Verantwortung für die Erderwärmung.

So steht Deutschland beim Klimaschutz da Beim Klimaschutz ist die Bundesregierung nicht auf Kurs. Laut dem unabhängigen Expertenrat für Klimafragen wird Deutschland seine Ziele verfehlen - nämlich ein Absenken der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis 2030 beziehungsweise um 88 Prozent bis 2040 im Vergleich zum Basisjahr 1990. Damit hat Deutschland, das sich lange als Vorreiter beim Klimaschutz sah, aus Sicht von Umweltverbänden ein Glaubwürdigkeitsproblem.



Verschärft wird dies durch jüngste Kürzungen bei Geldern für arme Staaten, damit diese Klimaschutz betreiben und sich gegen die Auswirkungen der Klimakrise wappnen und Schäden beheben können. Deutschland hat versprochen, dem Globalen Süden jährlich sechs Milliarden Euro bereitzustellen, doch waren es im vergangenen Jahr nur 4,7 Milliarden Euro, wie Brot für die Welt vorrechnet.



(Quelle: dpa)

COP31 in Antalya berät über Klimafinanzierung und Klimaschutz

Die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) beginnt am heutigen Montag im türkischen Antalya. Die Verhandlungsleitung liegt neben dem Gastgeber Türkei auch bei der australischen Ko-Präsidentschaft. Zwei Wochen lang verhandelt die Staatengemeinschaft vor allem über weitere Schritte zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sowie die internationale Klimafinanzierung. Erwartet werden in Antalya mehr als 100.000 Menschen.

ZDFheute-Klimaradar Dashboard ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Rede war im Vorfeld von einer "Umsetzungs-COP". Es geht um konkrete Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen gemäß den Regeln des Pariser Klimaabkommens. Große Lücken klaffen noch hinsichtlich der Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung in den Ländern des globalen Südens. Statt ihre Beiträge zu erhöhen, wurden diese von vielen Industriestaaten gekürzt, auch von Deutschland. Vorangetrieben werden soll laut einer türkischen Initiative die Elektrifizierung des Energieverbrauchs.

Die Türkei will bis 2053 klimaneutral werden und setzt auf Elektrifizierung, Kreislaufwirtschaft und eine Zero-Waste-Politik. Wie nachhaltig ist das Gastgeberland der 31. Weltklimakonferenz? 06.11.2026 | 4:46 min

Quelle: ZDF, AFP